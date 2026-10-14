Ingin Meningkatkan Kesejahteraan dengan Menerima Perbedaan Pendapat? Lakukan 7 Cara Ini

JawaPos.com - Tidak semua orang akan melihat dunia dengan cara yang sama seperti kita. Ada yang memiliki nilai hidup berbeda, cara berpikir berbeda, pengalaman berbeda, bahkan cara mengambil keputusan yang bertolak belakang dengan kita.

Masalahnya, perbedaan pendapat sering kali terasa lebih personal daripada yang sebenarnya.

Ketika seseorang tidak setuju dengan kita, kita mungkin merasa tidak dihargai. Ketika pendapat kita dikritik, kita bisa merasa diserang. Bahkan dalam percakapan sederhana, perbedaan pandangan dapat berkembang menjadi pertengkaran hanya karena masing-masing pihak ingin membuktikan bahwa dirinya benar.

Padahal, kemampuan menerima perbedaan pendapat bukan hanya bermanfaat untuk menjaga hubungan dengan orang lain. Dalam perspektif psikologi, kemampuan tersebut juga dapat membantu seseorang membangun regulasi emosi, mengurangi konflik yang tidak perlu, meningkatkan fleksibilitas berpikir, dan menciptakan kehidupan sosial yang lebih sehat.

Menerima perbedaan pendapat bukan berarti harus selalu setuju.

Kamu tetap boleh mempertahankan prinsip, mengatakan tidak, atau menganggap suatu pendapat keliru. Namun, ada perbedaan besar antara tidak setuju dengan seseorang dan menganggap seseorang tidak layak dihargai hanya karena memiliki pendapat berbeda.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (14/10), jika kamu ingin meningkatkan kesejahteraan psikologis dengan belajar menerima perbedaan pendapat, berikut tujuh cara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Bedakan antara "dia tidak setuju dengan saya" dan "dia menolak saya"

Salah satu kesalahan berpikir yang sering terjadi dalam konflik adalah menganggap perbedaan pendapat sebagai bentuk penolakan pribadi.