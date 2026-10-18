Tanpa Banyak Kata, 7 Gerakan Tubuh Ini Konon Mengisyaratkan Ketertarikan Seseorang

ilustrasi teman yang mengobrol. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pernah merasa penasaran apakah seseorang memiliki ketertarikan khusus kepada Anda? Perasaan tersebut terkadang muncul ketika seseorang menunjukkan perhatian lebih, bersikap berbeda saat berdekatan, atau memberikan respons yang sulit diartikan secara langsung.
Menebak perasaan orang lain memang tidak selalu mudah. Ucapan dan pesan yang dikirimkan bisa memiliki beragam makna, tetapi bahasa tubuh terkadang memberikan petunjuk tambahan mengenai kenyamanan, perhatian, dan ketertarikan seseorang.
Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh gestur bawah sadar yang kerap dikaitkan dengan ketertarikan seseorang terhadap orang lain. Mulai dari arah kaki ketika berdiri hingga kebiasaan merapikan penampilan, gerakan-gerakan kecil ini menarik untuk diperhatikan saat berinteraksi.
Meski begitu, tidak ada satu gestur yang bisa memastikan seseorang menyukai Anda. Bahasa tubuh perlu dipahami bersama konteks, kebiasaan pribadi, dan cara orang tersebut memperlakukan Anda secara keseluruhan.
Saat berbincang dalam sebuah kelompok, pernahkah Anda memperhatikan arah kaki orang-orang di sekitar? Posisi kaki terkadang dapat memberikan gambaran mengenai arah perhatian seseorang ketika berinteraksi.
Jika seseorang kerap mengarahkan kaki dan tubuhnya kepada Anda selama percakapan, hal tersebut bisa menjadi salah satu tanda bahwa ia merasa nyaman atau ingin terlibat dalam interaksi.
Perilaku ini mungkin terlihat sederhana, tetapi arah tubuh memang dapat menjadi bagian dari komunikasi nonverbal. Seseorang yang tertarik dengan pembicaraan Anda bisa saja secara alami mempertahankan posisi tubuh yang menghadap ke arah Anda.
Namun, jangan langsung menganggapnya sebagai bukti ketertarikan romantis. Posisi kaki juga dipengaruhi oleh tata letak ruangan, posisi orang lain, dan kenyamanan saat berdiri.
Pernahkah Anda menyadari bahwa seseorang melakukan gerakan yang mirip dengan Anda ketika sedang berbicara? Misalnya, Anda mengubah posisi duduk, lalu beberapa saat kemudian ia melakukan hal serupa.
Fenomena tersebut dikenal sebagai mirroring, yaitu kecenderungan seseorang menyesuaikan gerakan, ekspresi, atau postur tubuh dengan lawan bicaranya.
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Jawa Pos
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