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Leni Setya Wati
Senin, 19 Oktober 2026 | 14.36 WIB

Moral Injury Bisa Memperparah Burnout di Tempat Kerja, Ini Penjelasan Psikolog

gambar ilustrasi burnout dari magnific

JawaPos.com – Burnout sering dikaitkan dengan tekanan pekerjaan yang berkepanjangan, tetapi ada faktor lain yang dapat memperburuk kondisi tersebut, yaitu moral injury atau luka moral.

Dalam artikel Psychology Today, Elizabeth Svoboda menjelaskan bahwa konflik antara nilai etika pribadi dan kenyataan di tempat kerja dapat meningkatkan kelelahan emosional.

Situasi ini muncul ketika seseorang mengetahui tindakan yang benar, tetapi merasa tidak mampu melakukannya karena keterbatasan sumber daya, dukungan, atau kebebasan untuk bersuara. 

Burnout merupakan kondisi kelelahan mendalam yang membuat seseorang merasa kehabisan energi dan kehilangan motivasi setelah menghadapi stres terlalu lama.

Sementara itu, moral injury terjadi ketika seseorang mengalami tekanan karena menyaksikan, terlibat dalam, atau tidak mampu mencegah tindakan yang bertentangan dengan prinsip moralnya. Keduanya berbeda, tetapi dapat saling berkaitan.

Seseorang yang terus menghadapi situasi tidak adil di kantor bukan hanya mengalami tekanan pekerjaan, melainkan juga pergulatan batin yang sulit diselesaikan.

Contohnya dapat ditemukan di lingkungan kerja ketika karyawan mengetahui adanya manipulasi angka, pelanggaran etika, atau keputusan yang merugikan orang lain, tetapi memilih diam karena takut dikucilkan atau kehilangan pekerjaan.

Situasi serupa juga dapat dialami tenaga medis yang tidak mampu memberikan perawatan optimal akibat keterbatasan fasilitas dan persediaan.

Ketidakmampuan melakukan sesuatu yang dianggap benar dapat memunculkan rasa frustrasi, bersalah, dan tidak berdaya.

Jika berlangsung terus-menerus, tekanan moral tersebut berpotensi memperparah kelelahan emosional yang menjadi salah satu komponen burnout.

Menurut Svoboda, penelitian yang dibahas dalam artikelnya menunjukkan adanya hubungan antara pengalaman moral yang mengganggu dan meningkatnya kelelahan emosional.

Artinya, mengatur jadwal kerja, mengambil waktu istirahat, atau memperbaiki keseimbangan kehidupan dan pekerjaan belum tentu cukup apabila sumber tekanan berasal dari persoalan etika yang terus berulang.

Karyawan juga membutuhkan lingkungan yang memungkinkan mereka menyampaikan keberatan tanpa takut mendapatkan hukuman sosial atau mengalami dampak negatif terhadap karier.

Karena itu, penanganan burnout tidak seharusnya hanya dibebankan kepada individu yang mengalaminya. Organisasi perlu menciptakan budaya kerja yang mendorong keterbukaan, kepercayaan, dan dukungan antarkaryawan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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