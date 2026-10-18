Jangan Mudah Terkecoh! 6 Ciri Orang yang Pura-Pura Bahagia atas Keberhasilan Anda

ilustrasi orang yang merasa iri. (Freepik)
JawaPos.com – Keberhasilan seseorang terkadang dapat memperlihatkan bagaimana orang-orang di sekitarnya memandang pencapaian tersebut. Ketika Anda memperoleh promosi jabatan, meraih prestasi, atau berhasil mewujudkan impian, sebagian orang mungkin memberikan dukungan dengan tulus. Namun, ada pula yang kesulitan menyembunyikan perasaan tidak nyaman ketika melihat Anda berkembang.
Rasa iri tidak selalu ditunjukkan melalui perkataan kasar atau sikap bermusuhan secara terang-terangan. Dalam beberapa situasi, perasaan tersebut justru tersamarkan oleh senyuman, ucapan selamat, dan sikap seolah-olah ikut berbahagia. Karena itu, penting untuk memperhatikan pola perilaku seseorang tanpa terburu-buru menilai niatnya.
Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku yang dapat mengindikasikan seseorang menyimpan rasa iri terhadap pencapaian orang lain, meskipun dari luar tampak memberikan dukungan. Meski demikian, tanda-tanda tersebut tidak selalu membuktikan kecemburuan karena perilaku serupa bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor lain.
Salah satu perilaku yang mungkin terlihat adalah ketika seseorang mulai mengikuti gaya, kebiasaan, atau pilihan hidup Anda secara berulang. Misalnya, ia tertarik pada hobi yang sama, mengubah penampilan dengan cara serupa, atau mulai mengejar jalur karier yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan.
Dalam situasi tertentu, perilaku tersebut bisa muncul karena ia mengagumi pencapaian Anda sekaligus ingin mendapatkan pengakuan serupa. Namun, meniru tidak selalu berarti iri. Bisa saja orang tersebut memang terinspirasi oleh keberhasilan Anda dan menjadikannya sebagai motivasi untuk berkembang.
Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah ia tetap menghargai identitas dan pencapaian Anda, atau justru terus berusaha menjadikan setiap keberhasilan sebagai ajang perbandingan.
Setiap orang pasti pernah menghadapi hambatan, membuat kesalahan, atau mengalami kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Pada saat seperti itu, dukungan dari orang terdekat dapat membantu seseorang bangkit kembali.
Namun, orang yang memiliki perasaan negatif terhadap Anda mungkin menunjukkan reaksi berbeda ketika melihat Anda mengalami kesulitan. Ia bisa terlihat terlalu puas, memberikan komentar menyindir, atau justru tampak lega ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana Anda.
Reaksi semacam ini patut diperhatikan apabila terjadi berulang kali, terutama ketika ia jarang menunjukkan empati saat Anda membutuhkan dukungan. Meski begitu, satu respons yang kurang tepat belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang benar-benar iri.
Perilaku lain yang perlu diwaspadai adalah kebiasaan menyebarkan cerita negatif mengenai kehidupan pribadi maupun pencapaian Anda. Hal tersebut bisa berupa kabar yang belum terverifikasi, komentar yang merusak reputasi, atau cerita yang sengaja dibesar-besarkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022