7 Ciri Kepribadian Orang yang Pernah Kehilangan Orang Tua, dari Empati hingga Ketangguhan

kepribadian unik orang yang pernah kehilangan orang tua atau orang terkasih. (Freepik/ freepik) JawaPos.com – Pengalaman kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan pengaruh mendalam dalam kehidupan seseorang. Kepergian orang tua, pasangan, sahabat, atau sosok penting lainnya terkadang mengubah cara seseorang memandang dunia, menjalani hubungan, dan memahami arti kebahagiaan. Setiap individu mempunyai cara berbeda dalam menghadapi masa berduka. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk menerima kenyataan, sementara sebagian lainnya perlahan menemukan cara untuk melanjutkan kehidupan sembari menyimpan kenangan tentang orang yang telah pergi. Pengalaman tersebut juga dapat memengaruhi cara seseorang memahami emosi, membangun kedekatan dengan orang lain, dan menentukan prioritas hidup. Namun, dampaknya tidak selalu sama karena proses berduka dipengaruhi oleh usia, dukungan sosial, pengalaman sebelumnya, serta kondisi pribadi masing-masing. Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh karakteristik yang dikaitkan dengan orang-orang yang pernah kehilangan orang tua atau sosok terkasih. Sejumlah karakter ini dapat berkembang melalui proses berduka, meskipun tidak semua orang akan mengalaminya dengan cara yang sama. 1. Memiliki Pemahaman Emosional yang Lebih Mendalam Kehilangan orang terdekat, terutama ketika terjadi pada usia muda, dapat memperkenalkan seseorang pada emosi yang kompleks lebih awal daripada yang diperkirakan. Mereka mungkin mulai memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan dan bahwa kesedihan merupakan bagian dari pengalaman manusia. Pengalaman tersebut terkadang membuat seseorang lebih peka terhadap perubahan suasana hati orang lain. Mereka dapat lebih mudah memahami perasaan seseorang yang sedang menghadapi situasi sulit karena pernah melewati pengalaman emosional yang serupa. Meski demikian, kedewasaan emosional tidak muncul secara otomatis setelah mengalami kehilangan. Setiap orang membutuhkan waktu dan dukungan yang berbeda untuk memahami perasaannya serta menemukan cara yang sehat dalam menghadapi kesedihan. 2. Terbiasa Mengandalkan Diri Sendiri Sebagian orang yang kehilangan orang tua atau pengasuh sejak usia muda harus belajar menghadapi tanggung jawab tertentu lebih awal. Mereka mungkin perlu menyesuaikan diri dengan perubahan rutinitas keluarga sekaligus berusaha memahami perasaan yang muncul setelah kehilangan. Situasi tersebut dapat mendorong berkembangnya kemandirian, terutama ketika mereka memiliki kesempatan untuk belajar menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan sendiri. Saat dewasa, pengalaman itu mungkin membantu mereka menghadapi berbagai tantangan dengan lebih percaya diri. Namun, menjadi mandiri bukan berarti harus selalu menghadapi semuanya sendirian. Meminta bantuan dan menerima dukungan dari orang lain juga merupakan bagian penting dari kemampuan menjaga diri. 3. Lebih Menghargai Waktu dan Hubungan Kehilangan seseorang yang dicintai dapat membuat seseorang menyadari bahwa kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama orang terdekat tidak selalu tersedia selamanya. Kesadaran tersebut bisa mengubah cara mereka memandang hubungan. Sebagian orang menjadi lebih berusaha hadir ketika bersama keluarga dan sahabat, lebih menghargai percakapan sederhana, serta tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menunjukkan perhatian. Mereka mungkin juga lebih selektif dalam menggunakan waktu dan memilih hubungan yang dianggap bermakna. Pengalaman ini dapat menjadi pengingat bahwa kedekatan emosional tidak selalu dibangun melalui hal-hal besar. Perhatian kecil dan waktu yang diberikan dengan tulus pun dapat memiliki arti mendalam.