Bukan Sekadar Hiburan, Kebiasaan Scroll Reels Bisa Berkaitan dengan 7 Pola Perilaku Ini

JawaPos.com – Menonton video pendek di media sosial sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang. Awalnya, seseorang mungkin hanya berniat melihat beberapa video untuk mengisi waktu luang. Namun, tanpa disadari, aktivitas tersebut bisa berlangsung selama berjam-jam.

Kebiasaan menggulir layar untuk menemukan konten baru terkadang berkaitan dengan cara seseorang mencari hiburan, mengelola emosi, dan memenuhi kebutuhan sosialnya. Jenis video yang menarik perhatian juga dapat memberikan gambaran tentang minat serta hal-hal yang sedang dipikirkan seseorang.

Meski begitu, durasi menonton Reels yang panjang tidak serta-merta menunjukkan tipe kepribadian tertentu. Banyak faktor yang memengaruhi kebiasaan tersebut, mulai dari desain platform hingga suasana hati dan rutinitas sehari-hari.

Dilansir dari laman Geediting.com, ada tujuh kemungkinan karakter dan pola perilaku yang dapat dikaitkan dengan kebiasaan menonton video pendek dalam waktu lama. Berikut ulasannya yang bisa menjadi bahan refleksi untuk mengenali diri sendiri.

1. Lebih Mudah Menangkap Informasi melalui Visual Sebagian orang merasa lebih mudah memahami informasi ketika disampaikan melalui gambar, ilustrasi, atau video. Konten Reels yang memadukan visual, suara, teks, dan demonstrasi singkat bisa terasa menarik bagi mereka yang menyukai cara penyampaian seperti ini.

Misalnya, seseorang mungkin lebih cepat memahami tutorial memasak melalui video dibandingkan hanya membaca petunjuk tertulis. Hal serupa dapat terjadi saat mempelajari keterampilan baru, memahami penjelasan tertentu, atau mencari inspirasi untuk pekerjaan.

Ketertarikan pada konten visual bisa menjadi salah satu preferensi dalam menerima informasi. Namun, kebiasaan menonton video pendek selama berjam-jam tidak cukup untuk memastikan seseorang merupakan pembelajar visual.

Kemampuan memahami informasi juga dipengaruhi oleh jenis materi, pengalaman, dan cara belajar yang digunakan. Karena itu, menggabungkan video dengan membaca, mencatat, dan mempraktikkan informasi dapat membantu proses belajar menjadi lebih efektif.

2. Peka terhadap Emosi Orang Lain Pernah merasa terharu melihat kisah perjuangan seseorang yang bahkan belum pernah kamu temui? Reaksi semacam ini dapat menunjukkan bahwa kamu mampu memberikan perhatian pada pengalaman emosional orang lain.