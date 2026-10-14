Ingin Mendapatkan Tidur Nyenyak Tanpa Berusaha Terlalu Keras, Lakukan 7 Strategi Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada ironi dalam urusan tidur: semakin keras kita mencoba untuk tidur, terkadang semakin sulit kita benar-benar terlelap.

Kita berbaring, memejamkan mata, lalu berpikir, “Aku harus tidur sekarang.” Lima menit kemudian kita melihat jam. Sepuluh menit kemudian kita mulai menghitung berapa jam yang tersisa sebelum harus bangun. Setelah itu muncul kekhawatiran lain: “Kalau aku tidak tidur sekarang, besok pasti lelah.”

Tanpa disadari, tempat tidur yang seharusnya menjadi ruang untuk beristirahat justru berubah menjadi tempat untuk berpikir, menghitung, mengkhawatirkan sesuatu, dan memaksa tubuh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diperintah secara langsung.

Tidur bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dengan kemauan keras.

Kita tidak bisa memerintahkan otak, “Sekarang tidur!”, lalu berharap sistem saraf langsung mematuhinya. Tidur lebih mirip sebuah proses yang terjadi ketika tubuh dan pikiran mendapatkan kondisi yang tepat untuk melepaskan kewaspadaan.

Karena itu, jika kamu ingin tidur lebih nyenyak tanpa merasa harus berjuang setiap malam, pendekatannya mungkin bukan berusaha lebih keras, melainkan mengurangi hal-hal yang membuat otak tetap terjaga.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (14/10), terdapat tujuh strategi yang sejalan dengan prinsip psikologi tidur dan bisa membantu membangun hubungan yang lebih santai dengan waktu istirahat.

1. Berhenti Menjadikan Tidur Sebagai Sesuatu yang Harus Kamu “Capai”

Salah satu kesalahan paling umum ketika sulit tidur adalah menjadikan tidur sebagai target.