6 Langkah Sederhana untuk Mempelajari Mindfulness yang Benar-benar Efektif Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang merasa pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Saat bekerja, mereka memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Saat beristirahat, mereka mengkhawatirkan masa depan. Bahkan ketika sedang bersama keluarga atau teman, pikiran mereka terkadang masih sibuk memikirkan masalah yang terjadi sebelumnya.

Kondisi ini membuat seseorang sulit menikmati momen yang sedang dijalani. Perhatian mudah teralihkan, emosi lebih sulit dikendalikan, dan tekanan sehari-hari terasa semakin berat. Salah satu pendekatan yang dapat membantu menghadapi kondisi tersebut adalah mindfulness.

Dalam psikologi, mindfulness sering dikaitkan dengan kemampuan untuk menyadari pengalaman saat ini secara sengaja, termasuk pikiran, emosi, sensasi tubuh, dan lingkungan sekitar, tanpa langsung menghakimi atau bereaksi secara otomatis terhadapnya.

Namun, mindfulness bukan sekadar duduk diam, mengosongkan pikiran, atau memaksakan diri untuk selalu berpikir positif. Praktik ini justru mengajarkan seseorang untuk mengenali apa yang sedang terjadi dalam dirinya, kemudian memilih respons yang lebih bijaksana.

Kabar baiknya, mindfulness tidak harus dipelajari melalui sesi meditasi yang panjang. Ada sejumlah latihan sederhana yang dapat diterapkan dalam rutinitas sehari-hari. Jika dilakukan secara konsisten dan sesuai kebutuhan, latihan tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, mendukung pengelolaan stres, dan memperbaiki cara seseorang menghadapi pikiran maupun emosinya.

Lalu, bagaimana cara mempelajari mindfulness yang benar-benar efektif menurut psikologi?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (14/10), terdapat enam langkah sederhana yang bisa menjadi titik awal untuk membangun kebiasaan mindfulness secara bertahap.

1. Memahami Bahwa Mindfulness Bukan tentang Mengosongkan Pikiran

Salah satu kesalahpahaman terbesar mengenai mindfulness adalah anggapan bahwa seseorang harus menghentikan semua pikirannya agar dapat bermeditasi dengan benar.