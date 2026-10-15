Jika Kamu Sulit Memercayai Orang Lain, Mungkin Kamu Memiliki 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sulit mempercayai orang lain./Magnific/katemangostar
JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sulit memercayai orang lain, bahkan ketika mereka sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang buruk?
Seseorang mungkin berkata bahwa mereka akan membantumu, tetapi di dalam hati kamu langsung berpikir, “Benarkah? Jangan-jangan ada maksud lain.”
Atau ketika seseorang terlambat membalas pesan, pikiranmu mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Kamu bertanya-tanya apakah mereka sedang menjauh, bosan denganmu, membicarakanmu di belakang, atau sengaja mengabaikanmu.
Bagi sebagian orang, rasa curiga seperti ini mungkin hanya muncul sesekali. Namun bagi sebagian lainnya, sulit percaya kepada orang lain bisa menjadi pola yang terus berulang dalam hubungan pertemanan, keluarga, maupun hubungan romantis.
Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa kesulitan mempercayai orang lain tidak selalu berarti seseorang "berpikiran negatif". Ada banyak faktor yang dapat memengaruhinya, mulai dari pengalaman masa lalu, pola keterikatan, cara seseorang memproses ancaman, hingga karakter kepribadian tertentu.
Jadi, jika kamu merasa sulit percaya kepada orang lain, mungkin ada beberapa kecenderungan dalam dirimu yang membuatmu lebih berhati-hati.
Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (15/10), terdapat tujuh di antaranya.
1. Kamu cenderung sangat waspada terhadap perubahan kecil
Orang yang sulit percaya sering kali memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi dalam hubungan sosial.
Mereka memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin tidak disadari orang lain.
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