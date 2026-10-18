Jangan Mudah Terkecoh! 6 Ciri Orang yang Pura-Pura Bahagia atas Keberhasilan Anda

JawaPos.com – Keberhasilan seseorang terkadang dapat memperlihatkan bagaimana orang-orang di sekitarnya memandang pencapaian tersebut. Ketika Anda memperoleh promosi jabatan, meraih prestasi, atau berhasil mewujudkan impian, sebagian orang mungkin memberikan dukungan dengan tulus. Namun, ada pula yang kesulitan menyembunyikan perasaan tidak nyaman ketika melihat Anda berkembang.

Rasa iri tidak selalu ditunjukkan melalui perkataan kasar atau sikap bermusuhan secara terang-terangan. Dalam beberapa situasi, perasaan tersebut justru tersamarkan oleh senyuman, ucapan selamat, dan sikap seolah-olah ikut berbahagia. Karena itu, penting untuk memperhatikan pola perilaku seseorang tanpa terburu-buru menilai niatnya.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku yang dapat mengindikasikan seseorang menyimpan rasa iri terhadap pencapaian orang lain, meskipun dari luar tampak memberikan dukungan. Meski demikian, tanda-tanda tersebut tidak selalu membuktikan kecemburuan karena perilaku serupa bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor lain.

1. Mulai Meniru Gaya dan Pencapaian Anda Salah satu perilaku yang mungkin terlihat adalah ketika seseorang mulai mengikuti gaya, kebiasaan, atau pilihan hidup Anda secara berulang. Misalnya, ia tertarik pada hobi yang sama, mengubah penampilan dengan cara serupa, atau mulai mengejar jalur karier yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan.

Dalam situasi tertentu, perilaku tersebut bisa muncul karena ia mengagumi pencapaian Anda sekaligus ingin mendapatkan pengakuan serupa. Namun, meniru tidak selalu berarti iri. Bisa saja orang tersebut memang terinspirasi oleh keberhasilan Anda dan menjadikannya sebagai motivasi untuk berkembang.

Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah ia tetap menghargai identitas dan pencapaian Anda, atau justru terus berusaha menjadikan setiap keberhasilan sebagai ajang perbandingan.

2. Terlihat Puas ketika Anda Mengalami Kegagalan Setiap orang pasti pernah menghadapi hambatan, membuat kesalahan, atau mengalami kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Pada saat seperti itu, dukungan dari orang terdekat dapat membantu seseorang bangkit kembali.

Namun, orang yang memiliki perasaan negatif terhadap Anda mungkin menunjukkan reaksi berbeda ketika melihat Anda mengalami kesulitan. Ia bisa terlihat terlalu puas, memberikan komentar menyindir, atau justru tampak lega ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana Anda.

Reaksi semacam ini patut diperhatikan apabila terjadi berulang kali, terutama ketika ia jarang menunjukkan empati saat Anda membutuhkan dukungan. Meski begitu, satu respons yang kurang tepat belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang benar-benar iri.