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Rabu, 14 Oktober 2026 | 04.28 WIB

Kepribadian Wanita Asertif Ditandai 7 Kebiasaan yang Menunjukkan Harga Diri

Ilustrasi perempuan menunjukkan sikap asertif./Pexels.com - Image

Ilustrasi perempuan menunjukkan sikap asertif./Pexels.com

JawaPos.com – Kepribadian wanita asertif dapat terlihat dari cara seseorang menyampaikan pendapat, menetapkan batasan, dan menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan.

Perempuan dengan sikap asertif memahami nilai dirinya sehingga mampu membela kepentingan pribadi tanpa harus merendahkan orang lain.

Sikap asertif bukan berarti keras kepala atau selalu ingin menang dalam perdebatan.

Sebaliknya, perilaku ini mencerminkan kepribadian dan kemampuan berkomunikasi secara jujur, tegas, dan tetap menghormati orang lain.

Melansir dari laman YourTango pada Rabu, 12 Oktober 2026, perempuan yang memahami harga dirinya cenderung mampu menyampaikan kebutuhan, menjaga batasan, serta tidak merasa harus membuktikan nilai dirinya kepada semua orang.

Berikut tujuh kebiasaan yang dapat menunjukkan kepribadian wanita asertif:

1. Berani mengakui nilai diri sendiri

Kepribadian wanita asertif memahami bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh penilaian orang lain.

Ketika menghadapi kritik atau perlakuan meremehkan, ia berusaha menilai situasi secara objektif tanpa langsung menganggap dirinya tidak berharga.

Keyakinan ini membuatnya lebih mampu menerima masukan yang membangun sekaligus menolak perlakuan yang tidak menghormati dirinya.

Editor: Hanny Suwindari
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