6 Alasan Orang yang Terlalu Terobsesi dengan Pekerjaannya, Mungkin Bukan Anggota Tim yang Baik

seseorang yang terobsesi dengan pekerjaanya / foto: Magnific/primagefactory

JawaPos.com - Di banyak tempat kerja, orang yang selalu bekerja keras sering dianggap sebagai karyawan ideal. Mereka datang lebih awal, pulang paling akhir, selalu siap menerima tugas tambahan, membalas pesan pekerjaan di luar jam kerja, dan tampaknya tidak pernah kehabisan energi untuk mengejar target.

Sekilas, perilaku seperti itu terlihat mengagumkan.



Namun, psikologi organisasi menunjukkan bahwa bekerja sangat keras tidak selalu sama dengan menjadi anggota tim yang baik. Bahkan, ketika keterikatan seseorang terhadap pekerjaan berubah menjadi obsesi, perilaku tersebut dapat membawa konsekuensi negatif bagi dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.



Yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan antara work engagement dan workaholism. Seseorang yang engaged biasanya bekerja dengan penuh semangat karena pekerjaannya terasa bermakna. Ia tetap mampu beristirahat, mengatur batas, dan menjalani kehidupan di luar pekerjaan.



Sebaliknya, orang yang terobsesi dengan pekerjaan mungkin merasa terdorong untuk terus bekerja bahkan ketika sebenarnya tidak perlu. Pekerjaan menjadi sumber utama harga diri, identitas, atau rasa aman. Akibatnya, ia dapat mengalami kesulitan untuk berhenti, mendelegasikan tugas, atau memberikan ruang kepada orang lain.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (16/10), terdapat enam alasan mengapa seorang pekerja yang terlalu terobsesi dengan pekerjaannya mungkin bukan anggota tim yang ideal.



1. Mereka Bisa Sulit Mendelegasikan Pekerjaan



Salah satu ciri yang sering muncul pada orang yang sangat terobsesi dengan pekerjaan adalah kebutuhan untuk selalu merasa memegang kendali.



Mereka mungkin berpikir:



"Kalau saya yang mengerjakan, hasilnya pasti lebih baik."



Pikiran tersebut terdengar seperti bentuk tanggung jawab. Namun dalam sebuah tim, keyakinan semacam ini dapat menjadi masalah.



Kerja tim membutuhkan pembagian tanggung jawab. Ketika seseorang selalu merasa bahwa dirinya harus mengerjakan semuanya, ia mungkin enggan memberikan tugas kepada rekan kerja. Akibatnya, pekerjaan menumpuk pada satu orang sementara anggota tim lainnya tidak memperoleh kesempatan untuk berkontribusi secara maksimal.



Dalam psikologi organisasi, kemampuan mendelegasikan bukan sekadar persoalan efisiensi. Delegasi juga berkaitan dengan kepercayaan terhadap kompetensi orang lain.



Seseorang yang sulit mempercayai rekan kerjanya dapat tanpa sadar menciptakan pola kerja yang tidak sehat.



Ironisnya, orang tersebut mungkin kemudian mengeluh:



"Kenapa saya harus mengerjakan semuanya sendiri?"



Padahal, sebagian masalah mungkin muncul karena ia sendiri tidak memberikan ruang bagi orang lain untuk mengambil tanggung jawab.



Lebih jauh lagi, kebiasaan ini dapat membuat anggota tim lain merasa tidak dipercaya. Jika setiap ide mereka dikoreksi, setiap pekerjaan diambil alih, atau setiap keputusan harus melewati satu orang, motivasi dan rasa memiliki terhadap pekerjaan bisa menurun.



Tim yang sehat bukanlah tim yang memiliki satu orang paling produktif.



Tim yang sehat adalah tim yang membuat banyak orang mampu bekerja secara efektif.



2. Obsesi terhadap Pekerjaan Bisa Membuat Mereka Terlalu Kompetitif



Ambisi pada dasarnya bukan sesuatu yang buruk.



Seseorang yang memiliki target tinggi dapat membantu tim berkembang. Masalah muncul ketika keberhasilan pribadi menjadi lebih penting daripada keberhasilan kelompok.



Orang yang sangat terobsesi dengan pekerjaannya mungkin mulai melihat rekan kerja bukan sebagai partner, tetapi sebagai pesaing.



Promosi menjadi kompetisi.



Pujian atasan menjadi kompetisi.



Siapa yang bekerja paling lama menjadi kompetisi.



Bahkan siapa yang paling sibuk pun bisa berubah menjadi semacam perlombaan.



Dalam kondisi seperti ini, seseorang mungkin merasa perlu menunjukkan bahwa dirinya lebih berdedikasi daripada orang lain. Ia mungkin secara tidak sadar membandingkan jam kerja, jumlah tugas, atau tingkat pengorbanannya dengan rekan-rekannya.



Masalahnya, kerja tim membutuhkan tujuan bersama, bukan sekadar kemenangan individu.



Ketika setiap orang berusaha membuktikan bahwa dirinya paling hebat, kolaborasi dapat berubah menjadi persaingan internal.



Akibatnya, informasi mungkin tidak dibagikan secara terbuka. Orang menjadi lebih berhati-hati memberikan bantuan karena takut orang lain mendapatkan kredit. Kesalahan rekan kerja bisa dianggap sebagai peluang untuk terlihat lebih baik.



Pada titik tertentu, lingkungan kerja tidak lagi terasa seperti sebuah tim.



Ia berubah menjadi arena kompetisi.



3. Mereka Bisa Membuat Standar yang Tidak Realistis bagi Rekan Kerja



Orang yang terbiasa bekerja berlebihan terkadang menganggap pola kerjanya sebagai standar normal.



Jika ia membalas email pada pukul 11 malam, ia mungkin menganggap rekan kerja seharusnya juga responsif pada waktu tersebut.



Jika ia selalu bersedia bekerja di akhir pekan, ia mungkin merasa orang yang menolak melakukannya kurang berdedikasi.



Jika ia mengambil sepuluh tugas sekaligus, ia mungkin sulit memahami mengapa orang lain hanya mengambil lima.



Inilah salah satu risiko terbesar dari budaya "selalu bekerja".



Seseorang tidak harus secara eksplisit memaksa orang lain. Perilakunya sendiri sudah dapat menciptakan tekanan sosial.



Rekan kerja mungkin mulai berpikir:



"Kalau dia bisa bekerja sampai malam, saya juga harus begitu."



Padahal, kapasitas setiap orang berbeda. Kehidupan keluarga, tanggung jawab pribadi, energi, kesehatan, dan kebutuhan istirahat juga berbeda.



Dalam psikologi sosial, manusia cenderung menggunakan perilaku orang lain sebagai informasi tentang apa yang dianggap normal dalam suatu kelompok. Karena itu, seorang pekerja yang terus-menerus bekerja berlebihan dapat secara tidak sengaja membantu menciptakan norma bahwa kelelahan adalah tanda dedikasi.



Dalam jangka panjang, pola tersebut dapat meningkatkan risiko kelelahan kolektif.



Yang lebih berbahaya adalah ketika seseorang mulai menilai profesionalisme berdasarkan seberapa banyak seseorang mengorbankan kehidupannya untuk pekerjaan.



Padahal, produktivitas yang sehat tidak selalu terlihat dari jumlah jam seseorang berada di depan komputer.



4. Mereka Mungkin Sulit Menghargai Batasan Orang Lain



Setiap tim membutuhkan batasan yang sehat.



Ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk beristirahat. Ada tugas yang menjadi tanggung jawab kita dan ada tugas yang seharusnya ditangani orang lain.



Pekerja yang sangat terobsesi dengan pekerjaan dapat mengalami kesulitan menerima batasan tersebut.



Misalnya, ketika seorang rekan mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan pekerjaan besok karena hari kerja sudah berakhir, orang yang terlalu terikat dengan pekerjaan mungkin menganggapnya sebagai kurangnya komitmen.



Atau ketika seseorang menolak rapat di luar jam kerja, penolakan itu dapat ditafsirkan secara negatif.



Masalahnya bukan sekadar perbedaan gaya kerja.



Batasan merupakan bagian penting dari hubungan profesional yang sehat.



Jika seseorang terus menghubungi rekan kerja di luar jam kerja, menuntut respons segera, atau mengharapkan orang lain selalu tersedia, hubungan kerja dapat menjadi sumber tekanan.



Pada akhirnya, anggota tim mungkin mulai menghindari komunikasi dengannya.



Ironisnya, orang yang menganggap dirinya paling berdedikasi justru dapat menjadi orang yang paling sulit diajak bekerja sama.



Ia mungkin sangat berkomitmen terhadap pekerjaan, tetapi kurang sensitif terhadap kebutuhan manusia di dalam tim.



5. Obsesi terhadap Pekerjaan Dapat Mengganggu Empati



Kerja tim bukan hanya tentang menyelesaikan tugas.



Ia juga tentang memahami manusia.



Seorang anggota tim perlu mengetahui kapan rekannya sedang kesulitan, kapan seseorang membutuhkan bantuan, kapan konflik perlu dibicarakan, dan kapan seseorang membutuhkan ruang.



Orang yang sangat fokus pada pekerjaan dapat terlalu terpusat pada hasil sehingga mengabaikan proses emosional yang terjadi di dalam kelompok.



Misalnya, ketika seorang rekan melakukan kesalahan, respons pertama mungkin:



"Bagaimana kita memperbaikinya?"



Pertanyaan itu memang penting.



Namun terkadang ada pertanyaan lain yang sama pentingnya:



"Apa yang menyebabkan ini terjadi?"



Apakah orang tersebut kelelahan?



Apakah instruksinya tidak jelas?



Apakah beban kerjanya terlalu tinggi?



Apakah ada masalah komunikasi?



Tanpa empati, seseorang dapat terlalu cepat menilai kesalahan sebagai kemalasan, ketidakmampuan, atau kurangnya komitmen.



Padahal manusia tidak selalu dapat berfungsi pada tingkat yang sama setiap hari.



Empati memungkinkan anggota tim melihat seseorang sebagai manusia, bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai target.



Ketika empati hilang, hubungan kerja dapat menjadi sangat transaksional.



"Kamu dibutuhkan karena kamu menghasilkan sesuatu."



Dan begitu seseorang tidak lagi produktif, nilainya seolah-olah ikut berkurang.



Lingkungan seperti ini mungkin menghasilkan performa tinggi dalam jangka pendek, tetapi dapat merusak kepercayaan dalam jangka panjang.



6. Mereka Bisa Mengalami Burnout dan Menjadi Tidak Stabil dalam Jangka Panjang



Ini mungkin paradoks terbesar.



Seseorang bisa sangat mencintai pekerjaannya, bekerja sangat keras, dan tetap menjadi anggota tim yang kurang efektif karena ia tidak tahu kapan harus berhenti.



Tubuh dan pikiran memiliki batas.



Jika seseorang terus bekerja tanpa pemulihan yang memadai, risiko kelelahan kronis dapat meningkat. Ketika energi mental menurun, kemampuan berkonsentrasi, mengatur emosi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain juga dapat terganggu.



Pada awalnya, orang tersebut mungkin terlihat sebagai "mesin kerja".



Namun beberapa bulan atau tahun kemudian, ia bisa mengalami kelelahan berat, sinisme, frustrasi, atau penurunan performa.



Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri.



Tim juga ikut terkena dampaknya.



Seseorang yang sedang kelelahan mungkin menjadi lebih mudah tersinggung. Konflik kecil terasa lebih besar. Kritik lebih sulit diterima. Kesalahan lebih sering terjadi. Komunikasi menjadi lebih pendek dan defensif.



Pada akhirnya, orang yang awalnya dianggap sebagai pekerja paling berdedikasi justru dapat menjadi sumber ketegangan dalam tim.



Inilah mengapa keberlanjutan jauh lebih penting daripada sekadar intensitas.



Seorang anggota tim yang mampu bekerja dengan baik selama bertahun-tahun biasanya lebih berharga daripada seseorang yang mampu bekerja secara ekstrem selama beberapa bulan lalu kehabisan energi.



Jadi, Apakah Pekerja Keras Itu Buruk?



Tentu saja tidak.



Penting untuk tidak membuat kesimpulan bahwa orang yang bekerja keras pasti buruk sebagai anggota tim.



Ada perbedaan besar antara dedikasi dan obsesi.



Pekerja yang sehat dapat memiliki ambisi tinggi sekaligus mengetahui kapan harus beristirahat. Mereka dapat mengejar hasil tanpa merendahkan orang lain. Mereka mampu bekerja mandiri tetapi juga dapat berkolaborasi. Mereka bersedia membantu rekan kerja tanpa merasa harus mengontrol semuanya.



Sebaliknya, masalah mulai muncul ketika pekerjaan menjadi pusat identitas seseorang dan kebutuhan untuk terus bekerja mengalahkan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan, hubungan, dan kesehatan psikologis.



Pertanyaan yang lebih tepat bukan:



"Seberapa banyak seseorang bekerja?"



Melainkan:



"Bagaimana cara seseorang bekerja bersama orang lain?"



Apakah ia dapat dipercaya?



Apakah ia mau mendengarkan?



Apakah ia mampu memberikan ruang kepada orang lain?



Apakah ia menghargai batasan?



Apakah ia dapat menerima kritik?



Apakah ia mampu mengakui kesalahan?



Apakah ia membantu orang lain berkembang?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih relevan ketika kita ingin mengetahui apakah seseorang merupakan anggota tim yang baik.



Produktivitas Bukan Satu-satunya Ukuran Profesionalisme



Dunia kerja sering memberikan penghargaan kepada orang yang terlihat paling sibuk.



Orang yang selalu online dianggap rajin.



Orang yang bekerja sampai malam dianggap berdedikasi.



Orang yang mengambil banyak tugas dianggap hebat.



Tetapi psikologi mengingatkan kita bahwa perilaku yang terlihat produktif belum tentu menghasilkan fungsi kelompok yang sehat.



Dalam sebuah organisasi, keberhasilan bukan hanya tentang berapa banyak pekerjaan yang diselesaikan oleh satu individu.



Keberhasilan juga tentang bagaimana orang-orang bekerja bersama.



Seorang anggota tim yang hebat bukan selalu orang yang bekerja paling lama.



Kadang-kadang, justru orang yang paling berharga adalah orang yang tahu kapan harus bekerja keras, kapan harus meminta bantuan, kapan harus mempercayai orang lain, dan kapan harus berhenti.



