7 Sifat Kepribadian Anak yang Cenderung Dipengaruhi Hubungan Orang Tua

JawaPos.com - Anak ibarat spons yang menyerap apa pun yang mereka lihat dan dengar di rumah.
Mereka tidak hanya belajar dari nasihat yang diberikan orang tua, tetapi juga dari perilaku sehari-hari yang mereka saksikan.
Salah satu hal yang paling mereka amati adalah hubungan antara ayah dan ibu, mulai dari cara berbicara, menunjukkan kasih sayang, hingga menghadapi perbedaan pendapat.
Dari hubungan tersebut, anak mulai memahami seperti apa cinta yang sehat, bagaimana pasangan saling menghargai, serta bagaimana menyelesaikan masalah tanpa menyakiti satu sama lain.
Ketika anak melihat orang tua saling mendukung, mendengarkan, dan meminta maaf setelah melakukan kesalahan, mereka belajar bahwa hubungan yang baik dibangun melalui rasa hormat, komunikasi, dan tanggung jawab.
Sebaliknya, jika mereka sering menyaksikan pertengkaran yang penuh hinaan, sikap saling merendahkan, atau perlakuan yang tidak adil, anak bisa menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam sebuah hubungan.
Melansir dari laman YourTango pada Rabu (14/10), menyebutkan anak yang tumbuh dengan orang tua yang saling mencintai cenderung membawa manfaat itu ke masa dewasa.
Pengalaman ini dapat memengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri, memahami emosi, membangun kepercayaan, dan menjalin hubungan dengan orang lain di kemudian hari.
Mereka mungkin meniru cara orang tua mengekspresikan kemarahan, menunjukkan perhatian, atau menghadapi konflik ketika dewasa nanti. Meski demikian, pola asuh dan lingkungan lain juga berperan dalam perkembangan anak.
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