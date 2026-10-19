10 Tanda Seseorang Menutupi Jati Diri Aslinya, Bisa Anda Gunakan untuk Menyeleksi Kandidat

JawaPos.com - Semua orang akan menjadi versi terbaik dirinya saat interview. Namun, jika anda tidak jeli, seiring berjalannya waktu, mereka justru menunjukkan sisi yang berbeda.

Penting bagi anda untuk mengenali tanda-tanda tersebut sejak awal. Cara ini dapat membantu anda menghindari waktu yang terbuang sia-sia untuk terjebak dengan seorang penipu.

Kepura-puraan seseorang seringkali memiliki celah kecil yang dapat mengungkap jati dirinya.

Namun tanda-tanda ini tidak selalu mudah dikenali. Meski demikian, ada sejumlah pola perilaku yang dapat muncul saat mereka membangun personal branding yang tidak sesuai dengan aslinya.

Berdasarkan informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (19/10) berikut beberapa tanda untuk mengetahui bahwa seseorang sedang berbohong menutupi jati diri aslinya.

Tidak memahami bidang yang diklaim

Seseorang mungkin membanggakan latar belakang budayanya. Namun, pengetahuannya terkesan hanya sebatas informasi yang ditemukan di internet, bukan pengalaman langsung.

Mendadak ahli dalam segala hal

Hal yang perlu anda perhatikan adalah bukan hanya klaim keahlian mereka. Tetapi juga tidak adanya proses belajar yang wajar. Kemampuan nyata biasanya berkembang secara bertahap, mulai dari ketidaktahuan, kesalahan, sampai keterampilan.

Sebaliknya, seseorang yang overclaim dan berusaha membangun citra palsu terkadang langsung tampil sebagai ahli yang dapat membuat mereka tampak mengesankan.

Kecurigaan tersebut bisa anda lihat saat pengetahuan seseorang berkembang secara instan, terutama saat hal tersebut menguntungkan mereka saat berdebat atau berkomunikasi.

Jejak digital tidak sesuai klaim