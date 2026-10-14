7 Ciri Kepribadian Orang yang Pernah Kehilangan Orang Tua, dari Empati hingga Ketangguhan

JawaPos.com – Pengalaman kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan pengaruh mendalam dalam kehidupan seseorang. Kepergian orang tua, pasangan, sahabat, atau sosok penting lainnya terkadang mengubah cara seseorang memandang dunia, menjalani hubungan, dan memahami arti kebahagiaan. Setiap individu mempunyai cara berbeda dalam menghadapi masa berduka. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk menerima kenyataan, sementara sebagian lainnya perlahan menemukan cara untuk melanjutkan kehidupan sembari menyimpan kenangan tentang orang yang telah pergi. Pengalaman tersebut juga dapat memengaruhi cara seseorang memahami emosi, membangun kedekatan dengan orang lain, dan menentukan prioritas hidup. Namun, dampaknya tidak selalu sama karena proses berduka dipengaruhi oleh usia, dukungan sosial, pengalaman sebelumnya, serta kondisi pribadi masing-masing. Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh karakteristik yang dikaitkan dengan orang-orang yang pernah kehilangan orang tua atau sosok terkasih. Sejumlah karakter ini dapat berkembang melalui proses berduka, meskipun tidak semua orang akan mengalaminya dengan cara yang sama. Kehilangan orang terdekat, terutama ketika terjadi pada usia muda, dapat memperkenalkan seseorang pada emosi yang kompleks lebih awal daripada yang diperkirakan. Mereka mungkin mulai memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan dan bahwa kesedihan merupakan bagian dari pengalaman manusia. Pengalaman tersebut terkadang membuat seseorang lebih peka terhadap perubahan suasana hati orang lain. Mereka dapat lebih mudah memahami perasaan seseorang yang sedang menghadapi situasi sulit karena pernah melewati pengalaman emosional yang serupa. Meski demikian, kedewasaan emosional tidak muncul secara otomatis setelah mengalami kehilangan. Setiap orang membutuhkan waktu dan dukungan yang berbeda untuk memahami perasaannya serta menemukan cara yang sehat dalam menghadapi kesedihan. Sebagian orang yang kehilangan orang tua atau pengasuh sejak usia muda harus belajar menghadapi tanggung jawab tertentu lebih awal. Mereka mungkin perlu menyesuaikan diri dengan perubahan rutinitas keluarga sekaligus berusaha memahami perasaan yang muncul setelah kehilangan. Situasi tersebut dapat mendorong berkembangnya kemandirian, terutama ketika mereka memiliki kesempatan untuk belajar menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan sendiri. Saat dewasa, pengalaman itu mungkin membantu mereka menghadapi berbagai tantangan dengan lebih percaya diri. Namun, menjadi mandiri bukan berarti harus selalu menghadapi semuanya sendirian. Meminta bantuan dan menerima dukungan dari orang lain juga merupakan bagian penting dari kemampuan menjaga diri. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat membuat seseorang menyadari bahwa kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama orang terdekat tidak selalu tersedia selamanya. Kesadaran tersebut bisa mengubah cara mereka memandang hubungan. Sebagian orang menjadi lebih berusaha hadir ketika bersama keluarga dan sahabat, lebih menghargai percakapan sederhana, serta tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menunjukkan perhatian. Mereka mungkin juga lebih selektif dalam menggunakan waktu dan memilih hubungan yang dianggap bermakna. Pengalaman ini dapat menjadi pengingat bahwa kedekatan emosional tidak selalu dibangun melalui hal-hal besar. Perhatian kecil dan waktu yang diberikan dengan tulus pun dapat memiliki arti mendalam.
1. Memiliki Pemahaman Emosional yang Lebih Mendalam
2. Terbiasa Mengandalkan Diri Sendiri
3. Lebih Menghargai Waktu dan Hubungan
JawaPos.com – Pengalaman kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan pengaruh mendalam dalam kehidupan seseorang. Kepergian orang tua, pasangan, sahabat, atau sosok penting lainnya terkadang mengubah cara seseorang memandang dunia, menjalani hubungan, dan memahami arti kebahagiaan.
Setiap individu mempunyai cara berbeda dalam menghadapi masa berduka. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk menerima kenyataan, sementara sebagian lainnya perlahan menemukan cara untuk melanjutkan kehidupan sembari menyimpan kenangan tentang orang yang telah pergi.
Pengalaman tersebut juga dapat memengaruhi cara seseorang memahami emosi, membangun kedekatan dengan orang lain, dan menentukan prioritas hidup. Namun, dampaknya tidak selalu sama karena proses berduka dipengaruhi oleh usia, dukungan sosial, pengalaman sebelumnya, serta kondisi pribadi masing-masing.
Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh karakteristik yang dikaitkan dengan orang-orang yang pernah kehilangan orang tua atau sosok terkasih. Sejumlah karakter ini dapat berkembang melalui proses berduka, meskipun tidak semua orang akan mengalaminya dengan cara yang sama.
Kehilangan orang terdekat, terutama ketika terjadi pada usia muda, dapat memperkenalkan seseorang pada emosi yang kompleks lebih awal daripada yang diperkirakan. Mereka mungkin mulai memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan dan bahwa kesedihan merupakan bagian dari pengalaman manusia.
Pengalaman tersebut terkadang membuat seseorang lebih peka terhadap perubahan suasana hati orang lain. Mereka dapat lebih mudah memahami perasaan seseorang yang sedang menghadapi situasi sulit karena pernah melewati pengalaman emosional yang serupa.
Meski demikian, kedewasaan emosional tidak muncul secara otomatis setelah mengalami kehilangan. Setiap orang membutuhkan waktu dan dukungan yang berbeda untuk memahami perasaannya serta menemukan cara yang sehat dalam menghadapi kesedihan.
Sebagian orang yang kehilangan orang tua atau pengasuh sejak usia muda harus belajar menghadapi tanggung jawab tertentu lebih awal. Mereka mungkin perlu menyesuaikan diri dengan perubahan rutinitas keluarga sekaligus berusaha memahami perasaan yang muncul setelah kehilangan.
Situasi tersebut dapat mendorong berkembangnya kemandirian, terutama ketika mereka memiliki kesempatan untuk belajar menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan sendiri.
Saat dewasa, pengalaman itu mungkin membantu mereka menghadapi berbagai tantangan dengan lebih percaya diri. Namun, menjadi mandiri bukan berarti harus selalu menghadapi semuanya sendirian. Meminta bantuan dan menerima dukungan dari orang lain juga merupakan bagian penting dari kemampuan menjaga diri.
Kehilangan seseorang yang dicintai dapat membuat seseorang menyadari bahwa kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama orang terdekat tidak selalu tersedia selamanya.
Kesadaran tersebut bisa mengubah cara mereka memandang hubungan. Sebagian orang menjadi lebih berusaha hadir ketika bersama keluarga dan sahabat, lebih menghargai percakapan sederhana, serta tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menunjukkan perhatian.
Mereka mungkin juga lebih selektif dalam menggunakan waktu dan memilih hubungan yang dianggap bermakna.
Pengalaman ini dapat menjadi pengingat bahwa kedekatan emosional tidak selalu dibangun melalui hal-hal besar. Perhatian kecil dan waktu yang diberikan dengan tulus pun dapat memiliki arti mendalam.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022