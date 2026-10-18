Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 19 Oktober 2026 | 04.31 WIB

Terlihat Sukses dari Luar, 7 Sikap Ini Bisa Menunjukkan Lemahnya Pola Pikir

ilustrasi orang kaya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang kaya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Penghasilan besar dan jabatan bergengsi kerap dianggap sebagai gambaran kecerdasan seseorang. Tidak sedikit orang yang menilai individu dengan karier cemerlang pasti memiliki kemampuan berpikir di atas rata-rata.

Padahal, keberhasilan finansial tidak selalu mencerminkan seluruh aspek kecerdasan. Seseorang bisa saja unggul dalam pekerjaan tertentu, tetapi masih perlu mengembangkan kemampuan menerima kritik, memahami sudut pandang lain, atau belajar dari kesalahan.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh perilaku yang dapat mencerminkan kurangnya keterbukaan dalam berpikir, meskipun seseorang memiliki pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Perilaku ini lebih tepat dipahami sebagai bahan refleksi daripada ukuran mutlak kecerdasan seseorang.

1. Sulit Mengakui Kesalahan Sendiri

Salah satu tanda yang patut diperhatikan adalah kebiasaan mempertahankan pendapat meskipun terdapat bukti yang menunjukkan sebaliknya. Orang dengan sikap seperti ini cenderung merasa bahwa mengakui kesalahan akan mengurangi wibawa atau membuat dirinya terlihat lemah.

Padahal, kemampuan menerima kekeliruan merupakan bagian penting dari proses belajar. Dengan mengakui kesalahan, seseorang memiliki kesempatan untuk memperbaiki keputusan dan menghindari persoalan serupa pada masa mendatang.

Dalam lingkungan kerja, sikap terbuka terhadap evaluasi juga membantu membangun komunikasi yang lebih sehat. Jabatan tinggi seharusnya tidak menjadi alasan untuk menolak masukan dari orang lain.

2. Terlalu Mengandalkan Jabatan dan Penghasilan

Jabatan, penghargaan, dan penghasilan memang dapat menjadi hasil dari kerja keras seseorang. Namun, terlalu sering menjadikan pencapaian tersebut sebagai tolok ukur harga diri bisa menghambat hubungan dengan orang lain.

Seseorang yang terus-menerus menonjolkan statusnya mungkin lebih sibuk mencari pengakuan daripada menunjukkan kemampuan melalui tindakan nyata. Akibatnya, diskusi yang seharusnya membahas gagasan justru berubah menjadi ajang membandingkan pencapaian.

Kepercayaan diri yang sehat tidak selalu membutuhkan pengakuan dari luar. Seseorang dapat menghargai keberhasilannya sendiri sekaligus tetap menghormati orang lain tanpa memandang jabatan atau pendapatan mereka.

3. Tidak Memiliki Keinginan untuk Terus Belajar

Rasa ingin tahu merupakan salah satu hal yang membantu seseorang memperluas pengetahuan dan memahami perubahan di sekitarnya. Sebaliknya, merasa sudah mengetahui segala sesuatu dapat membuat seseorang melewatkan kesempatan untuk berkembang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Sekadar Pelit, Kebiasaan Simpan Plastik Bisa Menunjukkan Pola Pikir Finansial - Image
Kepribadian

Bukan Sekadar Pelit, Kebiasaan Simpan Plastik Bisa Menunjukkan Pola Pikir Finansial

Selasa, 29 September 2026 | 03.46 WIB

Jika Kamu Ingin Memiliki Pola Pikir yang Terus Berkembang, Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Kamu Ingin Memiliki Pola Pikir yang Terus Berkembang, Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

Rabu, 16 September 2026 | 03.55 WIB

Gemini hingga Aquarius, 5 Zodiak Ini Konon Punya Pola Pikir Jenius - Image
Zodiak

Gemini hingga Aquarius, 5 Zodiak Ini Konon Punya Pola Pikir Jenius

Senin, 14 September 2026 | 19.16 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore