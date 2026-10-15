4 Gangguan Kepribadian Yang Mungkin Dimiliki Pria Narsistik: Pahamin Pola Perilakunya

JawaPos.com - Pernahkah Anda mengenal pria yang sangat memperhatikan penampilan, selalu ingin menjadi pusat perhatian, bersikap dingin saat tidak membutuhkan sesuatu, tetapi mudah marah ketika keinginannya tidak terpenuhi?

Perilaku seperti ini mungkin membuat Anda bertanya-tanya apakah ia mengalami Narcissistic Personality Disorder (NPD) atau gangguan kepribadian narsistik.

Seseorang yang suka mencari perhatian, mementingkan diri sendiri, atau mudah marah belum tentu mengalami gangguan tersebut.

Narcissistic Personality Disorder (NPD) merupakan kondisi yang perlu dinilai oleh psikolog atau psikiater berdasarkan pola perilaku dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Melansir dari laman YourTango pada Rabu (14/10), menyebutkan empat gangguan kepribadian serupa yang memiliki gejala yang sama dengan Narcissistic Personality Disorder (NPD) atau gangguan kepribadian narsistik.

Berikut adalah empat gangguan kepribadian yang gejalanya mirip dengan Narcissistic Personality Disorder NPD:

Gangguan kepribadian ambang (borderline personality disorder) Penderitanya merasa kosong, takut ditinggalkan, dan terjebak pola hubungan yang intens namun tidak stabil, disertai amarah.

Mereka juga bisa mengalami hubungan yang sangat dekat, tetapi mudah berubah menjadi konflik.

Dalam situasi tertentu, mereka dapat menunjukkan kemarahan yang kuat ketika merasa ditolak atau tidak dihargai.