Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Minggu, 18 Oktober 2026 | 21.27 WIB

Ayah yang Baik Tak Selalu Pandai Merangkai Kata, 10 Kebiasaan Ini Jadi Bukti Kasih Sayangnya

seseorang yang menjadi ayah yang baik / foto: Freepik/freepik

JawaPos.com – Sosok ayah memiliki peran penting dalam perjalanan tumbuh kembang seorang anak. Meski tidak semua ayah terbiasa mengungkapkan kasih sayang melalui kata-kata atau pelukan, perhatian yang ditunjukkan lewat tindakan sehari-hari dapat meninggalkan kesan mendalam.

Kehadiran yang konsisten, sikap tenang ketika menghadapi persoalan, serta kesediaan memahami perasaan anak merupakan bagian dari hubungan keluarga yang sehat. Hal-hal tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat membantu anak membangun rasa aman dan kepercayaan diri.

Dalam psikologi keluarga, pola interaksi orang tua dengan anak menjadi salah satu faktor yang turut membentuk perkembangan emosional. Anak tidak hanya belajar melalui nasihat, tetapi juga mengamati bagaimana orang tuanya bersikap, menyelesaikan masalah, dan memperlakukan orang lain.

Dilansir dari Geediting, terdapat 10 kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan sosok ayah yang baik dan berpotensi meninggalkan kenangan bermakna bagi anak-anaknya. Berikut ulasannya.

1. Mendengarkan Anak Tanpa Terburu-buru Menghakimi

Seorang ayah yang memahami kebutuhan emosional anak menyadari bahwa tidak setiap masalah harus langsung diselesaikan dengan nasihat. Terkadang, anak hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh.

Ketika anak menceritakan pengalaman buruk di sekolah atau mengungkapkan kekecewaannya, ayah yang mau menyimak tanpa langsung menyalahkan dapat membuatnya merasa dihargai.

Dalam psikologi, pengakuan terhadap perasaan seseorang berkaitan dengan konsep emotional validation. Sikap ini membantu anak memahami bahwa emosi yang dirasakannya layak diperhatikan, meskipun orang lain mungkin memiliki sudut pandang berbeda.

Kebiasaan sederhana seperti memberi perhatian penuh, tidak memotong pembicaraan, dan berusaha memahami sudut pandang anak dapat menjadi fondasi komunikasi yang sehat hingga ia dewasa.

2. Tetap Berusaha Tenang ketika Menghadapi Masalah

Anak-anak sering belajar mengelola emosi dengan mengamati perilaku orang dewasa di sekitarnya. Karena itu, cara ayah menghadapi situasi sulit dapat menjadi contoh yang membekas dalam ingatan mereka.

Ketika menghadapi persoalan, ayah yang berusaha mengendalikan amarah dan memilih berpikir sebelum bertindak menunjukkan bahwa masalah tidak harus dihadapi dengan ledakan emosi.

Sikap tersebut bukan berarti seorang ayah tidak boleh marah atau merasa kecewa. Hal yang lebih penting adalah bagaimana ia mengenali emosinya dan mengekspresikannya tanpa menyakiti orang lain.

Melalui contoh sehari-hari, anak dapat belajar bahwa ketenangan, kesabaran, dan kemampuan mencari solusi merupakan bagian penting dalam menghadapi tantangan kehidupan.

3. Menepati Janji dan Menyelaraskan Perkataan dengan Tindakan

Kepercayaan anak terhadap orang tua tumbuh melalui pengalaman yang berulang. Ketika ayah mengatakan akan melakukan sesuatu dan berusaha menepatinya, anak memperoleh alasan untuk merasa bahwa perkataannya dapat diandalkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
9 Tanda Seseorang Memiliki Energi Magnetik Langka dari Hal-hal yang Dilakukan secara Alami - Image
Lifestyle

9 Tanda Seseorang Memiliki Energi Magnetik Langka dari Hal-hal yang Dilakukan secara Alami

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15.20 WIB

7 Kebiasaan Orang yang Sudah Bisa Berdamai dengan Diri Sendiri, Bukan Sekadar Tidak Punya Masalah - Image
Kepribadian

7 Kebiasaan Orang yang Sudah Bisa Berdamai dengan Diri Sendiri, Bukan Sekadar Tidak Punya Masalah

Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.20 WIB

3 Kebiasaan Kecil yang Dilakukan Ibu Bahagia dan Benar-Benar Menikmati Hidupnya - Image
Lifestyle

3 Kebiasaan Kecil yang Dilakukan Ibu Bahagia dan Benar-Benar Menikmati Hidupnya

Jumat, 16 Oktober 2026 | 21.23 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore