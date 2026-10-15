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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 16 Oktober 2026 | 03.32 WIB

Ingin Berusaha Pulih dari Hubungan yang Toxic? Lakukan 6 Strategi yang Teruji Ini Menurut Psikologi

seseorang yang pulih dari hubungan yang toxic./Magnific/gpointstudio - Image

seseorang yang pulih dari hubungan yang toxic./Magnific/gpointstudio

JawaPos.com - Ada hubungan yang berakhir ketika dua orang berhenti saling mencintai. Namun, ada pula hubungan yang berakhir setelah meninggalkan luka yang jauh lebih rumit: rasa tidak percaya diri, kecemasan, kebiasaan menyalahkan diri sendiri, kesulitan mempercayai orang lain, bahkan perasaan seperti kehilangan sebagian dari diri sendiri.

Hubungan yang toxic sering kali tidak hanya menyakitkan ketika kita masih berada di dalamnya. Dampaknya bisa terus terbawa setelah hubungan tersebut berakhir.

Ironisnya, seseorang yang sudah keluar dari hubungan yang tidak sehat belum tentu langsung merasa bebas.

Ada hari ketika ia merasa lega. Namun keesokan harinya ia kembali merindukan mantan pasangan. Ada saat ketika ia yakin keputusannya benar, tetapi kemudian muncul pertanyaan, “Jangan-jangan sebenarnya aku yang terlalu sensitif?” atau “Bagaimana kalau dia berubah dan aku kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semuanya?”

Perasaan seperti itu bukan berarti kamu lemah.

Proses pemulihan memang bisa berlangsung naik turun. Ketika seseorang lama berada dalam pola hubungan yang penuh konflik, manipulasi, penghinaan, kontrol, atau ketidakpastian emosional, pikirannya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru.

Karena itu, pulih bukan sekadar “melupakan mantan”.

Pulih berarti perlahan-lahan mendapatkan kembali kemampuan untuk merasa aman, memahami diri sendiri, menetapkan batasan, dan membangun kehidupan yang tidak lagi berpusat pada hubungan yang menyakitkan.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (15/10), jika kamu sedang berusaha pulih dari hubungan yang toxic, enam strategi berikut dapat menjadi titik awal yang kuat.

1. Berhenti Mengidealkan Hubungan dan Mulai Melihatnya Secara Utuh

Editor: Hanny Suwindari
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