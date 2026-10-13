7 Hal Tak Terduga yang Diajarkan Film The Odyssey kepada Kita tentang Luka Moral Menurut Psikologi

seseorang yang mendapat pesan moral dari film odyssey / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Ada luka yang tidak terlihat di tubuh.

Tidak ada jahitan. Tidak ada perban. Tidak ada bekas luka yang bisa ditunjukkan kepada orang lain.



Tetapi luka itu bisa mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri.



Itulah salah satu cara paling kuat untuk membaca The Odyssey, film Christopher Nolan yang mengadaptasi epos Homer tentang perjalanan Odysseus pulang setelah Perang Troya. Di permukaan, film ini adalah kisah tentang perang, monster, dewa, laut, pengkhianatan, keluarga, dan perjalanan pulang.



Namun di bawah semua itu, ada pertanyaan yang jauh lebih manusiawi:



Bagaimana seseorang bisa pulang ke rumah setelah melakukan hal-hal yang membuatnya tidak lagi mengenali dirinya sendiri?



Pertanyaan ini membawa kita pada konsep psikologi yang semakin banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir: moral injury, atau luka moral.



Luka moral berbeda dari luka traumatis biasa. Trauma dapat muncul ketika seseorang merasa terancam, takut, atau berada dalam bahaya. Luka moral muncul ketika seseorang mengalami sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral terdalamnya—misalnya melakukan sesuatu yang ia yakini salah, gagal mencegah sesuatu yang mengerikan, menyaksikan tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan, atau dikhianati oleh pihak yang seharusnya dapat dipercaya.



Dalam literatur psikologi, luka moral sering dikaitkan dengan rasa bersalah, rasa malu, kemarahan, hilangnya kepercayaan, keterasingan, kesulitan memaafkan diri sendiri, dan bahkan krisis makna hidup. Ia juga dapat muncul bersama PTSD, tetapi keduanya bukanlah hal yang sama.



Dan di sinilah The Odyssey menjadi menarik.



Film Nolan bukan sekadar cerita tentang seorang prajurit yang mencoba bertahan hidup setelah perang. Ia adalah kisah tentang seorang manusia yang harus hidup dengan pengetahuan moral tentang apa yang telah ia lakukan.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (13/10), terdapat tujuh hal tak terduga yang dapat kita pelajari darinya.



1. Luka moral tidak selalu bertanya, “Apa yang terjadi padaku?”



Kadang pertanyaan yang lebih menyakitkan adalah:



“Apa yang telah kulakukan?”



Inilah perbedaan penting antara trauma dan luka moral.



Dalam trauma berbasis ketakutan, seseorang mungkin dihantui oleh pengalaman bahwa dunia ternyata berbahaya.



Dalam luka moral, masalahnya bisa lebih dalam:



“Aku ternyata mampu melakukan sesuatu yang dulu kukira tidak akan pernah kulakukan.”



Penelitian tentang moral injury menunjukkan bahwa pengalaman yang melanggar keyakinan moral seseorang dapat menciptakan konflik antara siapa dirinya menurut nilai-nilainya dan apa yang benar-benar terjadi. Konflik ini dapat menghasilkan rasa bersalah, malu, kecemasan, dan perubahan mendalam dalam cara seseorang melihat dirinya.



Odysseus menjadi contoh ekstrem dari konflik tersebut.



Ia adalah pahlawan perang. Ia seorang pemimpin. Ia dikenal karena kecerdikan dan keberaniannya.



Tetapi kemenangan Troya bukan sekadar kemenangan.



Dalam versi Nolan, kemenangan tersebut meninggalkan beban moral yang terus mengikuti Odysseus sepanjang perjalanan. Strategi Kuda Troya yang secara militer merupakan keberhasilan justru menjadi salah satu sumber rasa bersalahnya.



Dengan kata lain:



Sesuatu bisa menjadi kemenangan secara strategis sekaligus kekalahan secara moral.



Ini adalah salah satu paradoks paling menyakitkan dalam kehidupan manusia.



Seseorang bisa mendapatkan promosi tetapi merasa telah mengkhianati prinsipnya.



Seorang pemimpin bisa memenangkan perang tetapi kehilangan dirinya sendiri.



Seseorang bisa “berhasil” menyelamatkan perusahaan, keluarga, atau kariernya dengan keputusan yang secara moral masih menghantuinya bertahun-tahun kemudian.



Karena itu, luka moral tidak selalu muncul setelah seseorang kalah.



Kadang justru muncul setelah ia menang.



Dan mungkin itulah sebabnya Odysseus tidak pernah benar-benar merasa telah memenangkan Perang Troya.



2. Rasa bersalah bisa lebih sulit ditanggung daripada rasa takut



Ada satu hal yang sangat menarik dari luka moral:



rasa bersalah tidak selalu ingin kita melupakan masa lalu.



Kadang justru sebaliknya.



Rasa bersalah membuat kita terus kembali ke masa lalu.



“Seandainya aku tidak melakukan itu.”



“Seandainya aku mengambil keputusan berbeda.”



“Seandainya aku menghentikannya.”



“Seandainya aku tahu akibatnya.”



Psikologi membedakan rasa bersalah dari rasa malu.



Rasa bersalah cenderung berbunyi:



“Aku melakukan sesuatu yang buruk.”



Sementara rasa malu lebih dekat dengan:



“Aku adalah orang yang buruk.”



Perbedaan ini sangat penting. National Center for PTSD menjelaskan bahwa rasa bersalah berfokus pada tindakan, sedangkan rasa malu dapat menggeneralisasikan kesalahan tersebut menjadi penilaian negatif terhadap seluruh diri.



Odysseus tampak terperangkap di antara keduanya.



Ia tidak hanya menyesali tindakan tertentu. Ia mulai mempertanyakan identitas dirinya sebagai manusia.



Apakah aku masih orang yang sama?



Pertanyaan ini jauh lebih berat daripada sekadar:



“Apakah aku melakukan kesalahan?”



Karena jika seseorang menganggap kesalahannya sebagai bagian permanen dari identitasnya, hukuman terbesar tidak perlu datang dari orang lain.



Ia bisa menghukum dirinya sendiri.



Setiap hari.



3. Hal yang paling menyakitkan bukan selalu kematian—tetapi hilangnya kepercayaan



Kita sering mengira luka moral terutama berbicara tentang rasa bersalah.



Padahal ada dimensi lain yang sama pentingnya:



kepercayaan.



Dalam banyak model moral injury, seseorang dapat kehilangan kepercayaan kepada dirinya sendiri, orang lain, institusi, bahkan dunia atau Tuhan.



Dan The Odyssey memperlihatkan keruntuhan semacam ini dalam skala besar.



Odysseus hidup dalam dunia yang seharusnya memiliki aturan.



Ada hukum tentang hubungan antara tamu dan tuan rumah. Ada kehormatan. Ada kesetiaan. Ada kewajiban kepada keluarga. Ada norma tentang perang dan kemenangan.



Tetapi perang menghancurkan batas-batas tersebut.



Brian Powers dari Durham University's International Centre for Moral Injury membaca film ini sebagai meditasi tentang runtuhnya kepercayaan sosial dan konsekuensi ketika norma bersama dilanggar. Menurutnya, salah satu inti moral injury adalah rusaknya keyakinan bahwa orang dan institusi akan bertindak sesuai dengan norma etis yang seharusnya mereka junjung.



Ini menjelaskan sesuatu yang sering tidak kita sadari.



Ketika seseorang mengalami pengkhianatan, ia bukan hanya kehilangan hubungan dengan satu orang.



Ia bisa kehilangan keyakinan bahwa hubungan secara umum aman.



Seseorang yang dikhianati pasangan mungkin kemudian berkata:



“Aku tidak akan pernah percaya siapa pun lagi.”



Seseorang yang dikhianati organisasi mungkin berkata:



“Semua perusahaan sama saja.”



Seseorang yang dikhianati pemimpin mungkin berkata:



“Tidak ada orang yang benar-benar bisa dipercaya.”



Inilah salah satu bahaya luka moral.



Satu pengkhianatan dapat berubah menjadi teori tentang seluruh dunia.



4. “Pulang” tidak otomatis berarti kembali menjadi diri sendiri



Mungkin ini pelajaran paling mengejutkan dari The Odyssey.



Kita sering membayangkan bahwa penderitaan berakhir ketika seseorang berhasil pulang.



Tetapi secara psikologis, pulang bisa menjadi bagian tersulit.



Karena rumah masih sama.



Tetapi orangnya sudah berubah.



Dalam film Nolan, perjalanan Odysseus berlangsung bertahun-tahun. Ia ingin pulang kepada Penelope dan Telemachus, tetapi pada saat yang sama ia membawa pengalaman perang yang tidak mungkin begitu saja ditinggalkan di laut.



Psychiatric News bahkan menggambarkan film ini sebagai kisah tentang seorang prajurit yang bukan hanya kehilangan jalan pulang secara geografis, tetapi juga kehilangan kompas moralnya.



Ini sangat dekat dengan persoalan reintegrasi setelah pengalaman ekstrem.



Bayangkan seseorang meninggalkan rumah sebagai orang berusia 25 tahun.



Dua puluh tahun kemudian ia pulang.



Keluarganya berharap bertemu orang yang sama.



Tetapi ia telah melihat kematian.



Ia telah membuat keputusan hidup dan mati.



Ia telah melakukan hal-hal yang tidak mungkin diceritakan dalam percakapan makan malam.



Maka pertanyaannya bukan hanya:



“Apakah aku bisa pulang?”



Tetapi:



“Apakah ada tempat untuk diriku yang sekarang di rumah yang dulu kutinggalkan?”



Inilah mengapa moral injury sering berkaitan dengan keterasingan sosial.



Seseorang dapat berada di tengah keluarga tetapi merasa secara psikologis sangat jauh dari mereka.



Ia pulang secara fisik.



Namun belum tentu pulang secara emosional.



5. Kadang manusia ingin melupakan bukan karena lemah, tetapi karena terlalu lelah mengingat



Salah satu aspek paling menarik dari kisah Odysseus adalah godaan untuk berhenti mengingat.



Dalam perjalanan panjangnya, ada berbagai bentuk pelarian dari kenyataan.



Dalam pembacaan psikologis terhadap film, godaan semacam ini dapat dilihat sebagai metafora untuk keinginan manusia mematikan rasa sakit moral.



Brian Powers secara khusus menghubungkan episode Lotus-Eaters dengan godaan untuk menumpulkan rasa sakit moral dan melupakan pengalaman perang, sementara Calypso menjadi gambaran lain tentang godaan untuk tetap berada dalam kondisi yang membuat seseorang tidak perlu menghadapi kenyataan tentang dirinya sendiri.



Ini membawa kita pada paradoks:



Manusia tidak selalu takut mengingat masa lalu. Kadang manusia takut harus hidup dengan apa yang ia ketahui setelah mengingatnya.



Karena mengingat berarti mengakui.



Mengakui berarti bertanggung jawab.



Dan tanggung jawab berarti menghadapi pertanyaan yang tidak nyaman:



“Apa yang harus kulakukan sekarang dengan semua yang sudah terjadi?”



Itulah sebabnya pelarian bisa terasa sangat menggoda.



Bukan hanya alkohol atau narkoba.



Pelarian bisa berbentuk:



bekerja tanpa henti,



terus mencari hubungan baru,



bermain gim sepanjang malam,



menonton sesuatu tanpa berhenti,



tidur berlebihan,



mengisolasi diri,



sinisme,



kemarahan,



atau bahkan menjadi terlalu sibuk untuk pernah benar-benar diam.



Semua itu tidak selalu berarti seseorang malas atau tidak disiplin.



Kadang manusia sedang berusaha tidak mendengar suara hati sendiri.



Masalahnya, sesuatu yang terus ditekan tidak otomatis sembuh.



6. Memaafkan diri sendiri bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu tidak penting



Ini mungkin salah satu kesalahpahaman terbesar tentang penyembuhan luka moral.



Orang sering berpikir ada dua pilihan:



A. Aku harus terus merasa bersalah agar tetap menjadi manusia yang baik.



atau



B. Aku harus melupakan semuanya dan memaafkan diriku sendiri.



Padahal ada jalan ketiga.



Mengakui kesalahan tanpa menghancurkan identitas diri.



Luka moral membutuhkan proses moral repair—pemulihan moral—yang dapat melibatkan pengakuan, tanggung jawab, hubungan, makna, dan tindakan yang kembali selaras dengan nilai-nilai seseorang. Literatur psikologi terbaru juga menempatkan pemulihan identitas moral, kepercayaan relasional, dan rasa memiliki sebagai bagian penting dari pendekatan rehabilitasi moral injury.



Ini penting karena rasa bersalah sebenarnya memiliki fungsi.



Rasa bersalah dapat mengatakan:



“Aku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilaiku.”



Jika seseorang mendengarkannya, rasa bersalah bisa menjadi pintu menuju tanggung jawab.



Tetapi rasa malu yang tidak terkendali berkata:



“Karena aku melakukan itu, aku tidak layak menjadi manusia yang baik lagi.”



Yang pertama dapat mengarahkan seseorang kepada perbaikan.



Yang kedua dapat mengarahkan kepada penghukuman diri.



Karena itu, penyembuhan bukanlah:



“Aku tidak bersalah.”



Melainkan:



“Aku mengakui kesalahanku, memahami akibatnya, dan tetap memilih untuk menjadi manusia yang lebih baik.”



Itu jauh lebih sulit.



Tetapi juga jauh lebih bermakna.



7. Perjalanan terpanjang sebenarnya bukan perjalanan pulang—melainkan perjalanan menerima siapa diri kita setelah semuanya terjadi



Inilah pelajaran terbesar The Odyssey jika dibaca melalui psikologi luka moral.



Pada awalnya, kita mengira perjalanan Odysseus adalah perjalanan geografis.



Dari Troya menuju Ithaca.



Dari perang menuju rumah.



Dari kehilangan menuju keluarga.



Tetapi secara psikologis, perjalanan itu jauh lebih dalam.



Ia bergerak dari:



“Aku ingin pulang.”



menuju:



“Aku harus berhadapan dengan orang seperti apa aku telah menjadi.”



Dan akhirnya menuju pertanyaan:



“Apakah aku masih bisa hidup dengan diriku sendiri?”



Brian Powers menilai bahwa kekuatan film Nolan justru terletak pada keengganannya memberikan penyelesaian moral yang terlalu rapi. Film tersebut tidak sekadar menunjukkan seseorang yang merasa bersalah, tetapi membuka pertanyaan tentang tanggung jawab, korban, pengampunan, dan kemungkinan moral repair.



Ini sangat penting.



Karena kehidupan nyata juga jarang memberikan penutup seperti film.



Tidak semua kesalahan bisa diperbaiki.



Tidak semua korban bisa kita temui.



Tidak semua orang yang kita sakiti akan memaafkan kita.



Tidak semua masa lalu dapat dibatalkan.



Dan terkadang, bagian dari kedewasaan moral adalah menerima kenyataan tersebut.



Kita tidak selalu mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki masa lalu.



Tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk menentukan apa yang kita lakukan setelah mengetahui kebenaran tentang diri kita sendiri.



Pada akhirnya, The Odyssey bukan hanya tentang seorang pria yang ingin pulang



Jika dibaca secara sederhana, The Odyssey adalah cerita tentang seorang raja yang berusaha kembali kepada keluarganya.



Jika dibaca melalui psikologi trauma, ia adalah kisah tentang seorang manusia yang mencoba hidup setelah perang.



Tetapi jika dibaca melalui konsep moral injury, ceritanya menjadi jauh lebih gelap dan jauh lebih manusiawi.



Odysseus tidak hanya membawa luka dari apa yang dilakukan orang lain kepadanya.



Ia membawa luka dari apa yang ia lakukan sendiri.



Dan itulah jenis luka yang paling sulit dijelaskan kepada orang lain.



Sebab ketika tubuh terluka, orang dapat melihat darah.



Ketika seseorang mengalami patah tulang, dokter dapat melihat hasil rontgen.



Tetapi ketika hati nurani terluka, tidak ada hasil laboratorium yang bisa menunjukkan:



“Inilah titik ketika aku berhenti merasa menjadi diriku sendiri.”



Penelitian psikologi modern menegaskan bahwa moral injury dapat berkaitan dengan rasa bersalah, rasa malu, kemarahan, hilangnya kepercayaan, keterasingan, dan krisis makna. Ia juga berbeda dari PTSD meskipun keduanya dapat terjadi bersamaan.



Dan mungkin inilah alasan mengapa kisah Odysseus masih terasa relevan ribuan tahun setelah Homer menuliskannya.



Karena manusia selalu menghadapi versi kecil dari perjalanan yang sama.



Kita semua pernah membuat keputusan yang kita sesali.



Pernah gagal melindungi seseorang.



Pernah diam ketika seharusnya berbicara.



Pernah mengkhianati nilai sendiri demi bertahan hidup.



Pernah memenangkan sesuatu dengan harga yang terlalu mahal.



Dan sesekali, kita semua sampai pada satu titik ketika pertanyaan terbesarnya bukan lagi:



“Bagaimana aku bisa melupakan apa yang terjadi?”



Melainkan:



“Bagaimana aku bisa hidup dengan apa yang sekarang aku ketahui?”



Mungkin itulah arti terdalam dari pulang.



Bukan kembali menjadi orang yang dulu.



Tetapi belajar menjadi seseorang yang masih mampu hidup, mencintai, bertanggung jawab, dan melakukan kebaikan setelah mengetahui sisi paling gelap dari dirinya sendiri.



Karena pada akhirnya, penyembuhan luka moral bukan tentang membuktikan bahwa kita tidak pernah melakukan kesalahan.



Ia tentang belajar bahwa kesalahan kita tidak harus menjadi akhir dari identitas moral kita.



Dan seperti perjalanan Odysseus, perjalanan itu mungkin panjang.



