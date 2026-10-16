7 Alasan Pemimpin Hebat Biasanya Berinvestasi pada Kesehatan Mental Menurut Psikologi

seseorang yang berinvestasi pada kesehatan mental / foto: Magnific/yanalya

JawaPos.com - Ketika membicarakan pemimpin hebat, kita sering membayangkan seseorang yang percaya diri, tegas, produktif, tahan terhadap tekanan, dan mampu mengambil keputusan sulit. Namun, ada satu aspek yang sering luput dari pembicaraan tentang kepemimpinan: kesehatan mental.

Padahal, kemampuan seorang pemimpin untuk mengelola pikiran, emosi, tekanan, dan hubungan interpersonal sangat berkaitan dengan kualitas kepemimpinannya. Seorang pemimpin mungkin memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan teknis yang tinggi, tetapi jika ia tidak mampu mengelola stres atau emosinya sendiri, kualitas keputusannya dan hubungannya dengan orang lain dapat terganggu.



Dalam perspektif psikologi, berinvestasi pada kesehatan mental bukan berarti seseorang lemah, terlalu sensitif, atau tidak mampu menghadapi tekanan. Sebaliknya, menjaga kesehatan mental dapat menjadi bagian dari strategi untuk mempertahankan fungsi psikologis, kejernihan berpikir, dan kemampuan beradaptasi dalam jangka panjang.



Menariknya, banyak karakteristik yang diasosiasikan dengan kepemimpinan efektif—seperti regulasi emosi, kesadaran diri, empati, kemampuan mengambil keputusan, dan ketahanan psikologis—memiliki hubungan erat dengan kesehatan mental.



Lalu, mengapa pemimpin yang hebat cenderung memberikan perhatian serius terhadap kesehatan mental?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (16/10), terdapat tujuh alasannya.



1. Karena Pemimpin Membutuhkan Pikiran yang Jernih untuk Mengambil Keputusan



Salah satu tanggung jawab terbesar seorang pemimpin adalah mengambil keputusan.



Setiap hari, pemimpin mungkin harus menentukan prioritas, menyelesaikan konflik, mengevaluasi risiko, menghadapi perubahan, atau mengambil keputusan yang berdampak pada banyak orang. Dalam kondisi ideal, keputusan tersebut dibuat berdasarkan informasi, pertimbangan logis, pengalaman, dan tujuan jangka panjang.



Namun, kondisi psikologis seseorang dapat memengaruhi cara ia memproses informasi.



Stres kronis, kelelahan emosional, kecemasan yang berlebihan, atau kurang tidur dapat membuat seseorang lebih sulit berkonsentrasi dan mempertahankan perspektif yang luas. Ketika tekanan meningkat, manusia juga dapat menjadi lebih mudah menggunakan pola berpikir yang cepat dan defensif.



Di sinilah kesehatan mental menjadi penting.



Pemimpin yang menjaga kesehatan mentalnya memiliki kesempatan lebih besar untuk mengenali kondisi emosional sebelum kondisi tersebut memengaruhi keputusan.



Misalnya, seorang pemimpin yang sedang sangat frustrasi mungkin merasa ingin langsung memberikan teguran keras kepada anggota tim. Namun, kemampuan regulasi emosi membuatnya mampu berhenti sejenak dan bertanya:



"Apakah saya sedang mengambil keputusan berdasarkan fakta, atau hanya bereaksi terhadap emosi sesaat?"



Jeda kecil seperti itu dapat menghasilkan perbedaan besar.



Pemimpin yang matang secara psikologis tidak berarti tidak pernah marah, takut, kecewa, atau stres. Justru sebaliknya, mereka memahami bahwa emosi adalah bagian normal dari manusia. Yang membedakan adalah kemampuan untuk mengelola respons terhadap emosi tersebut.



Karena itu, menjaga kesehatan mental bukan sekadar aktivitas untuk merasa lebih nyaman. Bagi seorang pemimpin, kesehatan mental dapat menjadi salah satu fondasi untuk mempertahankan kejernihan berpikir.



2. Karena Pemimpin yang Sehat Secara Mental Lebih Mampu Mengelola Tekanan



Menjadi pemimpin hampir selalu berarti berhadapan dengan tekanan.



Ada target yang harus dicapai, ekspektasi dari organisasi, masalah interpersonal, perubahan lingkungan, ketidakpastian, hingga keputusan yang tidak selalu menyenangkan semua orang.



Tekanan itu sendiri bukan selalu sesuatu yang buruk.



Dalam jumlah tertentu, tekanan dapat meningkatkan kewaspadaan dan motivasi. Masalah muncul ketika tekanan berlangsung terus-menerus tanpa adanya pemulihan yang memadai.



Jika seseorang terus berada dalam kondisi tertekan, tubuh dan pikirannya dapat mengalami kelelahan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap burnout, penurunan motivasi, gangguan konsentrasi, dan masalah emosional.



Pemimpin yang memahami psikologi stres biasanya menyadari satu prinsip penting:



Produktivitas tidak sama dengan terus-menerus bekerja.



Ada perbedaan antara bekerja keras dan bekerja tanpa kesempatan untuk pulih.



Pemimpin yang sehat secara psikologis memahami pentingnya recovery atau pemulihan. Mereka dapat memberikan ruang untuk tidur yang cukup, beristirahat, melakukan aktivitas di luar pekerjaan, menjaga hubungan sosial, berolahraga, atau mencari dukungan profesional ketika dibutuhkan.



Hal ini bukan berarti mereka menghindari tanggung jawab.



Justru, mereka memahami bahwa manusia memiliki kapasitas yang terbatas.



Bayangkan sebuah komputer yang terus digunakan tanpa pernah dimatikan atau didinginkan. Pada awalnya mungkin tetap berfungsi. Namun, semakin lama performanya dapat menurun dan risiko masalah meningkat.



Begitu pula manusia.



Pemimpin yang mampu mengelola tekanan tidak selalu menjadi orang yang paling sedikit mengalami stres. Mereka mungkin justru menghadapi tekanan yang sangat besar. Perbedaannya adalah mereka memiliki strategi untuk mengelola dan memulihkan diri dari tekanan tersebut.



3. Karena Kesadaran Diri Membantu Pemimpin Mengenali Kelemahan dan Biasnya



Dalam psikologi, self-awareness atau kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami pikiran, emosi, perilaku, nilai, kekuatan, dan keterbatasan diri sendiri.



Bagi seorang pemimpin, kesadaran diri sangat penting.



Mengapa?



Karena seorang pemimpin yang tidak mengenali dirinya sendiri akan lebih mudah menyalahkan keadaan atau orang lain ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan.



Sebaliknya, pemimpin dengan kesadaran diri yang baik mampu bertanya:



"Mengapa saya bereaksi seperti ini?"



"Apa yang sebenarnya membuat saya frustrasi?"



"Apakah saya terlalu defensif terhadap kritik?"



"Apakah keputusan saya benar-benar objektif?"



Pertanyaan-pertanyaan semacam ini membantu seseorang mengevaluasi dirinya secara lebih jujur.



Menariknya, investasi pada kesehatan mental sering memberikan ruang untuk melakukan refleksi seperti itu.



Terapi, journaling, meditasi, coaching, percakapan mendalam, atau sekadar menyediakan waktu untuk berpikir tanpa gangguan dapat membantu seseorang memahami pola psikologisnya.



Pemimpin yang mengetahui kelemahannya bukan berarti pemimpin yang lemah.



Justru, kemampuan untuk mengakui keterbatasan merupakan bentuk kedewasaan psikologis.



Seorang pemimpin mungkin menyadari bahwa dirinya cenderung sulit menerima kritik. Pemimpin lain mungkin menyadari bahwa ketika stres ia menjadi terlalu mengontrol orang lain. Ada pula yang mengetahui bahwa dirinya cenderung menghindari konflik.



Kesadaran tersebut memberikan pilihan.



Ketika kita tidak menyadari pola perilaku kita, pola tersebut dapat mengendalikan kita.



Tetapi ketika kita menyadarinya, kita memiliki kesempatan untuk mengubahnya.



4. Karena Regulasi Emosi Menentukan Cara Pemimpin Memengaruhi Orang Lain



Seorang pemimpin tidak hanya memengaruhi orang melalui instruksi.



Ia juga memengaruhi orang melalui emosi dan perilakunya sendiri.



Bayangkan dua pemimpin menghadapi masalah yang sama.



Pemimpin pertama panik, berbicara dengan nada tinggi, menyalahkan anggota tim, dan menunjukkan bahwa dirinya kehilangan kendali.



Pemimpin kedua juga merasa tertekan. Namun, ia mengambil waktu untuk memahami situasi, mengakui bahwa masalah tersebut serius, lalu berbicara dengan tenang mengenai langkah berikutnya.



Keduanya mungkin menghadapi masalah yang sama.



Tetapi pengalaman psikologis orang-orang di sekitar mereka akan sangat berbeda.



Inilah mengapa regulasi emosi penting dalam kepemimpinan.



Regulasi emosi bukan berarti menekan atau menyembunyikan emosi. Menekan emosi secara terus-menerus justru bukan strategi yang selalu sehat.



Regulasi emosi lebih berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali emosi, memahami penyebabnya, dan memilih respons yang sesuai.



Seorang pemimpin boleh merasa marah.



Tetapi ia tidak harus langsung bertindak berdasarkan kemarahannya.



Seorang pemimpin boleh merasa takut.



Tetapi ia tidak harus membuat seluruh tim panik.



Seorang pemimpin boleh merasa kecewa.



Tetapi ia tidak harus mempermalukan orang lain karena kekecewaannya.



Kemampuan untuk menciptakan jarak antara emosi dan tindakan adalah salah satu keterampilan psikologis yang sangat berharga.



Pemimpin yang mampu melakukan hal tersebut biasanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil secara emosional.



5. Karena Empati Membantu Membangun Kepercayaan



Kepemimpinan bukan hanya tentang hasil.



Kepemimpinan juga tentang manusia.



Di dalam sebuah tim, setiap orang memiliki latar belakang, motivasi, kekhawatiran, kebutuhan, dan tingkat kemampuan yang berbeda.



Pemimpin yang hanya melihat angka mungkin dapat mencapai target tertentu dalam jangka pendek. Namun, kepemimpinan jangka panjang membutuhkan kemampuan memahami manusia.



Di sinilah empati berperan.



Empati adalah kemampuan untuk memahami atau mencoba memahami perspektif dan pengalaman orang lain.



Pemimpin yang memiliki empati tidak harus selalu setuju dengan bawahannya.



Empati bukan berarti membiarkan semua perilaku.



Sebaliknya, empati membantu seorang pemimpin memahami konteks sebelum memberikan respons.



Misalnya, seorang anggota tim mengalami penurunan performa.



Pemimpin yang hanya melihat hasil mungkin langsung menyimpulkan bahwa orang tersebut malas.



Pemimpin yang memiliki empati akan mencoba mencari tahu:



Apakah orang tersebut sedang mengalami beban kerja yang berlebihan?



Apakah ekspektasi pekerjaannya tidak jelas?



Apakah ada masalah komunikasi?



Apakah ia kekurangan sumber daya?



Atau memang terdapat masalah performa yang perlu diperbaiki?



Pendekatan tersebut bukan berarti menurunkan standar.



Justru, pemimpin dapat mempertahankan standar sambil tetap memperlakukan manusia dengan bermartabat.



Dan ketika seseorang merasa didengarkan serta diperlakukan secara adil, kepercayaan dapat berkembang.



Kepercayaan merupakan salah satu aset psikologis terbesar dalam sebuah organisasi.



6. Karena Pemimpin yang Merawat Dirinya Lebih Mampu Menjaga Keberlanjutan Karier



Ada pemimpin yang terlihat sangat produktif selama beberapa tahun.



Mereka bekerja berjam-jam, selalu tersedia, mengambil banyak tanggung jawab, dan seolah-olah tidak pernah lelah.



Namun, produktivitas seperti itu tidak selalu berkelanjutan.



Salah satu kesalahan dalam budaya kerja modern adalah menganggap kelelahan sebagai tanda dedikasi.



Padahal, manusia membutuhkan keseimbangan antara aktivitas dan pemulihan.



Seorang pemimpin mungkin mampu bekerja 80 jam seminggu untuk sementara waktu. Pertanyaannya bukan apakah ia mampu melakukannya selama beberapa minggu.



Pertanyaannya adalah:



Apakah cara hidup tersebut dapat dipertahankan selama bertahun-tahun?



Pemimpin yang memikirkan kesehatan mental memahami konsep keberlanjutan.



Mereka tidak hanya bertanya:



"Bagaimana saya bisa mencapai target bulan ini?"



Mereka juga bertanya:



"Bagaimana saya bisa tetap efektif lima atau sepuluh tahun dari sekarang?"



Perspektif tersebut mengubah cara seseorang melihat istirahat.



Istirahat bukan selalu lawan dari produktivitas.



Dalam banyak situasi, istirahat adalah bagian dari produktivitas.



Tidur yang cukup, waktu bersama keluarga, olahraga, hobi, hubungan sosial, dan aktivitas yang memberikan makna dapat membantu seseorang memulihkan energi psikologis.



Pemimpin yang merawat dirinya bukan berarti kurang ambisius.



Bisa jadi justru sebaliknya.



Ia memahami bahwa ambisi jangka panjang membutuhkan tubuh dan pikiran yang mampu bertahan dalam perjalanan panjang.



7. Karena Pemimpin Hebat Memahami Bahwa Meminta Bantuan Bukanlah Kelemahan



Salah satu hambatan terbesar dalam menjaga kesehatan mental adalah stigma.



Sebagian orang masih menganggap bahwa meminta bantuan psikologis berarti tidak kuat.



Dalam budaya kepemimpinan yang terlalu menekankan ketangguhan, seorang pemimpin mungkin merasa harus selalu memiliki jawaban.



Padahal, tidak ada manusia yang memiliki jawaban untuk segala sesuatu.



Bahkan pemimpin yang sangat kompeten pun dapat mengalami kebingungan, stres, kehilangan motivasi, konflik personal, atau masa-masa sulit.



Menyadari hal tersebut merupakan bagian dari kesehatan psikologis.



Meminta bantuan dapat mengambil banyak bentuk.



Seseorang mungkin berbicara dengan pasangan, teman, mentor, coach, atau profesional kesehatan mental. Bentuk dukungannya dapat berbeda tergantung kebutuhan dan situasi.



Yang penting adalah tidak menganggap bahwa semua masalah harus diselesaikan sendirian.



Dalam perspektif psikologi, hubungan sosial dan dukungan interpersonal dapat menjadi sumber daya penting ketika seseorang menghadapi tekanan.



Pemimpin yang mampu mengatakan "Saya membutuhkan bantuan" sebenarnya sedang menunjukkan kemampuan lain yang sangat penting: realistic self-assessment.



Ia mampu mengenali batas dirinya dan mengambil tindakan sebelum masalah menjadi lebih besar.



Dalam konteks organisasi, perilaku seperti ini bahkan dapat menjadi contoh yang sehat bagi anggota tim.



Ketika seorang pemimpin menunjukkan bahwa menjaga kesehatan mental adalah sesuatu yang normal, anggota tim juga dapat merasa lebih aman untuk membicarakan kesulitan mereka secara konstruktif.



Kesehatan Mental Bukan Kemewahan, tetapi Bagian dari Kepemimpinan



Dari tujuh alasan tersebut, terlihat bahwa kesehatan mental tidak berdiri terpisah dari kepemimpinan.



Kemampuan mengambil keputusan, mengelola tekanan, memahami diri sendiri, mengatur emosi, menunjukkan empati, mempertahankan performa jangka panjang, dan meminta bantuan semuanya berkaitan dengan bagaimana seseorang mengelola kehidupan psikologisnya.



Namun, ada satu hal yang perlu ditekankan.



Menjaga kesehatan mental bukan berarti seorang pemimpin tidak boleh mengalami stres, kegagalan, kecemasan, atau emosi negatif.



Pemimpin tetap manusia.



Mereka bisa lelah. Mereka bisa salah. Mereka bisa takut. Mereka bisa kehilangan motivasi.



Kepemimpinan yang sehat bukan tentang menjadi manusia yang tidak memiliki kelemahan.



Kepemimpinan yang sehat adalah kemampuan untuk mengenali kelemahan tersebut dan mengambil langkah yang tepat untuk mengelolanya.



Dengan kata lain, pemimpin hebat tidak selalu menjadi orang yang paling kuat menahan semuanya.



Sering kali, mereka adalah orang yang cukup sadar untuk mengetahui kapan harus bertahan, kapan harus beristirahat, kapan harus melakukan refleksi, dan kapan harus meminta bantuan.



Penutup



Dalam dunia yang sering mengagungkan kesibukan dan ketahanan tanpa batas, menjaga kesehatan mental dapat terlihat seperti sebuah kemewahan.



Padahal, bagi seorang pemimpin, kesehatan psikologis merupakan bagian penting dari kemampuan untuk berpikir jernih, berhubungan dengan orang lain, menghadapi tekanan, dan mempertahankan efektivitas dalam jangka panjang.



Pemimpin yang baik tidak hanya mengembangkan strategi untuk organisasi atau timnya.



Ia juga mengembangkan strategi untuk menjaga dirinya sendiri.



Karena pada akhirnya, seorang pemimpin tidak hanya memimpin dengan pengetahuan dan jabatan.



Ia memimpin dengan cara berpikir, cara mengelola emosi, cara memperlakukan orang lain, dan cara merawat dirinya sendiri.



Dan mungkin, salah satu bentuk investasi kepemimpinan yang paling penting bukanlah selalu bekerja lebih keras.



