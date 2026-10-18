Terlihat Sukses dari Luar, 7 Sikap Ini Bisa Menunjukkan Lemahnya Pola Pikir

JawaPos.com – Penghasilan besar dan jabatan bergengsi kerap dianggap sebagai gambaran kecerdasan seseorang. Tidak sedikit orang yang menilai individu dengan karier cemerlang pasti memiliki kemampuan berpikir di atas rata-rata.

Padahal, keberhasilan finansial tidak selalu mencerminkan seluruh aspek kecerdasan. Seseorang bisa saja unggul dalam pekerjaan tertentu, tetapi masih perlu mengembangkan kemampuan menerima kritik, memahami sudut pandang lain, atau belajar dari kesalahan.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh perilaku yang dapat mencerminkan kurangnya keterbukaan dalam berpikir, meskipun seseorang memiliki pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Perilaku ini lebih tepat dipahami sebagai bahan refleksi daripada ukuran mutlak kecerdasan seseorang.

1. Sulit Mengakui Kesalahan Sendiri Salah satu tanda yang patut diperhatikan adalah kebiasaan mempertahankan pendapat meskipun terdapat bukti yang menunjukkan sebaliknya. Orang dengan sikap seperti ini cenderung merasa bahwa mengakui kesalahan akan mengurangi wibawa atau membuat dirinya terlihat lemah.

Padahal, kemampuan menerima kekeliruan merupakan bagian penting dari proses belajar. Dengan mengakui kesalahan, seseorang memiliki kesempatan untuk memperbaiki keputusan dan menghindari persoalan serupa pada masa mendatang.

Dalam lingkungan kerja, sikap terbuka terhadap evaluasi juga membantu membangun komunikasi yang lebih sehat. Jabatan tinggi seharusnya tidak menjadi alasan untuk menolak masukan dari orang lain.

2. Terlalu Mengandalkan Jabatan dan Penghasilan Jabatan, penghargaan, dan penghasilan memang dapat menjadi hasil dari kerja keras seseorang. Namun, terlalu sering menjadikan pencapaian tersebut sebagai tolok ukur harga diri bisa menghambat hubungan dengan orang lain.

Seseorang yang terus-menerus menonjolkan statusnya mungkin lebih sibuk mencari pengakuan daripada menunjukkan kemampuan melalui tindakan nyata. Akibatnya, diskusi yang seharusnya membahas gagasan justru berubah menjadi ajang membandingkan pencapaian.

Kepercayaan diri yang sehat tidak selalu membutuhkan pengakuan dari luar. Seseorang dapat menghargai keberhasilannya sendiri sekaligus tetap menghormati orang lain tanpa memandang jabatan atau pendapatan mereka.