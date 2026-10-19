9 Ciri Anda Sulit Menerima Kritik Menurut Psikologi, Salah Satunya Selalu Mencari Pembenaran

JawaPos.com-Kritik memang sesuatu yang tidak menyenangkan.

Saat anda memandang kritik hanya sebagai serangan, anda bisa terus merasa bahwa diri sendiri tidak kompeten.

Pemikiran ini dapat memunculkan respon psikologis fight or flight yaitu dorongan untuk melawan atau justru menghindar dari kritikan tersebut.

Respons terhadap kritik yang berlebihan dapat membuat seseorang kehilangan konteks sebenarnya dari kritik yang disampaikan.

Perilaku terus menerus menolak kritik justru dapat mempersulit diri sendiri untuk menerima masukan dan berkembang dari masukan tersebut.

Terkadang seseorang tidak menyadari bahwa dirinya cenderung anti kritik. Melansir informasi dari laman .aconsciousrethink pada (19/10) berikut ciri-ciri psikologis yang menunjukkan bahwa seseorang sulit menerima kritik.

Sulit memisahkan fakta dari sudut pandang pribadi

Banyak orang kesulitan memisahkan tindakan yang mereka lakukan dengan masalah personal yang dihadapi. Akibatnya setiap kritik yang diterima dipandang sebagai serangan pribadi, bukan sebagai masukan untuk memperbaiki sesuatu. Jika anda menganggap kritik sebagai serangan pribadi, anda akan kesempatan untuk memperbaiki diri di masa yang mendatang.

Membalas kritik dengan kritik

Saat seseorang memberikan kritik pada anda, perkataannya mungkin membuat anda terluka, sehingga muncul dorongan spontan untuk membalasnya agar orang tersebut ikut merasakan sakit hati.