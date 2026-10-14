Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Rabu, 14 Oktober 2026 | 21.58 WIB

7 Sifat Kepribadian Anak yang Cenderung Dipengaruhi Hubungan Orang Tua

Gambar utama - Image
Ilustrasi keluarga bahagia bersama anak di rumah / foto: pexels.com

JawaPos.com - Anak ibarat spons yang menyerap apa pun yang mereka lihat dan dengar di rumah.

Mereka tidak hanya belajar dari nasihat yang diberikan orang tua, tetapi juga dari perilaku sehari-hari yang mereka saksikan.

Salah satu hal yang paling mereka amati adalah hubungan antara ayah dan ibu, mulai dari cara berbicara, menunjukkan kasih sayang, hingga menghadapi perbedaan pendapat.

Dari hubungan tersebut, anak mulai memahami seperti apa cinta yang sehat, bagaimana pasangan saling menghargai, serta bagaimana menyelesaikan masalah tanpa menyakiti satu sama lain.

Ketika anak melihat orang tua saling mendukung, mendengarkan, dan meminta maaf setelah melakukan kesalahan, mereka belajar bahwa hubungan yang baik dibangun melalui rasa hormat, komunikasi, dan tanggung jawab.

Sebaliknya, jika mereka sering menyaksikan pertengkaran yang penuh hinaan, sikap saling merendahkan, atau perlakuan yang tidak adil, anak bisa menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam sebuah hubungan.

Melansir dari laman YourTango pada Rabu (14/10), menyebutkan anak yang tumbuh dengan orang tua yang saling mencintai cenderung membawa manfaat itu ke masa dewasa.

Pengalaman ini dapat memengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri, memahami emosi, membangun kepercayaan, dan menjalin hubungan dengan orang lain di kemudian hari.

Mereka mungkin meniru cara orang tua mengekspresikan kemarahan, menunjukkan perhatian, atau menghadapi konflik ketika dewasa nanti. Meski demikian, pola asuh dan lingkungan lain juga berperan dalam perkembangan anak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Berarti Kesepian, Orang yang Nyaman Makan Sendirian Bisa Memiliki 7 Kepribadian Ini - Image
Kepribadian

Bukan Berarti Kesepian, Orang yang Nyaman Makan Sendirian Bisa Memiliki 7 Kepribadian Ini

Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.13 WIB

Orang yang Tidur Nyenyak Usai Nonton Dokumenter Punya 8 Karakteristik Menarik, Apa Saja? - Image
Kepribadian

Orang yang Tidur Nyenyak Usai Nonton Dokumenter Punya 8 Karakteristik Menarik, Apa Saja?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 18.27 WIB

7 Sifat Kepribadian Anak yang Jarang Mendapat Dukungan Emosional dari Orang Tua - Image
Kepribadian

7 Sifat Kepribadian Anak yang Jarang Mendapat Dukungan Emosional dari Orang Tua

Rabu, 14 Oktober 2026 | 05.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore