Introvert dalam Pandangan Baby Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z, Mana yang Relate Sampai saat Ini?

Ilustrasi, seorang yang introvert. Magnific/ magnific.

JawaPos.com - Bisa saja perilaku yang dianggap sebagai ciri introvert bagi satu generasi dipandang berbeda oleh generasi lainnya.

Ini disebabkan adanya perubahan ekspektasi sosial dari waktu ke waktu.



Meski definisi dasar introversi adalah 'gaya kepribadian yang ditandai dengan kecenderungan untuk berfokus pada kehidupan batin atau pikiran sendiri dibandingkan dengan dunia luar yang melibatkan orang lain', namun sifat ini berada dalam spektrum yang dipahami secara berbeda oleh tiap generasi.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Senin (19/10), berikut ini lebih lanjut pandangan Baby Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z tentang introvert.



Generasi Baby Boomer



Orang-orang yang lahir tahun 1946 – 1964 menganggap introvert sebagai sosok yang pendiam dan tidak banyak menghabiskan waktu untuk bersosialisasi.



Generasi Baby Boomer mungkin beradaptasi dengan teknologi baru seiring berjalannya waktu.

Tapi, sebagian besar hidup mereka berada di masa hampir seluruh komunikasi dilakukan secara tatap muka, ditambah dengan sesekali panggilan telepon atau surat.



Jadi, mereka terbiasa berinteraksi dengan orang lain, meski sekadar melakukan percakapan singkat dengan orang asing di lobi.



Ini membuat Baby Boomer menganggap seorang introvert adalah pribadi yang pemalu, bahkan antisosial.



Lebih lanjut, bagi mereka introvert adalah sosok yang tidak ikut nimbrung saat orang lain sedang mengobrol, atau tidak bersosialisasi secara terbuka seperti yang biasa mereka lakukan.



Dalam pandangan mereka, introversi dinilai berdasarkan seberapa sering seseorang menampilkan diri atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar.



Generasi X (Gen X)



Mereka yang lahir tahun 1965 – 1980 hampir sepenuhnya mandiri.



Jadi, mereka menganggap seseorang introvert adalah orang yang kemandiriannya dilakukan secara berlebihan.





Mereka tidak mempermasalahkan seseorang yang mampu mengurus dirinya sendiri.



Namun, satu hal yang bagi mereka mulai menjurus ke ranah introversi adalah ketika seseorang menutup diri dari orang lain saat sedang menghadapi masalah.



Mereka adalah tipe orang yang tidak ingin terlibat secara sosial serta tidak mau membuka diri atau mengandalkan orang lain sebagaimana mestinya.



Generasi Milenial



Kaum Milenial meyakini bahwa seorang introvert adalah pribadi yang menjaga energinya supaya tetap bisa hadir saat benar-benar dibutuhkan.



Mungkin, jika seseorang membuat film tentang sosok introvert klasik, maka kemungkinan besar gambaran yang ditampilkan sangat selaras dengan definisi dari generasi ini.



Mereka yang lahir tahun 1981 – 1996 menjadi angkatan pertama yang benar-benar memiliki pemahaman mendalam tentang kesehatan mental.

Ini membuat mereka mulai mengubah persepsi tentang introvert dari sekadar seseorang yang pendiam menjadi seseorang yang membutuhkan ruang bagi dirinya sendiri.



Generasi ini juga menjadi generasi pertama yang tumbuh dengan akses terhadap teknologi modern, termasuk media sosial.



Mungkin bersosialisasi bagi mereka bukan sebuah pilihan, tapi cara meresponsnya.



Menurut kaum Milenial, seorang introvert tidak lantas memutus kontak sosial sepenuhnya. Sebaliknya, mereka menjalaninya dalam kadar yang wajar.



Mereka menganggap energi mereka layaknya mata uang dan memahami bahwa energi tersebut perlu diisi ulang dari waktu ke waktu.



Konsep ini lebih mendekati definisi introvert yang sebenarnya menurut para psikolog.



Generasi Z (Gen Z)



Kelahiran tahun 1997 – 2012 memandang seorang introvert sebagai pribadi yang selektif dalam bersosialisasi, bukan sebagai seseorang yang benar-benar anti-sosial.



Generasi Z dikenal cukup aktif bersosialisasi yang kemungkinan besar terbentuk karena jauh lebih terhubung melalui media sosial dibandingkan generasi sebelumnya.



Selain itu, Gen Z pun memiliki kehadiran yang besar di dunia daring.

Tersedia pula banyak pilihan bagi mereka yang merasa lebih nyaman untuk membagikan detail kehidupan pribadi secara anonim.



Keterbukaan semacam ini membuat mereka memandang seorang introvert sebagai sosok yang lebih selektif dalam menentukan kepada siapa mereka menunjukkan jati diri yang sebenarnya.



Konsep ini bukan sekadar tentang seseorang yang duduk sendirian dan sama sekali menolak untuk bersosialisasi, melainkan tentang seseorang yang berupaya menjaga privasi semaksimal mungkin di era digital dan hanya menampilkan diri mereka yang autentik di hadapan orang-orang tertentu saja.