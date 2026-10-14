Sering Tak Enakan hingga Meragukan Diri Sendiri? Ini 7 Tanda Anda Terjebak Penilaian Orang

JawaPos.com – Mempertimbangkan pendapat orang lain merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sosial. Namun, perhatian terhadap penilaian orang lain bisa menjadi beban ketika seseorang mulai mengutamakan citra diri dibandingkan kebutuhan dan keinginannya sendiri.

Kondisi ini dapat terlihat dari cara seseorang mengambil keputusan, menyikapi hubungan sosial, hingga menilai kemampuan dirinya. Jika terus dibiarkan, kekhawatiran terhadap pandangan orang lain berpotensi membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri dan kesulitan menunjukkan jati diri yang sebenarnya.

Psikologi memberikan sejumlah perspektif untuk memahami kebiasaan tersebut. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh tanda yang dapat menunjukkan bahwa seseorang terlalu memikirkan bagaimana dirinya dinilai oleh orang lain.

1. Sering Meragukan Keputusan Sendiri Membuat kesalahan merupakan bagian alami dari proses belajar. Akan tetapi, kebiasaan mempertanyakan hampir setiap keputusan yang diambil dapat menunjukkan adanya keraguan diri yang berlebihan.

Anda mungkin terus memikirkan apakah pilihan tersebut sudah tepat atau justru khawatir orang lain akan menganggapnya sebagai keputusan yang buruk. Akibatnya, Anda sulit merasa puas dengan pilihan sendiri karena terlalu bergantung pada kemungkinan penilaian dari luar.

2. Sulit Menolak Permintaan Orang Lain Apakah Anda sering mengatakan iya meskipun sebenarnya ingin menolak? Jika demikian, kebiasaan tersebut patut diperhatikan.

Seseorang yang terlalu mengkhawatirkan pendapat orang lain cenderung menghindari penolakan karena takut mengecewakan, menimbulkan konflik, atau dianggap tidak peduli. Mereka akhirnya bersedia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan pribadi demi menjaga penerimaan orang lain.

Padahal, mengatakan tidak secara sopan merupakan bagian penting dari menjaga batasan diri yang sehat.

3. Terus Memikirkan Percakapan yang Sudah Berlalu Setelah berbincang dengan seseorang, Anda mungkin kembali mengingat percakapan tersebut dan mempertanyakan setiap perkataan yang sempat diucapkan. Bahkan, ekspresi wajah atau gerakan kecil lawan bicara bisa terus dipikirkan.