Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.44 WIB

6 Alasan Mengapa Sebagian Orang Berhenti Membawa Ide Mereka ke Tempat Kerja Menurut Psikologi

seseorang yang berhenti mengemukakan ide di tempat kerja./Magnific/nampix - Image

seseorang yang berhenti mengemukakan ide di tempat kerja./Magnific/nampix

JawaPos.com - Pada awalnya, seseorang mungkin datang ke tempat kerja dengan banyak gagasan.

Ia melihat proses yang bisa diperbaiki. Ia memiliki cara baru untuk menyelesaikan masalah. Ia membayangkan produk yang lebih baik, sistem yang lebih efisien, atau pendekatan yang belum pernah dicoba oleh tim.

Lalu ia mulai menyampaikan ide.

Satu ide ditolak.

Ide berikutnya tidak ditanggapi.

Ide lainnya dikritik sebelum sempat dijelaskan.

Beberapa kali pengalaman seperti itu mungkin terlihat sepele. Namun, dari sudut pandang psikologi, pengalaman yang berulang dapat mengubah cara seseorang berperilaku di tempat kerja.

Lama-kelamaan, orang tersebut berhenti berbicara.

Bukan karena ia kehabisan ide.

Bukan pula karena ia tiba-tiba menjadi tidak peduli.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Alasan Mengapa Orang Berbakat Tidak Lebih Sering Mendapatkan Promosi Pekerjaan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Orang Berbakat Tidak Lebih Sering Mendapatkan Promosi Pekerjaan Menurut Psikologi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 03.23 WIB

Mengapa Mobil Listrik Lebih Ramah Lingkungan? Ini Alasannya - Image
Otomotif

Mengapa Mobil Listrik Lebih Ramah Lingkungan? Ini Alasannya

Kamis, 15 Oktober 2026 | 01.55 WIB

7 Alasan Mengapa Berjalan Sambil Berbincang dengan Teman Semakin Penting di Era AI Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Berjalan Sambil Berbincang dengan Teman Semakin Penting di Era AI Menurut Psikologi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 22.53 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore