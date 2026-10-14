Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.53 WIB

6 Alasan Mengapa Sebagian Penggemar Melanggar Batasan Privasi Idolanya Menurut Psikologi

seseorang yang melanggar batasan privasi./Magnific/magnific - Image

seseorang yang melanggar batasan privasi./Magnific/magnific

JawaPos.com - Menjadi penggemar seorang idola pada dasarnya merupakan pengalaman yang wajar. Seseorang dapat merasa senang mengikuti karya musik, film, olahraga, gaya berpakaian, atau perjalanan karier figur publik yang mereka kagumi. Kekaguman tersebut bahkan dapat memberikan inspirasi, hiburan, motivasi, dan rasa memiliki terhadap sebuah komunitas.

Namun, dalam beberapa kasus, kekaguman dapat berkembang menjadi perilaku yang melewati batas. Sebagian penggemar berusaha mencari informasi pribadi idolanya, mengikuti aktivitas di luar pekerjaan, mendatangi tempat pribadi, menghubungi keluarga, atau merasa berhak mengetahui kehidupan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk konsumsi publik.

Fenomena ini menarik untuk dilihat dari perspektif psikologi. Mengapa seseorang yang awalnya hanya mengagumi seorang figur publik dapat terdorong melakukan tindakan yang mengganggu privasi?

Jawabannya tidak sederhana. Tidak semua penggemar yang sangat antusias akan melanggar batas. Faktor kepribadian, lingkungan sosial, kebutuhan emosional, persepsi terhadap hubungan dengan idola, hingga dinamika kelompok dapat berperan.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (14/10), terdapat enam alasan psikologis yang dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian penggemar akhirnya melewati batas privasi idolanya.

1. Hubungan Parasosial Membuat Idola Terasa Seperti Orang yang Dikenal

Salah satu konsep paling penting untuk memahami fenomena fandom adalah hubungan parasosial.

Hubungan parasosial merupakan hubungan satu arah yang dirasakan seseorang terhadap figur media. Penggemar dapat merasa dekat dengan seorang idola meskipun sang idola sebenarnya tidak mengenal mereka secara pribadi.

Media sosial memperkuat fenomena ini.

Dulu, seorang penggemar mungkin hanya melihat idolanya melalui televisi, majalah, atau konser. Sekarang, penggemar dapat melihat unggahan harian, siaran langsung, vlog, wawancara, foto di balik layar, hingga berbagai cerita pribadi yang dibagikan melalui media sosial.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Alasan Mengapa Kita Tidak Pernah Selesai Mengenal Orang-Orang yang Kita Cintai - Image
Kepribadian

6 Alasan Mengapa Kita Tidak Pernah Selesai Mengenal Orang-Orang yang Kita Cintai

Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.49 WIB

6 Alasan Mengapa Sebagian Orang Berhenti Membawa Ide Mereka ke Tempat Kerja Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Alasan Mengapa Sebagian Orang Berhenti Membawa Ide Mereka ke Tempat Kerja Menurut Psikologi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.44 WIB

7 Alasan Mengapa Orang Berbakat Tidak Lebih Sering Mendapatkan Promosi Pekerjaan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Orang Berbakat Tidak Lebih Sering Mendapatkan Promosi Pekerjaan Menurut Psikologi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 03.23 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore