Jika Kamu Ingin Terampil dalam Penguasaan Diri, Pelajari Lebih Lanjut 6 Skill Ini Menurut Psikologi

seseorang yang terampil dalam penguasaan diri / foto: Magnific/user6699736

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa penguasaan diri berarti menjadi seseorang yang selalu tenang, tidak pernah marah, tidak tergoda, dan mampu mengendalikan semua keadaan.

Padahal, dalam psikologi, penguasaan diri bukan berarti menghilangkan emosi atau memaksa diri untuk selalu kuat.



Penguasaan diri lebih dekat dengan kemampuan untuk menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri, mengatur respons, dan memilih tindakan yang sesuai dengan tujuan jangka panjang.



Kamu tetap bisa marah, tetapi tidak harus bertindak ketika sedang marah.



Kamu tetap bisa merasa malas, tetapi tidak harus menuruti rasa malas.



Kamu bisa merasa takut, tetapi tetap mampu melakukan hal yang penting.



Dan kamu bisa memiliki keinginan yang kuat, tetapi tidak membiarkan setiap keinginan menentukan keputusanmu.



Itulah mengapa penguasaan diri bukan sekadar masalah "kemauan yang kuat". Ia merupakan kumpulan keterampilan psikologis yang bisa dilatih.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (13/10), jika kamu ingin menjadi pribadi yang lebih mampu mengendalikan diri, ada setidaknya 6 skill penting yang layak kamu pelajari dan latih.



1. Self-Awareness: Kemampuan Menyadari Apa yang Terjadi di Dalam Diri



Skill pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness.



Sebelum seseorang bisa mengendalikan perilakunya, ia harus mampu mengenali apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dirinya.



Bayangkan seseorang yang tiba-tiba membentak orang lain.



Setelah ditanya mengapa ia marah, ia mungkin menjawab:



"Aku memang sedang kesal."



Tetapi jika diperhatikan lebih dalam, mungkin ada sesuatu yang terjadi sebelumnya.



Ia kurang tidur.



Ia sedang tertekan.



Ia merasa tidak dihargai.



Ia mengalami kegagalan.



Atau sebenarnya ia kecewa terhadap dirinya sendiri.



Tanpa kesadaran diri, semua pengalaman tersebut dapat bercampur menjadi satu dan akhirnya keluar dalam bentuk reaksi impulsif.



Orang yang memiliki self-awareness mulai belajar mengamati dirinya sendiri.



Ia bertanya:



"Apa yang sebenarnya sedang aku rasakan?"



"Apa yang memicu perasaan ini?"



"Apa yang sedang aku pikirkan?"



"Apakah reaksiku sesuai dengan situasi atau hanya mengikuti emosiku?"



Ini adalah langkah pertama menuju penguasaan diri.



Belajar membedakan emosi dan tindakan



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan manusia adalah menganggap bahwa merasakan sesuatu berarti harus melakukan sesuatu.



Padahal keduanya berbeda.



Kamu bisa merasa marah tanpa harus menyerang.



Kamu bisa merasa cemas tanpa harus menghindari semuanya.



Kamu bisa merasa ingin menyerah tanpa benar-benar menyerah.



Kamu bisa merasa iri tanpa harus menjatuhkan orang lain.



Emosi adalah informasi, bukan perintah.



Semakin baik kamu mengenali kondisi internalmu, semakin besar kemungkinan kamu bisa memilih respons dengan sadar.



Latihan sederhana



Cobalah beberapa kali sehari berhenti selama satu menit dan bertanya:



Apa yang sedang saya rasakan?



Apa yang sedang saya pikirkan?



Apa yang membuat saya merasa seperti ini?



Apa yang sebenarnya saya butuhkan?



Apa tindakan terbaik yang bisa saya pilih sekarang?



Tidak perlu langsung mengubah apa pun.



Untuk tahap awal, cukup mengamati.



Kesadaran adalah fondasi penguasaan diri.



2. Emotional Regulation: Kemampuan Mengatur Emosi



Setelah mampu mengenali emosi, skill berikutnya adalah regulasi emosi.



Regulasi emosi bukan berarti menekan atau menghilangkan emosi.



Justru sebaliknya.



Kamu belajar menerima bahwa emosi ada, memahami pesan di baliknya, lalu mengatur bagaimana kamu meresponsnya.



Ini penting karena intensitas emosi dapat memengaruhi cara seseorang berpikir dan mengambil keputusan.



Ketika sangat marah, misalnya, kita mungkin lebih mudah melihat sesuatu secara hitam-putih.



Ketika sangat takut, kita mungkin melebih-lebihkan ancaman.



Ketika sangat sedih, masa depan dapat terlihat jauh lebih buruk daripada kenyataannya.



Karena itu, salah satu prinsip penting dalam penguasaan diri adalah:



Jangan selalu mengambil keputusan ketika emosi sedang berada pada titik tertinggi.



Beri jarak antara emosi dan tindakan



Misalnya seseorang mengirim pesan yang membuatmu tersinggung.



Respons pertama mungkin:



"Aku harus membalas sekarang!"



Tetapi penguasaan diri memberi ruang untuk mengatakan:



"Aku sedang marah. Aku tidak harus membalas saat ini."



Kamu bisa mengambil waktu.



Tarik napas.



Berjalan sebentar.



Minum air.



Menulis apa yang ingin dikatakan.



Kemudian membaca ulang pesan tersebut setelah emosi sedikit mereda.



Bukan karena perasaanmu tidak valid.



Melainkan karena respons yang baik membutuhkan ruang untuk berpikir.



Jangan selalu percaya pada pikiran ketika sedang emosional



Saat emosi meningkat, pikiran dapat menghasilkan berbagai interpretasi.



Misalnya:



"Dia sengaja merendahkanku."



"Tidak ada seorang pun yang menghargai aku."



"Semuanya selalu gagal."



"Aku tidak akan pernah bisa berubah."



Masalahnya, pikiran seperti itu dapat terasa sangat benar ketika emosi sedang tinggi.



Padahal "terasa benar" tidak selalu berarti "benar".



Karena itu, orang yang memiliki regulasi emosi yang baik belajar mengatakan:



"Aku sedang berpikir seperti ini, tetapi aku belum tentu harus mempercayai semua pikiran ini."



Itulah salah satu bentuk jarak psikologis yang sangat berguna.



3. Impulse Control: Kemampuan Menunda Reaksi



Skill ketiga adalah pengendalian impuls.



Impuls adalah dorongan spontan untuk melakukan sesuatu.



Makan ketika tidak lapar.



Membeli sesuatu secara tiba-tiba.



Membalas komentar karena tersinggung.



Membuka media sosial ketika sedang bosan.



Menunda pekerjaan karena ada sesuatu yang lebih menyenangkan.



Mengirim pesan ketika sedang marah.



Semua orang mengalami impuls.



Masalahnya bukan keberadaan impuls.



Masalahnya adalah ketika setiap impuls langsung berubah menjadi tindakan.



Penguasaan diri muncul ketika terdapat jarak antara:



dorongan → keputusan → tindakan.



Semakin besar kemampuanmu menciptakan ruang di antara ketiganya, semakin besar kontrolmu terhadap perilaku.



Belajar menggunakan aturan "tunda"



Tidak semua keputusan membutuhkan tindakan segera.



Untuk keputusan kecil, kamu bisa menggunakan aturan sederhana:



"Tunda beberapa menit."



Untuk pembelian yang tidak penting:



"Aku tunggu sampai besok."



Untuk membalas pesan saat marah:



"Aku akan membalas setelah pikiranku lebih tenang."



Untuk keinginan membuka media sosial ketika sedang bekerja:



"Aku selesaikan satu tugas dulu."



Penundaan sederhana seperti ini dapat melatih otak untuk tidak selalu mencari kepuasan instan.



Jangan hanya mengandalkan kemauan



Ada hal penting yang sering dilupakan.



Jika kamu terus-menerus berada di lingkungan yang memicu impuls, pengendalian diri akan menjadi jauh lebih sulit.



Misalnya kamu ingin mengurangi penggunaan media sosial tetapi terus-menerus mendapatkan notifikasi.



Kamu ingin makan lebih sehat tetapi selalu menyimpan makanan yang sangat menggoda di depan meja.



Kamu ingin fokus bekerja tetapi ponsel berada tepat di samping tangan.



Dalam situasi seperti ini, jangan hanya bertanya:



"Bagaimana agar aku lebih kuat menahan diri?"



Tanyakan juga:



"Bagaimana aku bisa mengubah lingkungan agar godaan menjadi lebih kecil?"



Penguasaan diri bukan hanya soal melawan godaan.



Sering kali, penguasaan diri berarti merancang lingkungan agar kamu tidak perlu terus-menerus melawan godaan.



4. Delayed Gratification: Kemampuan Menunda Kepuasan



Skill keempat adalah kemampuan untuk menunda kepuasan atau delayed gratification.



Manusia secara alami menyukai sesuatu yang menyenangkan sekarang dibandingkan manfaat yang baru terasa nanti.



Itulah mengapa kita lebih mudah memilih:



menonton daripada belajar,



tidur daripada berolahraga,



belanja daripada menabung,



hiburan daripada menyelesaikan pekerjaan,



makanan yang sangat enak daripada makanan yang lebih sehat.



Masalahnya, kehidupan sering memberikan pilihan antara kenikmatan sekarang dan hasil yang lebih besar di masa depan.



Penguasaan diri berarti belajar mempertimbangkan masa depan ketika membuat keputusan hari ini.



Tanyakan: "Apa yang akan terjadi jika aku terus melakukan ini?"



Ini adalah pertanyaan sederhana tetapi sangat kuat.



Ketika ingin menunda pekerjaan, tanyakan:



"Kalau aku terus menunda selama enam bulan, apa akibatnya?"



Ketika ingin menghabiskan uang:



"Kalau pola ini terus berlanjut selama satu tahun, bagaimana kondisi keuanganku?"



Ketika ingin berhenti berolahraga:



"Kalau aku selalu memilih kenyamanan, seperti apa kondisi tubuhku beberapa tahun lagi?"



Pertanyaan tersebut memindahkan perhatian dari kepuasan jangka pendek menuju konsekuensi jangka panjang.



Tujuan besar membutuhkan kemampuan menunggu



Banyak hal berharga dalam kehidupan tidak memberikan hasil secara instan.



Karier membutuhkan waktu.



Keahlian membutuhkan latihan.



Hubungan membutuhkan proses.



Kesehatan membutuhkan kebiasaan.



Kepercayaan membutuhkan konsistensi.



Perubahan diri membutuhkan pengulangan.



Karena itu, seseorang yang ingin memiliki penguasaan diri harus terbiasa dengan kenyataan bahwa:



Tidak semua hal yang berharga harus terasa menyenangkan sekarang.



Kadang-kadang kamu harus melakukan sesuatu yang sulit hari ini agar kehidupanmu menjadi lebih mudah di masa depan.



5. Cognitive Flexibility: Kemampuan Mengubah Cara Pandang



Skill kelima adalah fleksibilitas kognitif.



Ini adalah kemampuan untuk melihat suatu situasi dari perspektif yang berbeda dan menyesuaikan cara berpikir ketika informasi baru muncul.



Skill ini sangat penting karena banyak masalah pengendalian diri sebenarnya berasal dari cara kita menafsirkan keadaan.



Contohnya:



"Aku gagal, berarti aku tidak berbakat."



Ini adalah cara berpikir yang sangat kaku.



Dengan fleksibilitas kognitif, seseorang bisa mengubahnya menjadi:



"Aku gagal dalam percobaan ini. Apa yang bisa kupelajari?"



Situasinya sama.



Tetapi interpretasinya berbeda.



Jangan membuat satu kejadian menjadi identitas



Satu kegagalan tidak otomatis berarti kamu adalah orang gagal.



Satu kesalahan tidak berarti kamu adalah orang bodoh.



Satu hari buruk tidak berarti hidupmu buruk.



Satu penolakan tidak berarti kamu tidak layak.



Namun ketika seseorang sedang emosional, ia sering mengubah:



"Aku mengalami kegagalan"



menjadi:



"Aku adalah orang gagal."



Di sinilah fleksibilitas kognitif menjadi penting.



Belajar memisahkan kejadian dari identitas diri dapat membuat seseorang lebih mampu menghadapi kesulitan tanpa kehilangan kendali.



Ganti pertanyaan



Daripada terus bertanya:



"Mengapa ini terjadi kepadaku?"



cobalah bertanya:



"Apa yang bisa kupelajari dari ini?"



Daripada:



"Mengapa aku selalu gagal?"



ubah menjadi:



"Bagian mana yang perlu diperbaiki?"



Daripada:



"Apakah semuanya sudah terlambat?"



tanyakan:



"Apa langkah terbaik yang masih bisa kulakukan sekarang?"



Pertanyaan yang berbeda dapat menghasilkan cara berpikir yang berbeda.



Dan cara berpikir yang berbeda dapat menghasilkan perilaku yang berbeda.



6. Goal Management: Kemampuan Mengarahkan Diri pada Tujuan



Skill terakhir adalah kemampuan mengarahkan perilaku pada tujuan.



Penguasaan diri bukan hanya tentang mengatakan tidak.



Ia juga tentang mengetahui apa yang ingin kamu katakan ya.



Seseorang akan lebih sulit mengendalikan dirinya jika ia tidak memiliki arah.



Jika tidak tahu apa yang penting, maka hal yang paling menarik pada saat itu akan mudah mengambil alih perhatian.



Karena itu, penguasaan diri membutuhkan tujuan.



Jangan hanya mengandalkan motivasi



Banyak orang berkata:



"Aku akan berubah ketika sudah termotivasi."



Masalahnya, motivasi naik turun.



Ada hari ketika kamu bersemangat.



Ada hari ketika kamu lelah.



Ada hari ketika kamu percaya diri.



Ada hari ketika kamu meragukan diri sendiri.



Kalau seluruh perilaku bergantung pada motivasi, konsistensi akan sangat sulit.



Karena itu, lebih baik membangun sistem dan kebiasaan.



Misalnya, daripada mengatakan:



"Aku ingin rajin membaca."



buat menjadi:



"Aku akan membaca 10 halaman setiap malam sebelum tidur."



Daripada:



"Aku ingin lebih produktif."



buat menjadi:



"Setiap pagi aku akan menyelesaikan satu pekerjaan terpenting sebelum membuka media sosial."



Tujuan yang jelas membuat pengendalian diri lebih konkret.



Keenam Skill Ini Saling Berhubungan



Menariknya, keenam keterampilan tersebut tidak berdiri sendiri.



Mereka saling memperkuat.



Self-awareness membuatmu menyadari apa yang sedang terjadi.



↓



Emotional regulation membantumu mengelola emosi.



↓



Impulse control membuatmu tidak langsung mengikuti dorongan.



↓



Delayed gratification membuatmu mampu memilih manfaat jangka panjang.



↓



Cognitive flexibility membantumu melihat situasi secara lebih realistis.



↓



Goal management mengarahkan semua kemampuan tersebut menuju kehidupan yang ingin kamu bangun.



Dengan kata lain, penguasaan diri bukan satu kemampuan ajaib.



Ia adalah sistem keterampilan yang dibangun sedikit demi sedikit.



Penguasaan Diri Bukan Berarti Selalu Menang



Ada satu hal penting yang perlu dipahami.



Orang yang memiliki penguasaan diri bukan orang yang tidak pernah kehilangan kendali.



Mereka juga bisa marah.



Mereka bisa malas.



Mereka bisa impulsif.



Mereka bisa membuat keputusan buruk.



Mereka bisa menyerah untuk sementara.



Perbedaannya adalah mereka semakin mampu menyadari, mengevaluasi, dan kembali mengarahkan diri.



Jangan menggunakan penguasaan diri sebagai alasan untuk menyalahkan diri sendiri.



Misalnya:



"Aku gagal diet hari ini. Berarti aku tidak punya disiplin."



Cara berpikir seperti itu justru bisa membuatmu semakin sulit berubah.



Lebih konstruktif untuk mengatakan:



"Hari ini aku membuat pilihan yang tidak sesuai dengan tujuanku. Apa yang membuat itu terjadi, dan bagaimana aku bisa membuat pilihan yang lebih baik besok?"



Itulah penguasaan diri yang realistis.



Bukan kesempurnaan.



Tetapi kemampuan untuk kembali ke arah yang benar.



Cara Melatih Penguasaan Diri Setiap Hari



Kamu tidak perlu mengubah seluruh hidup dalam satu malam.



Mulailah dari latihan kecil.



Pagi hari



Tentukan satu hal yang paling penting untuk diselesaikan hari itu.



Tanyakan:



"Jika hari ini hanya satu hal yang berhasil kulakukan, apa yang paling berarti?"



Saat muncul emosi kuat



Jangan langsung bertindak.



Berhenti sejenak.



Tarik napas.



Identifikasi emosi.



Kemudian tanyakan:



"Respons seperti apa yang akan membuatku bangga ketika mengingat kejadian ini nanti?"



Saat muncul godaan



Gunakan penundaan.



Katakan:



"Aku tidak mengatakan tidak selamanya. Aku hanya tidak melakukannya sekarang."



Sering kali, memberi jarak beberapa menit sudah cukup untuk mengurangi kekuatan impuls.



Malam hari



Lakukan evaluasi singkat.



Tanyakan:



Kapan hari ini aku berhasil mengendalikan diri?



Kapan aku bereaksi secara impulsif?



Apa pemicunya?



Apa yang bisa kulakukan berbeda besok?



Tidak perlu menghakimi diri sendiri.



Tujuannya adalah belajar.



Pada Akhirnya, Penguasaan Diri Adalah Kebebasan



Sekilas, penguasaan diri mungkin terdengar seperti banyak aturan.



Harus menahan diri.



Harus disiplin.



Harus mengontrol emosi.



Harus menunda kesenangan.



Namun jika dipahami lebih dalam, penguasaan diri justru memberikan kebebasan.



Karena ketika kamu tidak mampu mengendalikan diri, kamu mudah dikendalikan oleh impuls, emosi, kebiasaan, lingkungan, dan keinginan sesaat.



Sebaliknya, ketika kamu mampu berhenti sejenak dan memilih responsmu sendiri, kamu mendapatkan kembali kendali atas hidupmu.



Kamu tidak lagi selalu bertanya:



"Apa yang ingin kulakukan sekarang?"



Tetapi mulai bertanya:



"Orang seperti apa yang ingin kubentuk melalui keputusan yang kulakukan sekarang?"



Itulah inti dari penguasaan diri.



Bukan menjadi manusia tanpa emosi.



Bukan menjadi manusia yang selalu disiplin.



Bukan pula menjadi manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan.



Tetapi menjadi seseorang yang semakin mampu menyadari dirinya, mengatur responsnya, menunda kepuasan, berpikir secara fleksibel, dan mengarahkan tindakannya kepada tujuan yang benar-benar penting baginya.



Dan kabar baiknya, semua itu dapat dilatih.



Sedikit demi sedikit.



Satu keputusan pada satu waktu.



Satu kebiasaan pada satu waktu.



Sampai pada akhirnya, penguasaan diri bukan lagi sesuatu yang harus kamu pikirkan setiap saat.



