Jika Kamu Ingin Lebih Rajin Mempelajari Hal Baru, Lakukan 5 Strategi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang rajin mempelajari hal baru / foto: Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Ada masa ketika kita merasa ingin menjadi orang yang lebih rajin belajar. Kita ingin membaca lebih banyak buku, mempelajari keterampilan baru, memahami sesuatu yang selama ini terasa sulit, atau sekadar memperluas wawasan.

Masalahnya, keinginan untuk belajar sering kali hanya bertahan beberapa hari.



Hari pertama terasa menyenangkan. Kita mencari buku, menonton video pembelajaran, menyimpan banyak artikel, bahkan membuat daftar materi yang ingin dipelajari. Namun setelah beberapa hari, semangat mulai menurun. Pekerjaan datang, media sosial mengalihkan perhatian, tubuh merasa lelah, dan akhirnya kegiatan belajar kembali ditunda.



Jika kamu pernah mengalaminya, sebenarnya kamu tidak sendirian.



Dalam psikologi, perilaku belajar tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar seseorang memiliki keinginan untuk mengetahui sesuatu. Ada banyak faktor yang memengaruhinya, mulai dari motivasi, kebiasaan, lingkungan, persepsi terhadap kemampuan diri, hingga cara otak merespons penghargaan.



Karena itu, menjadi lebih rajin belajar bukan selalu tentang memaksa diri agar lebih disiplin.



Sering kali, yang lebih efektif adalah menciptakan kondisi yang membuat belajar terasa lebih mudah untuk dimulai dan lebih menyenangkan untuk dipertahankan.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (14/10), jika kamu ingin membangun kebiasaan mempelajari hal baru secara konsisten, berikut lima strategi yang bisa kamu coba.



1. Jangan Menunggu Motivasi, Mulailah dari Target yang Sangat Kecil



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika ingin belajar adalah membuat target yang terlalu besar.



Misalnya, kamu ingin belajar bahasa Inggris. Karena sedang bersemangat, kamu menetapkan target membaca 30 halaman buku setiap hari, menghafal 50 kosakata, menonton satu jam video pembelajaran, dan berlatih berbicara selama 30 menit.



Pada hari pertama mungkin terasa luar biasa.



Namun pada hari ketujuh, target tersebut mulai terasa seperti beban.



Akhirnya muncul pikiran, "Nanti saja kalau sedang punya waktu."



Masalahnya bukan karena kamu malas. Bisa jadi target yang kamu buat terlalu berat untuk dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.



Salah satu cara yang lebih masuk akal adalah menggunakan langkah kecil sebagai titik awal.



Alih-alih berkata:



"Saya harus belajar satu jam setiap hari."



Cobalah mengatakan:



"Saya akan belajar selama 10 menit."



Alih-alih:



"Saya harus membaca satu buku bulan ini."



Cobalah:



"Saya akan membaca dua halaman setiap malam."



Mengapa pendekatan ini bisa membantu?



Karena otak sering kali lebih mudah menerima tugas yang terasa ringan. Hambatan psikologis untuk memulai menjadi lebih kecil.



Dan yang menarik, ketika seseorang sudah mulai melakukan suatu aktivitas, sering kali aktivitas tersebut menjadi lebih mudah untuk diteruskan.



Sepuluh menit belajar mungkin akhirnya berubah menjadi dua puluh atau tiga puluh menit. Tetapi kalau kamu menetapkan target satu jam sejak awal, bahkan untuk membuka buku saja mungkin sudah terasa berat.



Konsistensi lebih penting daripada ledakan semangat



Bayangkan dua orang yang ingin belajar.



Orang pertama belajar lima jam dalam satu hari, tetapi setelah itu berhenti selama dua minggu.



Orang kedua belajar 20 menit setiap hari.



Dalam jangka panjang, orang kedua bisa memiliki proses belajar yang jauh lebih konsisten.



Karena itu, jangan terlalu terobsesi dengan seberapa banyak yang bisa kamu pelajari hari ini.



Tanyakan:



"Apakah saya bisa melakukan ini lagi besok?"



Pertanyaan tersebut jauh lebih berguna untuk membangun kebiasaan.



Mulailah dari sesuatu yang begitu kecil sehingga hampir tidak ada alasan untuk menolaknya.



Buka satu halaman.



Pelajari satu konsep.



Tulis tiga catatan.



Tonton satu video pendek.



Atau belajar selama lima menit.



Tujuannya bukan membuat kemajuan besar dalam satu hari.



Tujuannya adalah membuat otak terbiasa dengan identitas baru:



"Saya adalah orang yang belajar setiap hari."



2. Hubungkan Belajar dengan Sesuatu yang Kamu Sukai



Tidak semua kegiatan belajar harus terasa serius dan melelahkan.



Jika setiap kali belajar kamu selalu merasa tertekan, bosan, atau seperti sedang menghukum diri sendiri, kemungkinan besar kamu akan sulit mempertahankannya dalam jangka panjang.



Karena itu, salah satu strategi yang bisa dicoba adalah menghubungkan aktivitas belajar dengan sesuatu yang menyenangkan.



Misalnya, kamu ingin belajar sejarah.



Daripada langsung memaksa diri membaca buku akademik yang berat, kamu bisa memulainya melalui dokumenter, podcast, film, cerita sejarah, atau konten visual yang membuat topiknya lebih menarik.



Kalau ingin belajar bahasa asing, kamu bisa menggunakan lagu, film, serial, atau percakapan dengan orang lain.



Jika ingin belajar memasak, jangan hanya membaca resep. Cobalah langsung membuat makanan yang memang ingin kamu makan.



Intinya adalah membuat proses belajar memiliki unsur kenikmatan.



Belajar tidak harus selalu terasa seperti belajar



Ini merupakan perubahan cara berpikir yang sederhana tetapi penting.



Kamu tidak harus duduk di meja selama dua jam dengan buku terbuka untuk mengatakan bahwa kamu sedang belajar.



Kamu bisa belajar sambil berjalan.



Kamu bisa mendengarkan podcast ketika perjalanan.



Kamu bisa menonton video edukatif ketika sedang beristirahat.



Kamu bisa berdiskusi dengan teman.



Kamu bisa mencoba sesuatu secara langsung.



Semakin banyak pengalaman positif yang muncul ketika belajar, semakin besar kemungkinan kamu ingin mengulanginya.



Inilah sebabnya rasa ingin tahu sangat penting.



Daripada bertanya:



"Apa yang harus saya pelajari?"



Cobalah bertanya:



"Apa yang membuat saya penasaran?"



Pertanyaan kedua sering kali menghasilkan motivasi yang lebih alami.



Misalnya kamu tiba-tiba penasaran mengapa seseorang bisa berbicara begitu percaya diri di depan banyak orang.



Dari rasa penasaran itu, kamu bisa mulai belajar tentang komunikasi, psikologi sosial, bahasa tubuh, public speaking, atau cara mengelola kecemasan.



Satu pertanyaan sederhana bisa menjadi pintu menuju banyak pengetahuan baru.



3. Jangan Hanya Mengandalkan Motivasi—Bangun Sistem Belajar



Banyak orang berpikir bahwa mereka akan rajin belajar ketika sudah memiliki motivasi yang cukup.



Masalahnya, motivasi manusia tidak stabil.



Hari ini kita bisa merasa sangat bersemangat.



Besok kita bisa merasa biasa saja.



Lusa kita mungkin sama sekali tidak ingin melakukan apa pun.



Jika kebiasaan belajar hanya bergantung pada motivasi, rutinitas tersebut akan mudah runtuh.



Karena itu, lebih baik membangun sistem.



Sistem berarti kamu menentukan kapan, di mana, dan bagaimana kegiatan belajar dilakukan.



Contohnya:



membaca 10 menit setelah sarapan,



belajar bahasa asing setelah makan malam,



membaca satu artikel sebelum tidur,



menonton video edukasi ketika perjalanan,



atau mempelajari satu topik setiap Sabtu pagi.



Dengan begitu, kamu tidak perlu terus-menerus bernegosiasi dengan diri sendiri.



Kamu tidak perlu bertanya:



"Hari ini saya mau belajar atau tidak?"



Sebaliknya, belajar sudah menjadi bagian dari rutinitas.



Gunakan kebiasaan yang sudah ada sebagai pemicu



Salah satu cara sederhana adalah menempelkan kebiasaan baru pada kebiasaan lama.



Misalnya:



Setelah minum kopi pagi → membaca lima halaman.



Setelah makan malam → belajar bahasa Inggris selama 15 menit.



Sebelum tidur → membaca satu artikel.



Kebiasaan yang sudah ada berfungsi sebagai pengingat untuk kebiasaan baru.



Semakin jelas pemicunya, semakin mudah kamu mengingatnya.



Lingkungan juga sangat penting.



Kalau ingin membaca lebih banyak, letakkan buku di tempat yang mudah terlihat.



Kalau ingin belajar menggunakan laptop, siapkan folder khusus untuk materi belajar.



Kalau ingin mengurangi gangguan, jauhkan ponsel selama sesi belajar.



Jangan hanya mengandalkan kekuatan kemauan.



Atur lingkungan agar perilaku yang kamu inginkan menjadi lebih mudah dilakukan.



4. Ubah Cara Pandang terhadap Kesalahan



Ada alasan lain mengapa seseorang akhirnya malas mempelajari sesuatu: mereka takut merasa bodoh.



Ketika mencoba sesuatu yang baru, kita pasti akan mengalami kesalahan.



Kita mungkin tidak memahami materi.



Kita mungkin lupa apa yang baru saja dipelajari.



Kita mungkin mendapatkan nilai buruk.



Kita mungkin melakukan kesalahan ketika berbicara menggunakan bahasa asing.



Kita mungkin gagal membuat sesuatu yang sedang kita coba pelajari.



Dan ketika kesalahan tersebut dianggap sebagai bukti bahwa "saya memang tidak berbakat", keinginan untuk belajar bisa menurun.



Karena itu, penting untuk mengubah cara memandang kesalahan.



Kesalahan bukan selalu tanda bahwa kamu tidak mampu.



Sering kali, kesalahan justru merupakan bagian normal dari proses memperoleh kemampuan.



Bayangkan seseorang yang sedang belajar bermain gitar.



Pada awalnya, jarinya mungkin terasa kaku.



Nada yang dihasilkan tidak bersih.



Ia sering salah menekan senar.



Jika ia menganggap setiap kesalahan sebagai bukti bahwa dirinya tidak berbakat, ia mungkin berhenti.



Namun jika ia melihat kesalahan sebagai informasi—"bagian ini masih perlu dilatih"—maka kesalahan menjadi petunjuk untuk memperbaiki diri.



Jangan membandingkan tahap awalmu dengan tahap lanjut orang lain



Ini juga penting.



Kita sering melihat seseorang yang sudah sangat ahli dan kemudian merasa minder.



Kita melihat orang yang fasih berbicara bahasa asing.



Kita melihat seseorang yang mampu menulis dengan sangat baik.



Kita melihat orang yang bisa memainkan alat musik dengan luar biasa.



Lalu kita membandingkannya dengan diri kita yang baru belajar beberapa minggu.



Perbandingan tersebut tidak adil.



Kamu sedang melihat hasil akhir seseorang, tetapi membandingkannya dengan proses awalmu sendiri.



Lebih baik bandingkan dirimu dengan dirimu yang sebelumnya.



Apakah sekarang kamu memahami sedikit lebih banyak?



Apakah kamu bisa melakukan sesuatu yang dulu tidak bisa kamu lakukan?



Apakah kamu lebih berani mencoba?



Jika jawabannya iya, berarti kamu sedang berkembang.



5. Buat Kemajuanmu Terlihat



Salah satu hal yang bisa membuat seseorang lebih bersemangat belajar adalah melihat bukti bahwa dirinya berkembang.



Sayangnya, proses belajar sering terasa lambat.



Hari ini kamu belajar sesuatu.



Besok kamu lupa sebagian.



Minggu depan kamu masih merasa belum ahli.



Akibatnya, muncul pikiran:



"Saya belajar terus, tapi kok rasanya tidak ada hasil?"



Padahal perubahan kecil mungkin sedang terjadi.



Karena itu, cobalah membuat perkembanganmu terlihat.



Kamu bisa menggunakan jurnal belajar sederhana.



Tidak perlu rumit.



Setiap selesai belajar, tuliskan tiga hal:



1. Apa yang saya pelajari hari ini?



2. Apa yang masih belum saya pahami?



3. Apa yang ingin saya pelajari berikutnya?



Catatan tersebut membuat proses belajar menjadi lebih konkret.



Kamu bisa melihat kembali catatan beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya dan menyadari bahwa pengetahuanmu sebenarnya sudah bertambah.



Jangan hanya mengukur hasil akhir



Misalnya kamu sedang belajar menulis.



Jangan hanya mengukur keberhasilan berdasarkan apakah tulisanmu sudah bagus.



Ukur juga:



berapa kali kamu menulis minggu ini,



berapa halaman yang berhasil kamu buat,



berapa konsep baru yang kamu pelajari,



berapa kali kamu memperbaiki tulisan,



dan apakah kamu semakin mudah menuangkan ide.



Begitu juga ketika belajar bahasa.



Jangan hanya bertanya:



"Apakah saya sudah fasih?"



Tanyakan juga:



"Apakah kosakata saya bertambah?"



"Apakah saya sekarang lebih memahami percakapan?"



"Apakah saya lebih percaya diri berbicara?"



Perkembangan kecil yang terlihat dapat memberikan dorongan untuk terus melanjutkan.



Pada Akhirnya, Belajar Adalah Kebiasaan, Bukan Perlombaan



Menjadi orang yang rajin mempelajari hal baru tidak berarti kamu harus membaca banyak buku setiap minggu atau menguasai berbagai keterampilan sekaligus.



Justru, terlalu banyak target bisa membuat proses belajar terasa berat.



Yang lebih penting adalah membangun hubungan yang sehat dengan proses belajar.



Kamu belajar karena penasaran.



Kamu belajar karena ingin berkembang.



Kamu belajar karena ingin memahami dunia sedikit lebih baik.



Dan kamu belajar bukan untuk membuktikan bahwa kamu lebih pintar daripada orang lain.



Jika ingin mulai membangun kebiasaan tersebut, kamu bisa mengingat lima strategi sederhana:



1. Mulai dari target yang sangat kecil.



2. Hubungkan belajar dengan sesuatu yang menyenangkan.



3. Bangun sistem dan rutinitas, bukan hanya mengandalkan motivasi.



4. Anggap kesalahan sebagai bagian dari proses.



5. Catat dan lihat kembali perkembanganmu.



Kamu tidak perlu menjadi orang yang selalu termotivasi.



Kamu hanya perlu membuat langkah pertama terasa cukup mudah untuk dilakukan.



Karena pada akhirnya, orang yang terus belajar bukan selalu orang yang paling pintar atau paling disiplin.



Sering kali, mereka adalah orang yang mampu membuat dirinya tetap ingin kembali belajar, bahkan setelah rasa semangatnya menghilang.



