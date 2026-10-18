Ayah yang Baik Tak Selalu Pandai Merangkai Kata, 10 Kebiasaan Ini Jadi Bukti Kasih Sayangnya

seseorang yang menjadi ayah yang baik / foto: Freepik/freepik

JawaPos.com – Sosok ayah memiliki peran penting dalam perjalanan tumbuh kembang seorang anak. Meski tidak semua ayah terbiasa mengungkapkan kasih sayang melalui kata-kata atau pelukan, perhatian yang ditunjukkan lewat tindakan sehari-hari dapat meninggalkan kesan mendalam.

Kehadiran yang konsisten, sikap tenang ketika menghadapi persoalan, serta kesediaan memahami perasaan anak merupakan bagian dari hubungan keluarga yang sehat. Hal-hal tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat membantu anak membangun rasa aman dan kepercayaan diri.

Dalam psikologi keluarga, pola interaksi orang tua dengan anak menjadi salah satu faktor yang turut membentuk perkembangan emosional. Anak tidak hanya belajar melalui nasihat, tetapi juga mengamati bagaimana orang tuanya bersikap, menyelesaikan masalah, dan memperlakukan orang lain.

Dilansir dari Geediting, terdapat 10 kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan sosok ayah yang baik dan berpotensi meninggalkan kenangan bermakna bagi anak-anaknya. Berikut ulasannya.

1. Mendengarkan Anak Tanpa Terburu-buru Menghakimi Seorang ayah yang memahami kebutuhan emosional anak menyadari bahwa tidak setiap masalah harus langsung diselesaikan dengan nasihat. Terkadang, anak hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh.

Ketika anak menceritakan pengalaman buruk di sekolah atau mengungkapkan kekecewaannya, ayah yang mau menyimak tanpa langsung menyalahkan dapat membuatnya merasa dihargai.

Dalam psikologi, pengakuan terhadap perasaan seseorang berkaitan dengan konsep emotional validation. Sikap ini membantu anak memahami bahwa emosi yang dirasakannya layak diperhatikan, meskipun orang lain mungkin memiliki sudut pandang berbeda.

Kebiasaan sederhana seperti memberi perhatian penuh, tidak memotong pembicaraan, dan berusaha memahami sudut pandang anak dapat menjadi fondasi komunikasi yang sehat hingga ia dewasa.

2. Tetap Berusaha Tenang ketika Menghadapi Masalah Anak-anak sering belajar mengelola emosi dengan mengamati perilaku orang dewasa di sekitarnya. Karena itu, cara ayah menghadapi situasi sulit dapat menjadi contoh yang membekas dalam ingatan mereka.

Ketika menghadapi persoalan, ayah yang berusaha mengendalikan amarah dan memilih berpikir sebelum bertindak menunjukkan bahwa masalah tidak harus dihadapi dengan ledakan emosi.

Sikap tersebut bukan berarti seorang ayah tidak boleh marah atau merasa kecewa. Hal yang lebih penting adalah bagaimana ia mengenali emosinya dan mengekspresikannya tanpa menyakiti orang lain.

Melalui contoh sehari-hari, anak dapat belajar bahwa ketenangan, kesabaran, dan kemampuan mencari solusi merupakan bagian penting dalam menghadapi tantangan kehidupan.