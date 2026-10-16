7 Alasan Mengapa Semakin Banyak Orang Lajang Kehilangan Antusiasme untuk Berkencan Menurut Psikologi

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup / foto: Magnific/drobotdean

JawaPos.com - Dulu, menjadi lajang sering dianggap sebagai sebuah fase sementara. Banyak orang berasumsi bahwa seseorang yang masih sendiri pasti sedang “mencari pasangan”, menunggu orang yang tepat, atau belum menemukan kesempatan yang cocok.

Namun, ada perubahan menarik dalam cara sebagian orang memandang hubungan romantis.



Bukan berarti mereka tidak ingin dicintai. Bukan pula berarti mereka membenci hubungan. Justru, sebagian orang masih menginginkan kedekatan emosional, teman hidup, dan hubungan yang sehat—tetapi mereka mulai kehilangan antusiasme untuk menjalani proses berkencan itu sendiri.



Mereka lelah membuka aplikasi kencan. Lelah memulai percakapan yang berulang. Lelah bertemu orang baru lalu kembali ke titik nol. Lelah berharap, kemudian kecewa. Bahkan ada yang akhirnya berkata, “Kalau memang bertemu seseorang, ya bagus. Kalau tidak, saya juga tidak masalah.”



Fenomena ini menarik jika dilihat dari psikologi.



Penelitian mengenai dating fatigue menunjukkan bahwa pengalaman berkencan secara digital dapat melibatkan kelelahan emosional, kognitif, dan sosial. Sebuah studi longitudinal terhadap pengguna aplikasi kencan juga menemukan adanya peningkatan kelelahan emosional dan perasaan tidak efektif dalam proses berkencan dari waktu ke waktu.



Jadi, mengapa seseorang yang sebenarnya masih menginginkan hubungan bisa kehilangan gairah untuk berkencan?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (16/10), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskannya.



1. Terlalu Banyak Pilihan Justru Membuat Seseorang Kehilangan Motivasi



Salah satu paradoks terbesar dalam dunia kencan modern adalah: semakin banyak pilihan tidak selalu membuat seseorang semakin bahagia.



Aplikasi kencan memungkinkan seseorang melihat puluhan, bahkan ratusan calon pasangan hanya dengan menggeser layar.



Secara logika, ini seharusnya mempermudah.



Namun otak manusia tidak selalu bekerja seperti katalog belanja.



Ketika pilihan menjadi terlalu banyak, muncul apa yang dalam psikologi dikenal sebagai choice overload, yaitu keadaan ketika terlalu banyak alternatif justru membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sulit.



Dalam konteks hubungan, masalahnya menjadi jauh lebih kompleks.



Ketika seseorang melihat satu profil, ia mungkin berpikir:



“Orang ini menarik.”



Tetapi setelah melihat sepuluh profil berikutnya, muncul pertanyaan:



“Apakah ada yang lebih cocok?”



Setelah melihat puluhan profil, pertanyaan itu berubah menjadi:



“Bagaimana kalau saya memilih orang yang salah padahal masih ada begitu banyak pilihan?”



Penelitian mengenai aplikasi kencan menemukan bahwa ketersediaan pasangan yang sangat tinggi dapat meningkatkan partner choice overload. Dalam sebuah eksperimen, semakin banyak profil calon pasangan yang tersedia, semakin tinggi pula rasa kewalahan dan semakin rendah state self-esteem peserta.



Penelitian lain menemukan fenomena menarik: ketika seseorang terus-menerus diberi pilihan calon pasangan dalam konteks kencan online, kecenderungan untuk menerima calon pasangan dapat menurun. Para peneliti menyebutnya sebagai rejection mind-set. Dalam tiga studi, peluang menerima pilihan berikutnya turun secara kumulatif sekitar 27 persen dari opsi awal hingga opsi terakhir.



Akibatnya, seseorang bisa menjadi semakin kritis.



Bukan karena standar mereka selalu meningkat secara sadar, tetapi karena otak terbiasa membandingkan.



Ada sedikit kekurangan?



Geser.



Tidak langsung menarik?



Geser.



Percakapannya agak membosankan?



Geser.



Terlalu serius?



Geser.



Terlalu santai?



Geser.



Pada akhirnya, proses mencari pasangan dapat terasa seperti proses memilih produk.



Dan ketika hubungan romantis mulai terasa seperti pekerjaan menyaring kandidat tanpa akhir, antusiasme perlahan hilang.



2. Penolakan Berulang Bisa Membuat Seseorang Mengembangkan Sikap Defensif



Berkencan berarti membuka diri terhadap kemungkinan ditolak.



Tidak ada cara untuk menghilangkan risiko tersebut.



Seseorang bisa mengirim pesan dan tidak mendapatkan balasan.



Bisa merasa cocok dengan seseorang, tetapi orang tersebut tidak merasakan hal yang sama.



Bisa melakukan beberapa kali pertemuan dan kemudian hubungan berhenti tanpa penjelasan.



Satu pengalaman mungkin tidak terlalu berarti.



Tetapi ketika pola tersebut terjadi berulang kali, psikologis seseorang dapat berubah.



Ia mulai belajar:



“Berharap terlalu tinggi itu menyakitkan.”



Maka otak menciptakan perlindungan.



Daripada berharap, lebih baik tidak berharap.



Daripada terlalu tertarik, lebih baik menjaga jarak.



Daripada membuka diri, lebih baik bersikap santai.



Daripada berinvestasi secara emosional, lebih baik mengatakan, “Lihat saja nanti.”



Ini bukan selalu tanda bahwa seseorang sudah tidak membutuhkan hubungan.



Bisa jadi ia sedang melindungi dirinya dari kemungkinan kecewa.



Penelitian mengenai penolakan dalam kencan online menunjukkan bahwa penolakan merupakan pengalaman yang kompleks dan dapat terasa menyakitkan. Ghosting, unmatching, pemblokiran, dan penolakan dengan penjelasan merupakan bentuk-bentuk penolakan yang umum ditemukan dalam pengalaman kencan online.



Setelah mengalami cukup banyak penolakan, seseorang mungkin tidak lagi memasuki kencan dengan pola pikir:



“Semoga ini berhasil.”



Melainkan:



“Kemungkinan besar juga tidak akan berhasil.”



Perubahan ekspektasi ini sangat penting.



Karena antusiasme membutuhkan sedikit harapan.



Jika seseorang sudah yakin bahwa hubungan tersebut kemungkinan besar akan gagal, maka motivasi untuk memulainya pun ikut berkurang.



3. Berkencan Bisa Terasa Seperti Pekerjaan Emosional



Ada aspek kencan modern yang sering tidak terlihat: dating membutuhkan tenaga psikologis.



Seseorang harus memilih foto.



Menyusun profil.



Memulai percakapan.



Memikirkan topik.



Membalas pesan.



Menjaga percakapan tetap menarik.



Mengatur waktu.



Memikirkan apakah orang tersebut tertarik.



Mempersiapkan diri untuk bertemu.



Kemudian setelah pertemuan, muncul pekerjaan emosional lainnya:



“Apakah dia suka saya?”



“Haruskah saya mengirim pesan dulu?”



“Kenapa dia belum membalas?”



“Apakah saya terlalu agresif?”



“Apakah saya kurang menarik?”



“Apakah saya harus memberikan kesempatan kedua?”



Semua itu membutuhkan energi mental.



Penelitian kualitatif tentang mobile-online-dating fatigue menemukan bahwa kelelahan dapat muncul dari praktik kencan yang repetitif, pengalaman yang mengecewakan, stereotip, aturan peran gender, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan seseorang akan koneksi bermakna dengan budaya kencan yang terasa tidak berkomitmen.



Itulah sebabnya seseorang dapat mengalami kondisi yang tampak kontradiktif:



Ia ingin punya pasangan, tetapi tidak ingin menjalani proses mencari pasangan.



Seperti seseorang yang ingin sehat tetapi sudah tidak memiliki tenaga untuk pergi ke gym.



Tujuannya masih diinginkan.



Prosesnya yang melelahkan.



4. Pengalaman Buruk Dapat Membentuk Sinisme



Semakin lama seseorang berkencan tanpa mendapatkan pengalaman yang memuaskan, semakin mudah ia membuat generalisasi.



Satu orang berbohong.



Lalu muncul pikiran:



“Orang sekarang banyak yang tidak jujur.”



Seseorang melakukan ghosting.



“Tidak ada orang yang serius.”



Seseorang terlalu cepat ingin dekat.



“Semua orang hanya mencari keuntungan.”



Seseorang terlalu banyak menuntut.



“Hubungan zaman sekarang memang merepotkan.”



Inilah bagaimana pengalaman individual dapat berubah menjadi keyakinan umum tentang dunia kencan.



Masalahnya, keyakinan tersebut kemudian memengaruhi perilaku berikutnya.



Seseorang masuk ke kencan baru dengan kecurigaan.



Karena curiga, ia lebih sulit terbuka.



Karena lebih sulit terbuka, koneksi emosional menjadi lebih sulit terbentuk.



Karena koneksi tidak terbentuk, pengalaman kencan kembali mengecewakan.



Kemudian pengalaman tersebut memperkuat keyakinan awal.



Terbentuklah sebuah lingkaran.



Pengalaman buruk → sinisme → perilaku defensif → koneksi lebih sulit → pengalaman buruk berikutnya.



Penelitian mengenai dating fatigue juga menunjukkan bahwa pengalaman negatif dan cara seseorang menafsirkan pengalaman tersebut dapat berkontribusi terhadap stereotip, devaluasi, dan pola kencan yang semakin tidak memuaskan.



Jadi, kehilangan antusiasme tidak selalu muncul karena “tidak ada orang yang cocok”.



Kadang-kadang, seseorang sudah terlalu lama melihat hubungan melalui lensa kekecewaan.



5. Membandingkan Diri dengan Orang Lain Dapat Mengikis Kepercayaan Diri



Media sosial membuat seseorang tidak hanya berkencan dengan calon pasangan.



Ia juga secara tidak langsung berkencan dengan standar sosial.



Di media sosial, kita melihat orang-orang yang terlihat bahagia bersama pasangan.



Ada yang menikah.



Ada yang bertunangan.



Ada yang berlibur bersama pasangan.



Ada yang memamerkan hubungan romantis mereka.



Sementara itu, seseorang yang masih lajang dapat mulai bertanya:



“Kenapa mereka bisa menemukan pasangan, sementara saya tidak?”



Pertanyaan tersebut dapat berubah menjadi evaluasi diri:



“Apakah ada yang salah dengan saya?”



“Apakah saya kurang menarik?”



“Apakah saya terlalu pemilih?”



“Apakah saya terlalu sulit dicintai?”



Dalam penelitian mengenai aplikasi kencan, penggunaan yang berlebihan dan swiping berlebihan dikaitkan dengan perbandingan sosial ke atas, ketakutan menjadi lajang, dan partner choice overload.



Masalahnya bukan sekadar melihat orang lain.



Masalahnya adalah ketika kehidupan orang lain digunakan sebagai ukuran untuk menilai harga diri sendiri.



Seseorang mungkin awalnya menggunakan aplikasi kencan dengan tujuan:



“Saya ingin bertemu seseorang.”



Namun setelah berkali-kali gagal, tujuan tersebut dapat bergeser menjadi:



“Saya ingin membuktikan bahwa saya cukup menarik untuk dipilih.”



Ini jauh lebih melelahkan.



Karena sekarang setiap match, pesan, pertemuan, dan penolakan terasa seperti evaluasi terhadap harga diri.



Ketika harga diri mulai tergantung pada hasil kencan, seseorang bisa memilih berhenti berkencan bukan karena tidak ingin dicintai, tetapi karena ingin berhenti merasa dinilai.



6. Setelah Lama Sendiri, Kehidupan Lajang Bisa Terasa Lebih Aman



Ada satu faktor yang sering terlupakan: manusia dapat beradaptasi.



Seseorang yang sudah lama hidup sendiri mungkin awalnya merasa kesepian.



Tetapi seiring waktu, ia membangun kehidupan yang nyaman.



Ia memiliki rutinitas sendiri.



Bebas mengatur waktu.



Bisa tidur kapan saja.



Bisa menghabiskan uang sesuai keinginan.



Tidak perlu menjelaskan ke mana pergi.



Tidak perlu menghadapi konflik hubungan.



Tidak perlu menyesuaikan kebiasaan dengan orang lain.



Kemudian muncul pertanyaan psikologis:



“Apa yang sebenarnya saya dapatkan dari sebuah hubungan?”



Jika pengalaman kencan sebelumnya lebih banyak membawa stres daripada kebahagiaan, maka kehidupan lajang bisa terasa semakin menarik.



Ini bukan berarti orang tersebut tidak mampu mencintai.



Ia mungkin hanya memiliki ambang toleransi yang lebih rendah terhadap hubungan yang tidak sehat.



Dengan kata lain, setelah terbiasa dengan ketenangan, seseorang mungkin tidak lagi bersedia menukarnya dengan hubungan yang penuh ketidakpastian.



Ini juga menjelaskan mengapa sebagian orang tidak lagi merasa harus memiliki pasangan “apa pun kondisinya”.



Mereka mulai berpikir:



“Saya lebih baik sendiri daripada bersama orang yang membuat hidup saya lebih buruk.”



Secara psikologis, ini dapat menjadi bentuk evaluasi ulang terhadap biaya dan manfaat sebuah hubungan.



Dan jika proses berkencan terus-menerus terasa menghabiskan energi, sementara hasilnya tidak jelas, otak secara alami dapat mengurangi motivasi untuk melanjutkan.



7. Mereka Tidak Kehilangan Keinginan untuk Dicintai—Mereka Kehilangan Kepercayaan pada Prosesnya



Mungkin ini adalah alasan yang paling penting.



Seseorang bisa kehilangan antusiasme untuk berkencan tanpa kehilangan keinginan untuk memiliki hubungan.



Keduanya berbeda.



Tidak ingin berkencan tidak selalu berarti tidak ingin dicintai.



Seseorang mungkin masih menginginkan pasangan untuk berbagi kehidupan.



Masih ingin memiliki seseorang untuk diajak pulang.



Masih ingin mendapatkan kedekatan emosional.



Masih ingin dicintai.



Tetapi ia sudah tidak percaya bahwa aplikasi, swiping, percakapan singkat, dan serangkaian kencan yang tidak pasti merupakan jalan yang menyenangkan untuk mencapai semua itu.



Penelitian longitudinal terhadap pengguna aplikasi kencan menemukan bahwa kelelahan emosional dan perasaan tidak efektif dapat meningkat seiring waktu pada sebagian pengguna.



Penelitian terbaru pada 2026 juga menemukan hubungan antara dating fatigue dan perilaku menghindari interaksi seperti ghosting pada pengguna aplikasi kencan, menunjukkan bahwa kelelahan dapat menjadi salah satu mekanisme yang mendorong seseorang menarik diri dari proses tersebut.



Jadi, ketika seseorang berkata:



“Saya sudah malas berkencan.”



Kalimat itu mungkin sebenarnya berarti:



“Saya masih ingin menemukan seseorang, tetapi saya sudah lelah dengan cara yang selama ini saya gunakan untuk mencarinya.”



Ini adalah perbedaan yang sangat besar.



Jadi, Apakah Kehilangan Antusiasme untuk Berkencan Itu Buruk?



Tidak selalu.



Kadang-kadang, kehilangan antusiasme adalah sinyal bahwa seseorang membutuhkan istirahat.



Bukan berarti ia gagal dalam kehidupan romantis.



Bukan berarti ia akan selamanya sendiri.



Dan bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan dirinya.



Dalam beberapa kasus, berhenti sejenak justru dapat membantu seseorang memahami apa yang sebenarnya ia cari.



Masalah muncul ketika rasa lelah berubah menjadi keyakinan yang sangat kaku seperti:



“Tidak ada orang yang baik.”



“Semua hubungan pasti berakhir buruk.”



“Saya tidak mungkin dicintai.”



“Lebih baik tidak dekat dengan siapa pun.”



Di titik itu, mungkin bukan lagi sekadar dating fatigue, tetapi sudah ada pola psikologis yang lebih dalam yang layak diperhatikan.



Cara Mengembalikan Antusiasme Berkencan



Solusinya tidak selalu dengan “lebih banyak berkencan”.



Justru, bagi orang yang sudah kelelahan, semakin banyak swiping mungkin memperburuk masalah.



Penelitian tentang dating fatigue menunjukkan pentingnya memahami bagaimana praktik kencan digital dapat menciptakan pola berulang yang melelahkan.



Beberapa perubahan sederhana dapat membantu.



1. Berhenti menganggap kencan sebagai perlombaan



Tidak perlu mengejar jumlah match.



Tujuannya bukan mendapatkan sebanyak mungkin pilihan.



Tujuannya menemukan satu hubungan yang sehat dan kompatibel.



2. Kurangi volume, tingkatkan kualitas



Daripada berbicara dengan sepuluh orang sekaligus, mungkin lebih sehat memberikan perhatian pada satu atau dua orang yang benar-benar menarik.



3. Berikan ruang untuk pertemuan alami



Tidak semua hubungan harus dimulai dari aplikasi.



Teman, komunitas, pekerjaan, hobi, kelas, kegiatan sosial, atau lingkungan sehari-hari juga dapat menjadi tempat seseorang bertemu orang baru.



4. Jangan menjadikan penolakan sebagai penilaian terhadap harga diri



Seseorang tidak cocok dengan kita bukan berarti kita tidak berharga.



Dalam hubungan romantis, kompatibilitas jauh lebih kompleks daripada sekadar “siapa yang lebih baik”.



5. Izinkan diri sendiri beristirahat



Tidak ada kewajiban untuk selalu aktif mencari pasangan.



Kadang-kadang, istirahat dari dunia kencan justru membantu seseorang kembali mengenali apa yang sebenarnya ia inginkan.



Kesimpulan



Semakin banyak orang yang kehilangan antusiasme untuk berkencan bukan berarti manusia semakin tidak membutuhkan cinta.



Dalam banyak kasus, yang berubah adalah hubungan seseorang dengan proses mencari cinta itu sendiri.



Terlalu banyak pilihan dapat menyebabkan choice overload.



Penolakan berulang dapat menciptakan sikap defensif.



Percakapan dan kencan yang terus-menerus dapat menghasilkan kelelahan emosional.



Perbandingan sosial dapat mengikis kepercayaan diri.



Pengalaman buruk dapat berubah menjadi sinisme.



Dan kehidupan lajang yang sudah nyaman dapat membuat seseorang semakin selektif terhadap apa yang bersedia ia masukkan ke dalam hidupnya.



Pada akhirnya, seseorang mungkin bukan kehilangan keinginan untuk memiliki pasangan.



Ia hanya mulai menyadari bahwa tidak semua hubungan lebih baik daripada kesendirian.



Dan mungkin justru di situlah perubahan psikologis yang paling penting terjadi.



Dulu pertanyaannya adalah:



“Bagaimana saya bisa menemukan seseorang?”



Sekarang pertanyaannya berubah menjadi:



“Apakah orang yang saya temui benar-benar membuat hidup saya lebih baik?”



Perubahan pertanyaan tersebut bukan selalu tanda seseorang menyerah pada cinta.



