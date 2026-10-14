6 Alasan Mengapa Sebagian Penggemar Melanggar Batasan Privasi Idolanya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menjadi penggemar seorang idola pada dasarnya merupakan pengalaman yang wajar. Seseorang dapat merasa senang mengikuti karya musik, film, olahraga, gaya berpakaian, atau perjalanan karier figur publik yang mereka kagumi. Kekaguman tersebut bahkan dapat memberikan inspirasi, hiburan, motivasi, dan rasa memiliki terhadap sebuah komunitas.

Namun, dalam beberapa kasus, kekaguman dapat berkembang menjadi perilaku yang melewati batas. Sebagian penggemar berusaha mencari informasi pribadi idolanya, mengikuti aktivitas di luar pekerjaan, mendatangi tempat pribadi, menghubungi keluarga, atau merasa berhak mengetahui kehidupan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk konsumsi publik.

Fenomena ini menarik untuk dilihat dari perspektif psikologi. Mengapa seseorang yang awalnya hanya mengagumi seorang figur publik dapat terdorong melakukan tindakan yang mengganggu privasi?

Jawabannya tidak sederhana. Tidak semua penggemar yang sangat antusias akan melanggar batas. Faktor kepribadian, lingkungan sosial, kebutuhan emosional, persepsi terhadap hubungan dengan idola, hingga dinamika kelompok dapat berperan.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (14/10), terdapat enam alasan psikologis yang dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian penggemar akhirnya melewati batas privasi idolanya.

1. Hubungan Parasosial Membuat Idola Terasa Seperti Orang yang Dikenal

Salah satu konsep paling penting untuk memahami fenomena fandom adalah hubungan parasosial.

Hubungan parasosial merupakan hubungan satu arah yang dirasakan seseorang terhadap figur media. Penggemar dapat merasa dekat dengan seorang idola meskipun sang idola sebenarnya tidak mengenal mereka secara pribadi.

Media sosial memperkuat fenomena ini.