Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 19 Oktober 2026 | 03.10 WIB

Bukan Sekadar Hiburan, Kebiasaan Scroll Reels Bisa Berkaitan dengan 7 Pola Perilaku Ini

karakter unik orang yang suka scroll reels lebih dari satu jam menurut psikologi (Freepik/ freepik) - Image

karakter unik orang yang suka scroll reels lebih dari satu jam menurut psikologi (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Menonton video pendek di media sosial sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang. Awalnya, seseorang mungkin hanya berniat melihat beberapa video untuk mengisi waktu luang. Namun, tanpa disadari, aktivitas tersebut bisa berlangsung selama berjam-jam.

Kebiasaan menggulir layar untuk menemukan konten baru terkadang berkaitan dengan cara seseorang mencari hiburan, mengelola emosi, dan memenuhi kebutuhan sosialnya. Jenis video yang menarik perhatian juga dapat memberikan gambaran tentang minat serta hal-hal yang sedang dipikirkan seseorang.

Meski begitu, durasi menonton Reels yang panjang tidak serta-merta menunjukkan tipe kepribadian tertentu. Banyak faktor yang memengaruhi kebiasaan tersebut, mulai dari desain platform hingga suasana hati dan rutinitas sehari-hari.

Dilansir dari laman Geediting.com, ada tujuh kemungkinan karakter dan pola perilaku yang dapat dikaitkan dengan kebiasaan menonton video pendek dalam waktu lama. Berikut ulasannya yang bisa menjadi bahan refleksi untuk mengenali diri sendiri.

1. Lebih Mudah Menangkap Informasi melalui Visual

Sebagian orang merasa lebih mudah memahami informasi ketika disampaikan melalui gambar, ilustrasi, atau video. Konten Reels yang memadukan visual, suara, teks, dan demonstrasi singkat bisa terasa menarik bagi mereka yang menyukai cara penyampaian seperti ini.

Misalnya, seseorang mungkin lebih cepat memahami tutorial memasak melalui video dibandingkan hanya membaca petunjuk tertulis. Hal serupa dapat terjadi saat mempelajari keterampilan baru, memahami penjelasan tertentu, atau mencari inspirasi untuk pekerjaan.

Ketertarikan pada konten visual bisa menjadi salah satu preferensi dalam menerima informasi. Namun, kebiasaan menonton video pendek selama berjam-jam tidak cukup untuk memastikan seseorang merupakan pembelajar visual.

Kemampuan memahami informasi juga dipengaruhi oleh jenis materi, pengalaman, dan cara belajar yang digunakan. Karena itu, menggabungkan video dengan membaca, mencatat, dan mempraktikkan informasi dapat membantu proses belajar menjadi lebih efektif.

2. Peka terhadap Emosi Orang Lain

Pernah merasa terharu melihat kisah perjuangan seseorang yang bahkan belum pernah kamu temui? Reaksi semacam ini dapat menunjukkan bahwa kamu mampu memberikan perhatian pada pengalaman emosional orang lain.

Video pendek sering menampilkan beragam cerita, mulai dari perjuangan menghadapi kesulitan, momen kebahagiaan keluarga, hingga pengalaman kehilangan. Konten tersebut bisa memunculkan rasa simpati dan membuat penonton membayangkan apa yang dirasakan oleh orang dalam video.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Di Balik Sikap Manisnya, 8 Kebiasaan Ini Bisa Menunjukkan Seseorang Suka Memanipulasi - Image
Kepribadian

Di Balik Sikap Manisnya, 8 Kebiasaan Ini Bisa Menunjukkan Seseorang Suka Memanipulasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 03.34 WIB

Cintanya Bukan Sekadar Omongan, 11 Kebiasaan Pria yang Benar-Benar Bisa Dipercaya - Image
Kepribadian

Cintanya Bukan Sekadar Omongan, 11 Kebiasaan Pria yang Benar-Benar Bisa Dipercaya

Senin, 19 Oktober 2026 | 03.25 WIB

Bukan Soal Awet Muda, 8 Kebiasaan Ini Menunjukkan Anda Menua dengan Baik - Image
Kepribadian

Bukan Soal Awet Muda, 8 Kebiasaan Ini Menunjukkan Anda Menua dengan Baik

Senin, 19 Oktober 2026 | 02.58 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore