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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 14 Oktober 2026 | 21.56 WIB

7 Alasan Psikologis Seseorang Menjadi People Pleaser, Pengalaman Masa Kecil Ikut Berpengaruh

Ilustrasi multitasking/Magnific - Image

Ilustrasi multitasking/Magnific

JawaPos.com-People pleaser sering dianggap sebagai kelemahan seseorang. Padahal sikap ini merupakan strategi dalam menghadapi situasi tertentu.

People pleaser terbentuk karena pola asuh yang tidak sempurna. Mereka terbiasa untuk selalu mengiyakan seluruh  keinginan orang lain dengan cara mengorbankan kondisi diri sendiri.

Kecenderungan people pleaser dapat dipahami melalui 7 faktor psikologis yang menjelaskan mengapa seseorang sangat kesulitan dalam menolak permintaan dan berkata tidak, sebagaimana dilansir dari laman aconsciousrethink pada(14/10).

People pleaser kerap terjadi saat seseorang merasa takut terhadap penilaian negatif seperti sikap yang terlalu egois atau tidak peduli. Sikap tersebut dianggap sebagai ancaman karena berpotensi menyebabkan pengucilan sosial. 

Pola asuh yang tidak sempurna membentuk anak untuk terus menerus membaca situasi di sekitarnya. Sistem syaraf yang sedang berkembang kemudian mempelajari bahwa mengatakan “ya” dan mengecilkan kebutuhan sendiri menjadi lebih aman daripada harus mengungkapkan kebutuhan pribadi.

Memantau suasana hati seseorang bagi sosok people pleaser dapat meredakan konflik yang mungkin terjadi. Awalnya memang berfungsi untuk melindungi diri namun, jika terus berlanjut maka akan merugikan diri sendiri terutama jika anda bertemu dengan sosok yang manipulatif. 

Perilaku people pleasing sering menjadi salah satu cara untuk mencari validitas eksternal. Berkata “ya” dan bersikap setuju memberikan dorongan emosional sementara yang  membuat mereka menjadi berharga, penting, serta merasa dibutuhkan.

Perilaku people-pleasing terkadang tercipta saat seseorang membutuhkan bukti eksternal bahwa mereka berharga. Berkata tidak dianggap sebagai ancaman sehingga anda harus menyetujui permintaan, bahkan saat harus mengorbankan diri sendiri.

Jika anda memiliki anxious attachment, maka anda mungkin akan khawatir orang-orang yang disayang akan meninggalkan anda. Pola asuh yang tidak konsisten dapat berkontribusi membentuk manusia yang memiliki ketakutan mendalam akan ditinggalkan. Sebagai gantinya, anda menggunakan perilaku people pleasing untuk mempertahankan hubungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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