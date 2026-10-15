Ingin Mengatasi Perasaan Kesepian meski Sedang Bersama Banyak Orang? Lakukan 6 Cara Efektif

JawaPos.com - Pernahkah kamu berada di tengah banyak orang, ikut tertawa, berbicara, bahkan menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga, tetapi di dalam hati tetap merasa sendirian?

Anehnya, suasana di sekitar mungkin ramai. Ada banyak percakapan, notifikasi yang masuk, teman yang bisa diajak makan, atau keluarga yang berada tidak jauh dari tempatmu. Namun, tetap ada perasaan seperti tidak benar-benar terhubung dengan siapa pun.

Jika pernah mengalaminya, kamu tidak sendirian.

Kesepian ternyata tidak selalu berarti tidak memiliki teman atau tidak pernah bertemu orang lain. Dalam psikologi, kesepian lebih berkaitan dengan perasaan bahwa hubungan sosial yang kita miliki belum memenuhi kebutuhan emosional yang kita harapkan. Karena itu, seseorang bisa saja memiliki banyak kenalan tetapi tetap merasa kesepian.

Bahkan, kualitas hubungan sering kali lebih penting daripada sekadar jumlah orang yang ada di sekitar kita. Kerangka dari U.S. Surgeon General membagi koneksi sosial ke dalam beberapa aspek, termasuk struktur hubungan, fungsi hubungan, dan kualitas interaksi. Artinya, memiliki lingkaran sosial yang besar belum tentu membuat seseorang merasa benar-benar dipahami, diterima, dan memiliki tempat.

Kabar baiknya, perasaan tersebut bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Ada beberapa langkah psikologis yang dapat membantu seseorang membangun kembali rasa terhubung dengan orang lain sekaligus dengan dirinya sendiri.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (15/10), terdapat enam cara yang bisa dicoba.

1. Berhenti mengukur kedekatan dari jumlah orang di sekitarmu

Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika merasa kesepian adalah berpikir: