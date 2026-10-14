Orang yang Tidur Nyenyak Usai Nonton Dokumenter Punya 8 Karakteristik Menarik, Apa Saja?

JawaPos.com – Menonton film dokumenter sebelum tidur ternyata bisa menjadi pengalaman yang berbeda bagi setiap orang. Sebagian orang justru merasa lebih rileks setelah menyaksikan tayangan yang menyajikan informasi, kisah nyata, atau pengetahuan tentang berbagai hal. Kebiasaan ini menarik untuk dibahas karena pilihan tontonan menjelang tidur dapat berkaitan dengan preferensi pribadi, cara seseorang mengelola pikiran, hingga kebiasaan mereka dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Bagi sebagian orang, dokumenter menghadirkan suasana yang nyaman karena alur ceritanya relatif terarah dan memberikan kesempatan untuk memahami sesuatu tanpa harus mengikuti hiburan yang penuh kejutan. Meski demikian, respons setiap individu terhadap tontonan sebelum tidur tentu bisa berbeda. Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan ciri kepribadian yang dikaitkan dengan orang-orang yang merasa nyaman dan dapat tidur nyenyak setelah menonton film dokumenter. Berikut ulasannya. Orang yang menyukai film dokumenter umumnya tertarik mempelajari hal-hal yang belum mereka ketahui. Ketertarikan tersebut sejalan dengan aspek keterbukaan terhadap pengalaman baru dalam teori kepribadian Big Five. Mereka bisa menikmati tayangan tentang kehidupan satwa liar, sejarah peradaban, fenomena alam, hingga penemuan ilmiah. Bagi mereka, mendapatkan pengetahuan baru tidak selalu harus dilakukan melalui aktivitas yang penuh energi. Dokumenter memungkinkan mereka menjelajahi berbagai topik dengan suasana yang relatif santai. Pikiran tetap memperoleh bahan untuk dipelajari, sementara pengalaman menonton bisa terasa menyenangkan dan tidak terlalu menegangkan. Sebagian orang menikmati kegiatan yang membuat mereka berpikir, termasuk ketika sedang bersantai pada malam hari. Dalam psikologi, kecenderungan ini dikenal sebagai kebutuhan akan kognisi atau need for cognition. Mereka biasanya tertarik pada penjelasan yang mendalam, hubungan sebab-akibat, serta informasi yang membantu memahami suatu peristiwa. Film dokumenter menjadi salah satu pilihan karena menyajikan fakta dan cerita yang dapat diikuti secara bertahap. Ketertarikan terhadap informasi tersebut membuat mereka tetap merasa terlibat selama menonton. Apabila penyajiannya tidak terlalu intens, tayangan itu juga dapat terasa lebih menenangkan dibandingkan hiburan yang dipenuhi konflik atau perubahan suasana secara tiba-tiba. Tidak semua orang menyukai hiburan yang memacu adrenalin. Sebagian individu justru merasa lebih nyaman dengan aktivitas yang tenang, termasuk menyaksikan dokumenter tentang alam, perjalanan, atau kehidupan sehari-hari. Preferensi tersebut dapat dikaitkan dengan tingkat pencarian sensasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk mencari pengalaman baru yang intens atau menantang. Orang yang kurang menyukai rangsangan berlebihan mungkin lebih memilih tayangan dengan tempo stabil dan narasi yang tidak terlalu agresif. Suasana seperti ini terasa cocok bagi mereka yang ingin mengakhiri hari tanpa tambahan ketegangan emosional.
1. Terbuka terhadap Pengalaman dan Pengetahuan Baru
2. Menyukai Aktivitas yang Merangsang Pikiran
3. Lebih Menyukai Suasana Tenang daripada Sensasi Berlebihan
JawaPos.com – Menonton film dokumenter sebelum tidur ternyata bisa menjadi pengalaman yang berbeda bagi setiap orang. Sebagian orang justru merasa lebih rileks setelah menyaksikan tayangan yang menyajikan informasi, kisah nyata, atau pengetahuan tentang berbagai hal.
Kebiasaan ini menarik untuk dibahas karena pilihan tontonan menjelang tidur dapat berkaitan dengan preferensi pribadi, cara seseorang mengelola pikiran, hingga kebiasaan mereka dalam menjalani rutinitas sehari-hari.
Bagi sebagian orang, dokumenter menghadirkan suasana yang nyaman karena alur ceritanya relatif terarah dan memberikan kesempatan untuk memahami sesuatu tanpa harus mengikuti hiburan yang penuh kejutan. Meski demikian, respons setiap individu terhadap tontonan sebelum tidur tentu bisa berbeda.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan ciri kepribadian yang dikaitkan dengan orang-orang yang merasa nyaman dan dapat tidur nyenyak setelah menonton film dokumenter. Berikut ulasannya.
Orang yang menyukai film dokumenter umumnya tertarik mempelajari hal-hal yang belum mereka ketahui. Ketertarikan tersebut sejalan dengan aspek keterbukaan terhadap pengalaman baru dalam teori kepribadian Big Five.
Mereka bisa menikmati tayangan tentang kehidupan satwa liar, sejarah peradaban, fenomena alam, hingga penemuan ilmiah. Bagi mereka, mendapatkan pengetahuan baru tidak selalu harus dilakukan melalui aktivitas yang penuh energi.
Dokumenter memungkinkan mereka menjelajahi berbagai topik dengan suasana yang relatif santai. Pikiran tetap memperoleh bahan untuk dipelajari, sementara pengalaman menonton bisa terasa menyenangkan dan tidak terlalu menegangkan.
Sebagian orang menikmati kegiatan yang membuat mereka berpikir, termasuk ketika sedang bersantai pada malam hari. Dalam psikologi, kecenderungan ini dikenal sebagai kebutuhan akan kognisi atau need for cognition.
Mereka biasanya tertarik pada penjelasan yang mendalam, hubungan sebab-akibat, serta informasi yang membantu memahami suatu peristiwa. Film dokumenter menjadi salah satu pilihan karena menyajikan fakta dan cerita yang dapat diikuti secara bertahap.
Ketertarikan terhadap informasi tersebut membuat mereka tetap merasa terlibat selama menonton. Apabila penyajiannya tidak terlalu intens, tayangan itu juga dapat terasa lebih menenangkan dibandingkan hiburan yang dipenuhi konflik atau perubahan suasana secara tiba-tiba.
Tidak semua orang menyukai hiburan yang memacu adrenalin. Sebagian individu justru merasa lebih nyaman dengan aktivitas yang tenang, termasuk menyaksikan dokumenter tentang alam, perjalanan, atau kehidupan sehari-hari.
Preferensi tersebut dapat dikaitkan dengan tingkat pencarian sensasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk mencari pengalaman baru yang intens atau menantang.
Orang yang kurang menyukai rangsangan berlebihan mungkin lebih memilih tayangan dengan tempo stabil dan narasi yang tidak terlalu agresif. Suasana seperti ini terasa cocok bagi mereka yang ingin mengakhiri hari tanpa tambahan ketegangan emosional.
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Jawa Pos
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