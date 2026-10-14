6 Alasan Mengapa Sebagian Orang Berhenti Membawa Ide Mereka ke Tempat Kerja Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pada awalnya, seseorang mungkin datang ke tempat kerja dengan banyak gagasan.

Ia melihat proses yang bisa diperbaiki. Ia memiliki cara baru untuk menyelesaikan masalah. Ia membayangkan produk yang lebih baik, sistem yang lebih efisien, atau pendekatan yang belum pernah dicoba oleh tim.

Lalu ia mulai menyampaikan ide.

Satu ide ditolak.

Ide berikutnya tidak ditanggapi.

Ide lainnya dikritik sebelum sempat dijelaskan.

Beberapa kali pengalaman seperti itu mungkin terlihat sepele. Namun, dari sudut pandang psikologi, pengalaman yang berulang dapat mengubah cara seseorang berperilaku di tempat kerja.

Lama-kelamaan, orang tersebut berhenti berbicara.

Bukan karena ia kehabisan ide.