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Rabbany Wanadriani
Senin, 19 Oktober 2026 | 21.53 WIB

Berhenti Overthinking! 5 Kebiasaan Ini Bisa Menenangkan Pikiran Anda

ilustrasi wanita yang overthinking. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi wanita yang overthinking. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Beberapa orang beranggapan bahwa mengubah kebiasaan overthinking atau terlalu banyak berpikir itu mudah.

Namun nyatanya overthinking bisa merusak hubungan dan kesehatan mental Anda sekaligus.

Dengan mengadopsi kebiasaan tertentu, Anda dapat termotivasi dan membantu menghilangkan terlalu banyak berpikir. 

Oleh karenanya, Anda perlu menyerap seni melepaskan diri dan berusaha menjaga diri dengan aktivitas menyenangkan serta menjauhkan stres.

Lebih baik memberi diri Anda waktu dan belajar seni melepaskan serta menjalani hidup yang bahagia. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih penting daripada ketenangan pikiran.

Agar segalanya tetap mudah dan cepat, dilansir geediting, berikut lima kebiasaan untuk berhenti overthinking dan menemukan ketenangan batin.

1. Mulailah menyampaikan pendapat Anda

Orang menyimpan sesuatu untuk diri sendiri dan kebiasaan tidak mengungkapkan suara dapat secara bertahap memengaruhi mereka secara internal.

Seiring waktu, hal itu mulai berdampak pada kesehatan mental karena Anda lelah mendengarkan orang lain.

Cobalah cari seseorang yang membuatmu merasa nyaman dan tidak menghakimi pendapat serta cara berpikirmu.

Editor: Hanny Suwindari
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