Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 18 Oktober 2026 | 03.55 WIB

10 Ciri Orang yang Sulit Meminta Maaf dan Mengakui Kesalahan Menurut Sudut Pandang Psikologi

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com-Ada beberapa kata yang sulit diucapkan oleh sebagian orang. Termasuk kata maaf.

Bagi sebagian orang, meminta maaf dianggap sebagai tanda kekalahan. Ketidakmampuan seseorang untuk minta maaf dapat berkaitan dengan pola perilaku (behavior) dan cara mereka melindungi diri.

Perilaku enggan minta maaf biasanya disertai dengan perilaku lain seperti sulit mengakui kesalahan,  ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik, sampai menyalahkan pihak lain sebagai bentuk pertahanan diri saat merasa dirinya sedang terancam.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (17/10) terdapat sepuluh perilaku yang kerap menyertai ketidakmampuan seseorang untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Berbagai perilaku tersebut dapat membantu menjelaskan mengapa seseorang sangat sulit minta maaf atas kesalahan yang dilakukan.

Bagi orang yang merasa citra dirinya terancam saat melakukan kesalahan, meminta maaf terasa sangat berat. Akibatnya, mereka hanya menunjukkan sikap seolah-olah menyesal tanpa benar-benar mengakui kesalahan yang dilakukan.

Pada sudut pandang psikologi, terdapat konsep self-serving bias, yakni kecenderungan seseorang untuk menafsirkan pengalaman dengan cara yang membuat dirinya terlihat positif atau menafsirkan pengalaman dengan cara yang membuat dirinya terlihat positif. 

Sikap defensif muncul sebagai refleks perlindungan diri. Reaksi emosional tersebut muncul sebelum mereka bisa berpikir secara sadar. Anda bisa mengubah respons seseorang terhadap ancaman hanya dengan menyampaikan fakta, sekalipun fakta tersebut sangat masuk akal. 

Orang yang sulit bertanggungjawab atas kesalahannya bisa sangat kreatif dalam mencari alasan eksternal untuk menjelaskan kegagalannya sendiri. Pola ini berkaitan dengan konsep psikologi locus of control. Cara berpikir ini terasa melindungi diri. Namun jika terus berkembang bertahun-tahun pola ini dapat merugikan diri sendiri.

Tidak ada hal yang mereka akui sebagai tanggung jawab pribadi, sehingga tidak ada pula yang harus diperbaiki. Mereka seolah-olah tidak pernah benar-benar melakukan kesalahan.

Taktik meremehkan perasaan orang lain seringkali membuat pihak lain mempertanyakan kewajaran emosi mereka. Hal tersebut bisa menjadi tujuan yang disengaja. Perilaku ini secara psikologi disebut dengan emotional invalidation, dimana terjadi pengabaian terhadap validitas emosi yang menimbulkan dampak buruk pada perkembangan seseorang dalam jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
8 Ciri Orang Egois dalam Hubungan Sosial, Sering Tak Sadar Membuat Orang Lain Terluka - Image
Lifestyle

8 Ciri Orang Egois dalam Hubungan Sosial, Sering Tak Sadar Membuat Orang Lain Terluka

Kamis, 15 Oktober 2026 | 04.26 WIB

8 Ciri Orang Cerdas yang Sering Tidak Disadari, Salah Satunya Berani Meragukan Diri Sendiri - Image
Kepribadian

8 Ciri Orang Cerdas yang Sering Tidak Disadari, Salah Satunya Berani Meragukan Diri Sendiri

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.59 WIB

7 Ciri Orang yang Selalu Cepat Balas Pesan, Nomor 5 Bikin Hubungan Makin Erat - Image
Kepribadian

7 Ciri Orang yang Selalu Cepat Balas Pesan, Nomor 5 Bikin Hubungan Makin Erat

Jumat, 9 Oktober 2026 | 06.11 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore