Bukan Selalu karena Benci, Ini 7 Alasan Orang Memblokir Mantan Tanpa Pikir Panjang

JawaPos.com – Mengakhiri hubungan asmara bukan perkara mudah bagi semua orang. Setelah perpisahan, sebagian orang masih memilih menjalin komunikasi dengan mantan, sedangkan yang lain merasa perlu membatasi kontak, termasuk dengan memblokir nomor telepon dan akun media sosialnya.

Keputusan untuk memblokir mantan sering kali dipandang sebagai tindakan emosional atau tanda kebencian. Padahal, seseorang bisa mengambil langkah tersebut karena ingin menjaga jarak, menghindari konflik, atau memberi kesempatan kepada dirinya sendiri untuk pulih setelah hubungan berakhir.

Cara setiap orang menghadapi perpisahan memang berbeda. Namun, keputusan untuk memutus komunikasi dapat dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan, mulai dari ketegasan dalam menetapkan batasan hingga keinginan untuk berfokus pada kehidupan pribadi.

Dilansir dari Geediting, berikut tujuh ciri kepribadian yang dikaitkan dengan orang yang tidak ragu memblokir mantan setelah putus cinta.

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1. Mampu Menetapkan Batasan yang Tegas Orang yang memilih memblokir mantan mungkin memahami pentingnya batasan dalam sebuah hubungan. Ketika hubungan asmara berakhir, mereka merasa perlu menentukan sejauh mana mantan masih bisa terlibat dalam kehidupan pribadinya.

Bagi mereka, tetap berkomunikasi melalui pesan atau media sosial terkadang justru membuat proses perpisahan menjadi lebih rumit. Karena itu, membatasi akses bisa menjadi cara untuk memperjelas bahwa hubungan tersebut sudah selesai.

Sikap ini dapat membantu seseorang menjaga kenyamanan emosionalnya. Meski demikian, menetapkan batasan tidak selalu harus dilakukan dengan memblokir. Setiap orang dapat memilih cara yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhannya.

2. Menghargai Harga Diri dan Kesejahteraan Diri Setelah putus cinta, seseorang bisa menghabiskan banyak waktu untuk memeriksa aktivitas mantan, membaca kembali percakapan lama, atau menunggu pesan yang tidak kunjung datang.

Orang yang memilih memblokir mantan mungkin menyadari bahwa kebiasaan tersebut membuat dirinya sulit berkonsentrasi pada kehidupan sehari-hari. Dengan membatasi akses, mereka berusaha mengurangi hal-hal yang dapat memicu kesedihan atau membuat luka lama kembali terasa.