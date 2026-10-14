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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.36 WIB

Bukan Sekadar Kebiasaan Bersih, 7 Sikap Ini Tercermin dari Orang yang Membereskan Tempat Makannya

Ciri kepribadian orang yang membersihkan tempat makannya sendiri - Image

Ciri kepribadian orang yang membersihkan tempat makannya sendiri

JawaPos.com – Kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari terkadang dapat mencerminkan cara seseorang memperlakukan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Salah satunya adalah membersihkan meja atau membereskan tempat makan setelah selesai menyantap makanan.

Tindakan tersebut mungkin terlihat sepele, tetapi menunjukkan adanya kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas yang digunakan bersama. Orang yang terbiasa melakukannya juga kerap dipandang sebagai pribadi yang peduli terhadap lingkungan sekitar.

Selain berkaitan dengan kebersihan, kebiasaan ini dapat menggambarkan sikap bertanggung jawab, kepedulian sosial, hingga kedisiplinan dalam menjalankan rutinitas sehari-hari.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh karakter yang dikaitkan dengan orang-orang yang terbiasa membersihkan tempat makannya sendiri. Berikut ulasannya.

1. Menghargai Fasilitas yang Digunakan Bersama

Orang yang terbiasa merapikan meja setelah makan menunjukkan kepedulian terhadap kenyamanan ruang publik. Mereka memahami bahwa meja di pusat jajanan atau food court bukan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga akan ditempati oleh pengunjung berikutnya.

Karena itu, mereka berusaha meninggalkan tempat dalam keadaan bersih agar orang lain dapat menggunakannya dengan nyaman. Kebiasaan tersebut juga dapat diterapkan ketika berada di kantor, taman umum, ruang belajar, maupun fasilitas bersama lainnya.

Sikap ini mencerminkan kesadaran bahwa menjaga kenyamanan lingkungan bukan hanya tugas petugas kebersihan, melainkan tanggung jawab semua orang yang menggunakannya.

2. Bertanggung Jawab atas Perbuatannya

Membereskan sisa makanan dan membuang sampah setelah makan dapat menjadi bentuk tanggung jawab terhadap tindakan sendiri.

Orang dengan kebiasaan ini cenderung memahami bahwa aktivitas yang mereka lakukan menghasilkan konsekuensi yang perlu ditangani. Mereka tidak serta-merta mengandalkan orang lain untuk membereskan segala sesuatu yang ditinggalkan.

Pola pikir tersebut juga dapat mendukung kebiasaan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika menyelesaikan pekerjaan, memenuhi janji, atau menghadapi konsekuensi dari keputusan pribadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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