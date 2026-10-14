7 Ciri Kepribadian Orang yang Menganggap Ulang Tahun Tak Perlu Dirayakan Meriah

kepribadian unik orang yang menjadikan ulang tahunnya seperti hari biasa kata psikologi. (Freepik/ shurkin_son) JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara tersendiri dalam memaknai hari ulang tahun. Ada yang menantikan perayaan bersama keluarga dan teman, tetapi ada pula yang memilih melewati pertambahan usia tanpa pesta maupun acara khusus. Bagi sebagian orang, ulang tahun tidak harus dirayakan secara besar-besaran agar terasa berkesan. Mereka mungkin lebih nyaman menjalani rutinitas seperti biasa, menikmati waktu sendiri, atau menghabiskan hari bersama orang-orang terdekat tanpa banyak kemeriahan. Pilihan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang tidak menyukai perhatian atau sedang merasa tidak bahagia. Cara seseorang menyikapi hari ulang tahunnya dapat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, preferensi pribadi, serta pandangannya terhadap kebahagiaan dan hubungan sosial. Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh karakteristik yang dikaitkan dengan orang-orang yang memilih memperlakukan ulang tahun seperti hari biasa. Meski demikian, ciri-ciri ini bukan ukuran mutlak kepribadian seseorang dan tidak berlaku sama pada setiap individu. 1. Menikmati Waktu Sendiri Orang yang tidak menjadikan ulang tahun sebagai momen istimewa sering kali merasa nyaman menghabiskan waktu bersama dirinya sendiri. Mereka tidak selalu membutuhkan keramaian untuk menikmati hari yang bermakna. Bagi individu seperti ini, kesendirian dapat menjadi kesempatan untuk menenangkan pikiran, mengevaluasi perjalanan hidup, dan memahami kebutuhan pribadi. Mereka mungkin lebih memilih membaca buku, menonton film di rumah, atau sekadar menikmati suasana tenang daripada menghadiri pesta. Hal tersebut bukan berarti mereka menghindari hubungan sosial. Mereka hanya memiliki cara berbeda dalam mengisi waktu dan mendapatkan kenyamanan emosional. 2. Tidak Mudah Terpengaruh Ekspektasi Sosial Di lingkungan masyarakat, ulang tahun sering dikaitkan dengan pesta, hadiah, ucapan selamat, hingga unggahan di media sosial. Namun, tidak semua orang merasa perlu mengikuti kebiasaan tersebut. Sebagian individu memilih menentukan sendiri bagaimana mereka ingin menjalani hari kelahirannya. Mereka tidak merasa harus mengadakan perayaan hanya karena orang lain melakukannya. Sikap ini dapat mencerminkan kemampuan untuk menetapkan batasan pribadi dan mengambil keputusan berdasarkan preferensi sendiri. Bagi mereka, menjalani hari dengan nyaman jauh lebih penting daripada memenuhi harapan lingkungan. 3. Memiliki Pandangan Hidup yang Realistis Orang yang menganggap ulang tahun sebagai hari biasa mungkin memiliki cara pandang yang lebih tenang terhadap pertambahan usia. Mereka memahami bahwa waktu terus berjalan dan setiap orang akan mengalami perubahan seiring bertambahnya umur.