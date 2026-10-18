Bukan Sekadar Hiburan, Kebiasaan Scroll Reels Bisa Berkaitan dengan 7 Pola Perilaku Ini

karakter unik orang yang suka scroll reels lebih dari satu jam menurut psikologi (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Menonton video pendek di media sosial sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang. Awalnya, seseorang mungkin hanya berniat melihat beberapa video untuk mengisi waktu luang. Namun, tanpa disadari, aktivitas tersebut bisa berlangsung selama berjam-jam.
Kebiasaan menggulir layar untuk menemukan konten baru terkadang berkaitan dengan cara seseorang mencari hiburan, mengelola emosi, dan memenuhi kebutuhan sosialnya. Jenis video yang menarik perhatian juga dapat memberikan gambaran tentang minat serta hal-hal yang sedang dipikirkan seseorang.
Meski begitu, durasi menonton Reels yang panjang tidak serta-merta menunjukkan tipe kepribadian tertentu. Banyak faktor yang memengaruhi kebiasaan tersebut, mulai dari desain platform hingga suasana hati dan rutinitas sehari-hari.
Dilansir dari laman Geediting.com, ada tujuh kemungkinan karakter dan pola perilaku yang dapat dikaitkan dengan kebiasaan menonton video pendek dalam waktu lama. Berikut ulasannya yang bisa menjadi bahan refleksi untuk mengenali diri sendiri.
Sebagian orang merasa lebih mudah memahami informasi ketika disampaikan melalui gambar, ilustrasi, atau video. Konten Reels yang memadukan visual, suara, teks, dan demonstrasi singkat bisa terasa menarik bagi mereka yang menyukai cara penyampaian seperti ini.
Misalnya, seseorang mungkin lebih cepat memahami tutorial memasak melalui video dibandingkan hanya membaca petunjuk tertulis. Hal serupa dapat terjadi saat mempelajari keterampilan baru, memahami penjelasan tertentu, atau mencari inspirasi untuk pekerjaan.
Ketertarikan pada konten visual bisa menjadi salah satu preferensi dalam menerima informasi. Namun, kebiasaan menonton video pendek selama berjam-jam tidak cukup untuk memastikan seseorang merupakan pembelajar visual.
Kemampuan memahami informasi juga dipengaruhi oleh jenis materi, pengalaman, dan cara belajar yang digunakan. Karena itu, menggabungkan video dengan membaca, mencatat, dan mempraktikkan informasi dapat membantu proses belajar menjadi lebih efektif.
Pernah merasa terharu melihat kisah perjuangan seseorang yang bahkan belum pernah kamu temui? Reaksi semacam ini dapat menunjukkan bahwa kamu mampu memberikan perhatian pada pengalaman emosional orang lain.
Video pendek sering menampilkan beragam cerita, mulai dari perjuangan menghadapi kesulitan, momen kebahagiaan keluarga, hingga pengalaman kehilangan. Konten tersebut bisa memunculkan rasa simpati dan membuat penonton membayangkan apa yang dirasakan oleh orang dalam video.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022