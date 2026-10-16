Tidak Memiliki Dukungan Keluarga? Lakukan 6 Strategi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak memiliki dukungan keluarga / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Keluarga sering dianggap sebagai tempat pertama untuk pulang ketika hidup terasa berat. Kita membayangkan keluarga sebagai orang-orang yang akan mendengarkan ketika kita sedang terpuruk, memberikan semangat ketika kita kehilangan arah, atau sekadar mengatakan, “Tidak apa-apa, kamu tidak sendirian.”

Namun, kenyataannya tidak semua orang memiliki pengalaman seperti itu.



Ada orang yang tumbuh dalam keluarga yang penuh konflik. Ada yang merasa tidak pernah benar-benar dimengerti oleh orang tuanya. Ada pula yang memiliki keluarga, tetapi secara emosional merasa sendirian. Bahkan, sebagian orang mungkin harus menjalani fase kehidupan penting tanpa dukungan keluarga karena perbedaan pilihan hidup, jarak, konflik, atau keadaan tertentu.



Situasi seperti ini bisa terasa sangat menyakitkan.



Ketika orang lain bercerita tentang keluarga yang selalu mendukung mereka, sementara kamu harus menghadapi semuanya sendirian, wajar jika muncul perasaan sedih, kecewa, marah, iri, atau bahkan bertanya kepada diri sendiri, “Kenapa aku tidak mendapatkan keluarga seperti mereka?”



Menurut psikologi, kebutuhan manusia untuk memiliki hubungan yang aman dan suportif memang merupakan kebutuhan yang penting. Karena itu, kehilangan atau tidak mendapatkan dukungan dari keluarga bukan sesuatu yang sepele.



Namun, tidak memiliki dukungan keluarga bukan berarti kamu harus menjalani seluruh hidup tanpa dukungan emosional.



Dukungan dapat dibangun dari berbagai sumber. Rasa aman juga dapat dikembangkan secara bertahap. Dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan tidak harus selalu bergantung pada apakah keluarga kita mampu memberikan apa yang kita butuhkan.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (16/10), terdapat enam strategi yang dapat membantu ketika kamu berada dalam situasi tersebut.



1. Berhenti Menyalahkan Diri Sendiri Karena Keluargamu Tidak Mendukungmu



Salah satu luka paling berat ketika tidak mendapatkan dukungan keluarga adalah kecenderungan untuk menganggap semuanya sebagai kesalahan diri sendiri.



Kamu mungkin berpikir:



“Berarti aku memang tidak cukup baik.”



“Mungkin aku terlalu sulit untuk dipahami.”



“Kalau aku menjadi anak yang lebih baik, mungkin mereka akan mendukungku.”



“Apa yang salah denganku?”



Pikiran-pikiran seperti ini bisa muncul secara otomatis, terutama jika seseorang sudah lama mengalami penolakan, kritik, atau kurangnya validasi dari lingkungan terdekat.



Padahal, hubungan keluarga adalah sistem yang kompleks. Cara seseorang diperlakukan oleh keluarganya tidak selalu merupakan cerminan dari nilai dirinya.



Orang tua dapat memiliki keterbatasan emosional. Anggota keluarga dapat membawa luka mereka sendiri. Ada keluarga yang tidak terbiasa berkomunikasi secara sehat. Ada pula yang memiliki nilai atau ekspektasi tertentu sehingga sulit menerima pilihan hidup seseorang.



Artinya, ketidakmampuan seseorang memberikan dukungan tidak otomatis berarti kamu tidak layak mendapatkannya.



Cobalah memisahkan dua hal:



“Keluargaku tidak mampu memberikan dukungan yang kubutuhkan.”



dari:



“Aku tidak layak mendapatkan dukungan.”



Keduanya adalah hal yang sangat berbeda.



Kalimat pertama menggambarkan keterbatasan sebuah hubungan.



Kalimat kedua menyerang harga dirimu.



Jika kamu terus menyimpulkan bahwa kurangnya dukungan keluarga berarti ada sesuatu yang salah dengan dirimu, luka tersebut bisa terbawa ke hubungan lain. Kamu mungkin menjadi terlalu takut ditolak, terlalu berusaha menyenangkan orang lain, atau terus mencari validasi dari orang-orang di sekitarmu.



Karena itu, langkah pertama adalah mengubah cara berbicara kepada diri sendiri.



Alih-alih mengatakan:



“Tidak ada yang mendukungku karena aku memang tidak cukup baik.”



Cobalah:



“Aku sedang berada dalam situasi yang sulit. Kurangnya dukungan dari keluargaku memang menyakitkan, tetapi itu tidak menentukan nilai diriku.”



Ini bukan sekadar berpikir positif.



Ini adalah usaha untuk melihat keadaan secara lebih adil.



2. Berduka Atas Hubungan Keluarga yang Kamu Harapkan



Terkadang yang paling sulit bukan kehilangan seseorang, melainkan menerima kenyataan bahwa hubungan yang kita inginkan mungkin tidak pernah terwujud seperti yang kita harapkan.



Mungkin kamu berharap orang tua memahami pilihanmu.



Mungkin kamu ingin memiliki keluarga yang bisa diajak berbicara tanpa takut dihakimi.



Mungkin kamu berharap ketika mengalami kegagalan, ada seseorang yang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja.



Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, kamu bisa mengalami bentuk kesedihan yang sangat nyata.



Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat dipahami sebagai proses berduka atas sesuatu yang hilang atau tidak pernah benar-benar kita miliki.



Dan berduka tidak selalu berarti menangis setiap hari.



Kadang-kadang bentuknya adalah rasa kosong.



Kadang berupa kemarahan.



Kadang berupa iri ketika melihat orang lain memiliki hubungan keluarga yang hangat.



Kadang muncul ketika melihat teman menelepon orang tuanya setelah mengalami masalah.



Jika kamu merasakan hal tersebut, jangan buru-buru mengatakan bahwa kamu terlalu sensitif.



Kamu mungkin sedang berduka.



Berikan ruang untuk mengakui:



“Aku sedih karena aku ingin keluargaku bisa menjadi tempat yang aman bagiku.”



Kalimat sederhana ini dapat membantu karena kamu tidak lagi memaksa diri untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja.



Namun, menerima kenyataan bukan berarti kamu harus menyukai keadaan tersebut.



Kamu boleh kecewa.



Kamu boleh berharap hubungan menjadi lebih baik.



Tetapi pada saat yang sama, kamu juga perlu belajar membedakan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak.



Kamu dapat mengendalikan bagaimana kamu merespons.



Kamu dapat memilih batasan.



Kamu dapat memilih siapa yang kamu percaya.



Namun, kamu tidak selalu dapat mengendalikan apakah anggota keluargamu akan berubah.



Menerima kenyataan tersebut memang menyakitkan, tetapi dalam banyak kasus justru dapat membuat energi psikologismu lebih terarah.



Daripada terus bertanya, “Bagaimana caranya membuat mereka menjadi keluarga yang kuinginkan?”



kamu mulai bertanya:



“Bagaimana caranya membangun kehidupan yang tetap sehat meskipun mereka tidak mampu memberiku dukungan yang kuharapkan?”



Pertanyaan kedua memberi ruang bagi perubahan.



3. Bangun “Support System” di Luar Keluarga



Tidak memiliki dukungan keluarga bukan berarti kamu harus hidup tanpa dukungan sosial.



Manusia membutuhkan hubungan dengan orang lain, tetapi hubungan yang memenuhi kebutuhan tersebut tidak selalu harus berasal dari keluarga biologis.



Teman yang dapat dipercaya.



Pasangan yang suportif.



Mentor.



Rekan kerja yang sehat secara emosional.



Komunitas.



Kelompok dengan minat yang sama.



Profesional kesehatan mental.



Semua itu dapat menjadi bagian dari jaringan dukunganmu.



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika seseorang merasa tidak didukung keluarganya adalah berpikir:



“Kalau keluargaku tidak ada untukku, berarti aku benar-benar sendirian.”



Padahal, keluarga biologis dan support system adalah dua hal yang berbeda.



Kamu dapat membangun hubungan yang memberikan rasa aman melalui proses yang perlahan.



Mulailah dengan satu atau dua orang yang relatif aman.



Tidak perlu langsung menceritakan seluruh hidupmu.



Kamu bisa memulai dengan hal sederhana.



Misalnya:



“Akhir-akhir ini aku sedang menghadapi sesuatu yang cukup berat. Aku tidak butuh solusi dulu, sebenarnya aku cuma ingin didengarkan.”



Kalimat seperti ini membantu orang lain memahami kebutuhanmu.



Selain itu, perhatikan bagaimana mereka merespons.



Apakah mereka mendengarkan?



Apakah mereka menghargai batasanmu?



Apakah mereka menggunakan kerentananmu untuk menyerangmu?



Apakah mereka hanya muncul ketika membutuhkan sesuatu?



Support system yang sehat tidak harus terdiri dari banyak orang.



Kadang-kadang memiliki beberapa hubungan yang aman jauh lebih berarti daripada memiliki banyak kenalan tetapi tidak merasa benar-benar dipahami.



Yang terpenting adalah kualitas hubungan tersebut.



Dan perlu diingat, membangun hubungan yang sehat membutuhkan waktu.



Jika kamu pernah mengalami banyak penolakan, mungkin kamu membutuhkan waktu untuk belajar mempercayai orang lain lagi.



Itu tidak berarti kamu rusak.



Kamu sedang belajar merasa aman.



4. Belajar Memberikan Validasi kepada Diri Sendiri



Ketika seseorang tumbuh tanpa banyak dukungan emosional, mereka terkadang menjadi sangat bergantung pada validasi dari luar.



“Apakah aku benar?”



“Apakah keputusan ini sudah cukup baik?”



“Apakah orang lain akan kecewa?”



“Apakah aku masih disukai?”



“Apakah aku boleh merasa seperti ini?”



Pertanyaan tersebut sebenarnya manusiawi.



Namun, jika hampir seluruh harga diri bergantung pada penilaian orang lain, hidup dapat terasa sangat melelahkan.



Salah satu kemampuan psikologis yang penting untuk dikembangkan adalah self-validation, yaitu kemampuan mengakui dan memahami pengalaman emosional diri sendiri tanpa harus selalu menunggu orang lain membenarkannya.



Self-validation bukan berarti menganggap semua keputusan kita benar.



Bukan pula berarti menolak kritik.



Self-validation berarti mampu mengatakan:



“Aku bisa memahami mengapa aku merasa seperti ini.”



Misalnya, kamu gagal dalam sesuatu.



Daripada mengatakan:



“Aku bodoh. Pantas saja tidak ada yang mendukungku.”



Cobalah:



“Aku kecewa karena aku sudah berusaha dan hasilnya belum sesuai harapan. Kegagalan ini memang menyakitkan, tetapi bukan berarti aku tidak mampu berkembang.”



Perhatikan perbedaannya.



Kamu tetap mengakui kegagalan, tetapi tidak mengubah kegagalan menjadi identitas.



Latihan sederhana yang bisa dilakukan adalah bertanya kepada diri sendiri:



Apa yang sebenarnya sedang kurasakan?



Mengapa perasaan itu masuk akal?



Apa yang sedang kubutuhkan sekarang?



Apa yang bisa kulakukan untuk membantuku melewati situasi ini?



Pertanyaan tersebut membantu mengubah hubunganmu dengan diri sendiri.



Kamu tidak lagi hanya menjadi orang yang menunggu seseorang datang untuk menyelamatkanmu.



Kamu mulai menjadi seseorang yang dapat menemani dirinya sendiri ketika keadaan sulit.



5. Tetapkan Batasan terhadap Keluarga yang Tidak Sehat



Tidak memiliki dukungan keluarga bukan berarti kamu harus terus menerima perlakuan yang menyakitkan hanya karena mereka adalah keluarga.



Hubungan keluarga tetap membutuhkan batasan.



Batasan bukan hukuman.



Batasan adalah cara untuk menentukan perilaku seperti apa yang dapat kamu terima dan bagaimana kamu akan merespons ketika batas tersebut dilanggar.



Misalnya, jika setiap kali kamu berbicara tentang pekerjaan, keluargamu selalu merendahkan pilihanmu, kamu dapat mengurangi pembicaraan mengenai topik tersebut.



Jika percakapan selalu berubah menjadi pertengkaran, kamu dapat mengakhiri percakapan ketika mulai menjadi tidak sehat.



Kamu juga tidak harus menjelaskan seluruh keputusan hidupmu kepada keluarga.



Ada perbedaan antara menghormati keluarga dan menyerahkan kendali atas seluruh hidupmu kepada mereka.



Contoh batasan yang sederhana:



“Aku menghargai pendapatmu, tetapi keputusan ini akan tetap menjadi tanggung jawabku.”



Atau:



“Aku tidak ingin melanjutkan pembicaraan kalau kita mulai saling menyalahkan.”



Atau bahkan:



“Untuk sementara aku membutuhkan jarak agar bisa menenangkan diri.”



Batasan mungkin terasa sangat sulit bagi orang yang sejak kecil terbiasa mengutamakan kebutuhan orang lain.



Kamu mungkin merasa bersalah.



Kamu mungkin takut dianggap egois.



Namun, rasa bersalah tidak selalu berarti kamu melakukan sesuatu yang salah.



Kadang-kadang rasa bersalah muncul karena kamu sedang melakukan sesuatu yang baru.



Jika selama ini kamu selalu berkata “iya”, mengatakan “tidak” mungkin terasa seperti kesalahan.



Padahal, batasan yang sehat justru dapat membantu sebuah hubungan menjadi lebih jelas.



Dan jika sebuah hubungan hanya dapat bertahan ketika kamu tidak memiliki batasan, mungkin masalahnya bukan pada batasanmu.



6. Jika Bebannya Terlalu Berat, Cari Bantuan Profesional



Ada kalanya masalah keluarga meninggalkan dampak yang jauh lebih dalam daripada sekadar rasa sedih.



Kamu mungkin mengalami kesulitan mempercayai orang.



Kamu terus-menerus merasa tidak cukup baik.



Kamu sangat takut ditinggalkan.



Kamu kesulitan mengatur emosi.



Kamu terus memikirkan pengalaman masa lalu.



Atau hubunganmu dengan orang lain selalu terasa sangat melelahkan.



Dalam kondisi seperti itu, berbicara dengan psikolog atau profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang sangat berarti.



Terapi bukan hanya untuk orang yang mengalami masalah yang “sangat parah”.



Terapi juga dapat menjadi ruang untuk memahami pola hubungan, mengenali kebutuhan emosional, belajar menetapkan batasan, dan membangun cara yang lebih sehat dalam menghadapi pengalaman hidup.



Seorang profesional juga dapat membantu memisahkan antara:



“Apa yang terjadi kepadaku”



dan



“Siapa diriku.”



Ini penting.



Karena pengalaman buruk dalam keluarga dapat membuat seseorang membawa label tertentu terhadap dirinya.



“Aku tidak layak dicintai.”



“Aku selalu ditinggalkan.”



“Aku memang sulit disayangi.”



Padahal, itu adalah kesimpulan yang terbentuk dari pengalaman, bukan fakta objektif tentang siapa dirimu.



Dengan bantuan yang tepat, pola-pola tersebut dapat dipahami dan perlahan diubah.



Kamu Tidak Harus Menunggu Keluargamu Berubah untuk Mulai Membangun Kehidupanmu



Salah satu hal paling sulit untuk diterima adalah bahwa kita tidak dapat memaksa orang lain memberikan sesuatu yang memang tidak mampu mereka berikan.



Kamu mungkin sudah mencoba menjelaskan berkali-kali.



Kamu mungkin sudah berusaha menjadi anak yang lebih baik.



Kamu mungkin sudah mengalah.



Kamu mungkin sudah menunggu bertahun-tahun.



Dan mungkin suatu hari kamu menyadari bahwa terus menunggu perubahan dari orang lain membuat hidupmu berhenti di tempat.



Di sinilah pentingnya mengambil kembali kendali.



Bukan berarti kamu harus membenci keluargamu.



Bukan berarti kamu harus memutus hubungan.



Bukan pula berarti semua masalah harus diselesaikan sendirian.



Artinya, kamu mulai membangun sumber kekuatan lain dalam hidupmu.



Kamu membangun hubungan yang sehat.



Kamu belajar memahami dirimu.



Kamu menetapkan batasan.



Kamu mengembangkan kemampuan menghadapi masalah.



Kamu mencari bantuan ketika membutuhkannya.



Dan perlahan, kamu menyadari bahwa kehidupanmu tidak sepenuhnya ditentukan oleh apa yang tidak diberikan keluargamu.



Pada akhirnya, dukungan bukan hanya tentang siapa yang memiliki hubungan darah denganmu



Ada orang yang memiliki keluarga besar tetapi tetap merasa sendirian.



Ada juga orang yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya, tetapi kemudian menemukan orang-orang yang benar-benar hadir, mendengarkan, dan menghargai dirinya.



Karena itu, jika saat ini kamu sedang berada dalam fase ketika keluargamu tidak menjadi tempat yang aman, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu akan selalu sendirian.



Mungkin kehidupanmu sedang mengajarkan sesuatu yang tidak mudah:



bahwa rasa aman, penerimaan, dan hubungan yang sehat terkadang perlu dibangun secara sadar.



Kamu mungkin tidak bisa memilih keluarga tempat kamu dilahirkan.



Tetapi seiring bertambahnya usia, kamu memiliki semakin banyak kesempatan untuk memilih bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri, siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu, batasan apa yang kamu buat, dan kehidupan seperti apa yang ingin kamu bangun.



Enam strategi tersebut bukan cara untuk menghapus rasa sakit.



Tidak ada satu strategi yang bisa membuat luka keluarga hilang dalam semalam.



Namun, semuanya dapat menjadi langkah untuk bergerak dari posisi:



“Mengapa keluargaku tidak pernah memberiku apa yang kubutuhkan?”



menuju:



“Apa yang bisa kulakukan untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman dan sehat bagiku?”



Dan terkadang, pertanyaan kedua adalah awal dari perubahan yang paling penting.



Karena pada akhirnya, kamu tidak harus menunggu seseorang datang untuk mengatakan bahwa perasaanmu valid.



Kamu boleh mulai mempercayainya sendiri.



Kamu tidak harus mendapatkan persetujuan semua orang untuk menjalani hidupmu.



