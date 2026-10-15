7 Alasan Mengapa Kita Memanjakan Diri dengan Kemewahan Kecil Saat Keuangan Sedang Seret

JawaPos.com - Pernah merasa sedang harus berhemat, tetapi tiba-tiba ingin membeli kopi mahal, memesan makanan favorit, membeli skincare, nongkrong di tempat yang agak mewah, atau melakukan hal kecil lainnya yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan?

Secara logika, keputusan tersebut mungkin terasa aneh. Ketika kondisi keuangan sedang seret, seharusnya kita semakin berhati-hati mengeluarkan uang. Namun, justru pada saat seperti itu, keinginan untuk memberikan "hadiah kecil" kepada diri sendiri terkadang menjadi semakin kuat.

Fenomena ini bukan semata-mata persoalan boros atau tidak bisa mengatur uang. Ada sejumlah mekanisme psikologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang lebih mudah tergoda melakukan pembelian kecil ketika sedang mengalami tekanan finansial.

Menariknya, kemewahan kecil tersebut sering kali bukan tentang barang yang dibeli. Di balik secangkir kopi mahal, makanan favorit, pakaian baru, atau perjalanan singkat, bisa terdapat kebutuhan psikologis yang lebih dalam: kebutuhan untuk merasa nyaman, mendapatkan kendali, memperoleh penghargaan, atau sekadar merasakan bahwa hidup masih menyenangkan meskipun keadaan sedang sulit.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (15/10), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskannya.

1. Kita Membutuhkan "Hadiah" Setelah Mengalami Tekanan

Salah satu alasan paling sederhana adalah karena manusia secara alami mencari sesuatu yang menyenangkan setelah mengalami stres atau kelelahan.

Ketika kondisi keuangan sedang sulit, seseorang mungkin harus menghadapi banyak pembatasan. Ia mulai mengurangi makan di luar, menunda membeli barang, membatasi hiburan, mengurangi perjalanan, atau lebih berhati-hati terhadap pengeluaran sehari-hari.

Pada awalnya, penghematan mungkin terasa masuk akal.