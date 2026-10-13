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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 14 Oktober 2026 | 04.40 WIB

6 Kebiasaan Buruk yang Menggerus Rasa Percaya Diri dan Memicu Harga Diri Rendah Menurut Psikologi

Kebiasaan buruk yang menggerus rasa percaya diri dan memicu harga diri rendah menurut psikologi./Magnific/jcomp - Image

Kebiasaan buruk yang menggerus rasa percaya diri dan memicu harga diri rendah menurut psikologi./Magnific/jcomp

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa harga diri rendah membuat seseorang merasa tidak dicintai, tidak kompeten, serta mudah terluka oleh penilaian orang.

Kondisi tersebut biasanya terbawa sejak masa kecil dan perlahan menggerus percaya diri lewat berbagai kebiasaan buruk yang jarang disadari.

Seseorang takut dihakimi padahal menghakimi diri, takut ditolak padahal menolak diri, dan takut tidak dicintai padahal tak mencintai diri.

Karena itu, mengenali tanda-tandanya menjadi langkah awal yang penting untuk memulai proses membangun keyakinan diri secara bertahap dan sehat.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (8/10), berikut enam kebiasaan buruk yang menggerus rasa percaya diri dan memicu harga diri rendah menurut psikologi

1. Menarik diri dari pergaulan

Berdiam di sudut pesta terasa lebih aman daripada berbincang, karena muncul anggapan bahwa tidak ada yang tertarik mendengar ucapanmu.

Bahkan, sering kali seseorang memilih tidak datang sama sekali ke acara demi menghindari kemungkinan penilaian negatif dari orang lain.

Kendra Cherry, spesialis rehabilitasi psikososial, menyebut rendah diri memengaruhi banyak aspek, termasuk sekolah, pekerjaan, hubungan, hingga kesejahteraan secara keseluruhan.

Akibatnya, mereka cenderung menghindari peluang yang sebenarnya dapat membantu mencapai tujuan karena merasa kurang yakin menghadapi berbagai situasi hidup.

Editor: Hanny Suwindari
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