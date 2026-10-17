Mengapa Orang Sakit Sering Merasa Menjadi Beban? Ini Penjelasan Psikolog

gambar ilustrasi orang sakit dari magnific

JawaPos.com - Orang yang sedang sakit atau mengalami cedera membutuhkan perawatan dan dukungan, bukan penilaian yang membuat mereka merasa bersalah.

Namun, dalam kehidupan sehari-hari, sebagian orang justru menghadapi komentar yang menyiratkan bahwa kondisi mereka terjadi akibat kesalahan sendiri.

Menurut psikolog klinis Daniel S. Lobel, Ph.D., dalam artikel Psychology Today, rasa malu dan bersalah akibat stigma sosial dapat membuat seseorang kesulitan merawat diri serta menunda pencarian bantuan medis.

Tekanan tersebut dapat muncul dari orang-orang terdekat. Keluarga dan teman yang merawat seseorang dengan penyakit berkepanjangan mungkin mengalami kelelahan emosional karena harus mengubah rutinitas atau mengorbankan waktu pribadi.

Perasaan frustrasi yang kemudian diungkapkan melalui keluhan atau sikap menyalahkan bisa membuat orang yang sakit merasa dirinya menjadi beban.

Padahal, mereka juga mungkin sedang berjuang menghadapi keterbatasan fisik dan tekanan emosional yang tidak mudah dijelaskan kepada orang lain.

Lingkungan kerja juga dapat memperburuk keadaan. Karyawan yang tidak memiliki cuti sakit berbayar mungkin merasa harus tetap bekerja meskipun tubuhnya membutuhkan istirahat.

Budaya kerja yang memberikan penghargaan kepada karyawan karena tidak menggunakan jatah cuti sakit juga bisa menimbulkan rasa bersalah ketika seseorang perlu memulihkan kesehatannya.

Akibatnya, sebagian orang menunda pemeriksaan atau kembali bekerja sebelum kondisi mereka benar-benar memungkinkan.

Selain itu, pengalaman mendapatkan pelayanan kesehatan yang kurang empatik dapat membuat pasien merasa tidak pantas meminta bantuan.

Biaya pengobatan, klaim asuransi yang ditolak, waktu tunggu yang panjang, serta komunikasi yang terburu-buru bisa memperkuat perasaan tersebut.

Dalam situasi tertentu, pasien bahkan dapat merasa seolah-olah harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar sakit sebelum memperoleh perawatan yang dibutuhkan. Kondisi ini berisiko membuat mereka semakin enggan mencari pertolongan.

Lobel juga menyoroti kebiasaan masyarakat menghubungkan penyakit dengan pilihan hidup seseorang.