Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.50 WIB

Ingin Mendapatkan Tidur Nyenyak Tanpa Berusaha Terlalu Keras, Lakukan 7 Strategi Menurut Psikologi

seseorang yang tidur nyenyak tanpa berusaha./Magnific/benzoix - Image

seseorang yang tidur nyenyak tanpa berusaha./Magnific/benzoix

JawaPos.com - Ada ironi dalam urusan tidur: semakin keras kita mencoba untuk tidur, terkadang semakin sulit kita benar-benar terlelap.

Kita berbaring, memejamkan mata, lalu berpikir, “Aku harus tidur sekarang.” Lima menit kemudian kita melihat jam. Sepuluh menit kemudian kita mulai menghitung berapa jam yang tersisa sebelum harus bangun. Setelah itu muncul kekhawatiran lain: “Kalau aku tidak tidur sekarang, besok pasti lelah.”

Tanpa disadari, tempat tidur yang seharusnya menjadi ruang untuk beristirahat justru berubah menjadi tempat untuk berpikir, menghitung, mengkhawatirkan sesuatu, dan memaksa tubuh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diperintah secara langsung.

Tidur bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dengan kemauan keras.

Kita tidak bisa memerintahkan otak, “Sekarang tidur!”, lalu berharap sistem saraf langsung mematuhinya. Tidur lebih mirip sebuah proses yang terjadi ketika tubuh dan pikiran mendapatkan kondisi yang tepat untuk melepaskan kewaspadaan.

Karena itu, jika kamu ingin tidur lebih nyenyak tanpa merasa harus berjuang setiap malam, pendekatannya mungkin bukan berusaha lebih keras, melainkan mengurangi hal-hal yang membuat otak tetap terjaga.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (14/10), terdapat tujuh strategi yang sejalan dengan prinsip psikologi tidur dan bisa membantu membangun hubungan yang lebih santai dengan waktu istirahat.

1. Berhenti Menjadikan Tidur Sebagai Sesuatu yang Harus Kamu “Capai”

Salah satu kesalahan paling umum ketika sulit tidur adalah menjadikan tidur sebagai target.

Kita merasa harus mencapai delapan jam. Harus tertidur sebelum jam tertentu. Harus segera mengantuk setelah berbaring. Harus bangun dengan perasaan segar.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Makanan yang Bisa Bantu Tubuh Lebih Rileks dan Tidur Lebih Nyenyak, Apa Saja? - Image
Lifestyle

7 Makanan yang Bisa Bantu Tubuh Lebih Rileks dan Tidur Lebih Nyenyak, Apa Saja?

Selasa, 15 September 2026 | 21.27 WIB

5 Kebiasaan Malam Penentu Kualitas Tidur Nyenyak dan Baik Untuk Kesehatan - Image
Lifestyle

5 Kebiasaan Malam Penentu Kualitas Tidur Nyenyak dan Baik Untuk Kesehatan

Jumat, 17 Juli 2026 | 21.29 WIB

5 Makanan yang Sebaiknya Tidak Dikonsumsi saat Makan Malam agar Tidur Lebih Nyenyak - Image
Lifestyle

5 Makanan yang Sebaiknya Tidak Dikonsumsi saat Makan Malam agar Tidur Lebih Nyenyak

Minggu, 12 Juli 2026 | 22.49 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore