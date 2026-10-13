Jika Kamu Ingin Menghentikan Kebiasaan Terlalu Sering Meminta Maaf, Lakukan 6 Cara Ini

seseorang yang terlalu sering meminta maaf / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Pernahkah kamu mengatakan “maaf” padahal sebenarnya kamu tidak melakukan kesalahan?

Maaf karena bertanya.

Maaf karena mengirim pesan terlalu malam.

Maaf karena memberikan pendapat yang berbeda.

Maaf karena membutuhkan bantuan.

Bahkan, terkadang kita mengatakan “maaf” hanya karena seseorang terlihat kesal, meskipun kita tidak tahu apakah kita memang penyebabnya.



Jika hal ini sering terjadi, mungkin kamu bukan sekadar orang yang sopan. Bisa jadi, kamu sudah terbiasa menggunakan kata “maaf” sebagai cara untuk menjaga suasana tetap aman, menghindari konflik, atau memastikan orang lain tidak kecewa kepadamu.



Meminta maaf tentu bukan sesuatu yang buruk. Justru, kemampuan untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat. Masalahnya muncul ketika kata “maaf” keluar secara otomatis bahkan ketika sebenarnya tidak diperlukan.



Dalam psikologi, kebiasaan seperti ini dapat berkaitan dengan kebutuhan untuk mendapatkan penerimaan, rasa takut terhadap konflik, kecemasan sosial, rendahnya keyakinan terhadap diri sendiri, atau pola yang terbentuk dari pengalaman masa lalu.



Kabar baiknya, kebiasaan tersebut dapat diubah.



Kamu tidak harus menjadi orang yang keras, dingin, atau tidak peduli hanya karena ingin berhenti meminta maaf terlalu sering. Tujuannya bukan menghilangkan kata “maaf” dari hidupmu, melainkan belajar membedakan kapan kamu memang perlu meminta maaf dan kapan kamu sebenarnya hanya sedang merasa bersalah karena menjadi dirimu sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (13/10), terdapat enam cara yang bisa kamu coba.



1. Berhenti sejenak sebelum mengatakan “maaf”



Salah satu alasan seseorang terlalu sering meminta maaf adalah karena kata tersebut sudah menjadi respons otomatis.



Ada sesuatu yang terasa sedikit canggung, lalu “maaf” keluar.

Seseorang terlihat tidak senang, lalu “maaf” keluar.

Kamu merasa merepotkan orang lain, lalu “maaf” keluar.



Karena dilakukan berulang kali, otak akhirnya tidak lagi memberikan banyak waktu untuk mengevaluasi apakah permintaan maaf tersebut memang diperlukan.



Karena itu, langkah pertama yang sederhana adalah menciptakan jeda.



Ketika kamu ingin mengatakan “maaf”, berhentilah selama beberapa detik dan tanyakan kepada diri sendiri:



“Apa sebenarnya yang perlu aku minta maafkan?”



Jika memang kamu melakukan kesalahan, silakan minta maaf.



Namun jika kamu tidak menemukan kesalahan yang jelas, mungkin kata “maaf” tersebut muncul hanya karena kamu sedang merasa tidak nyaman.



Misalnya, daripada mengatakan:



“Maaf, aku boleh bertanya?”



Kamu bisa mengatakan:



“Aku ingin bertanya sesuatu.”



Daripada:



“Maaf mengganggu.”



Kamu bisa mengatakan:



“Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Apakah sekarang waktu yang tepat?”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi secara psikologis cukup penting.



Kamu mulai melatih diri untuk tidak langsung menganggap keberadaanmu sebagai sebuah gangguan.



Jeda beberapa detik itu memberi kesempatan kepada otak untuk membedakan antara kesalahan yang nyata dan rasa bersalah yang tidak perlu.



Semakin sering kamu melakukan ini, semakin kecil kemungkinan kata “maaf” keluar hanya sebagai refleks.



2. Bedakan antara benar-benar melakukan kesalahan dan sekadar merasa bersalah



Ini mungkin merupakan langkah yang paling penting.



Perasaan bersalah tidak selalu berarti kamu memang bersalah.



Seseorang bisa merasa bersalah karena mengatakan “tidak”, padahal sebenarnya dia memang memiliki hak untuk menolak.



Seseorang bisa merasa bersalah karena tidak membalas pesan dengan cepat, padahal dia sedang sibuk.



Seseorang juga bisa merasa bersalah karena memilih beristirahat, padahal tubuhnya memang membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak.



Dengan kata lain, perasaan bukan selalu bukti fakta.



Ketika dorongan untuk meminta maaf muncul, cobalah bertanya:



“Apakah aku benar-benar melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, atau aku hanya merasa tidak enak karena tidak memenuhi harapan mereka?”



Pertanyaan ini sangat membantu untuk membangun batas antara tanggung jawab dan rasa bersalah.



Misalnya, seorang teman meminta bantuanmu pada akhir pekan. Kamu sedang kelelahan dan memilih menolak.



Kamu mungkin berpikir:



“Maaf ya, aku egois banget. Seharusnya aku bisa membantu.”



Padahal, menolak satu permintaan tidak otomatis membuatmu menjadi orang yang egois.



Kamu bisa menggantinya dengan:



“Aku belum bisa membantu kali ini karena aku sedang membutuhkan waktu untuk beristirahat.”



Itu bukan sikap egois. Itu adalah komunikasi yang jujur.



Belajar membedakan “aku melakukan kesalahan” dengan “aku membuat seseorang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan” adalah bagian penting dari kedewasaan emosional.



Kamu bertanggung jawab atas tindakanmu, tetapi kamu tidak bertanggung jawab untuk selalu membuat semua orang merasa puas.



3. Ganti “maaf” dengan kalimat yang lebih tepat



Berhenti meminta maaf bukan berarti kamu harus berhenti berkomunikasi dengan sopan.



Sering kali masalahnya bukan pada niat kita, melainkan pada pilihan kata.



Kita menggunakan “maaf” untuk hampir semua situasi, padahal ada banyak kalimat lain yang lebih sesuai.



Contohnya:



“Maaf sudah merepotkan.”



Bisa diganti menjadi:



“Terima kasih sudah membantuku.”



Atau:



“Maaf aku terlambat membalas.”



Jika keterlambatan tersebut tidak menimbulkan masalah besar, kamu bisa mengatakan:



“Terima kasih sudah menunggu.”



Contoh lain:



“Maaf, aku tidak bisa ikut.”



Bisa menjadi:



“Terima kasih sudah mengajakku, tetapi kali ini aku tidak bisa ikut.”



Perubahan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi ada perbedaan psikologis yang cukup besar.



Permintaan maaf menempatkan situasi dalam kerangka “aku melakukan sesuatu yang salah.”



Sementara ucapan terima kasih dapat menempatkannya dalam kerangka “aku menghargai apa yang kamu lakukan.”



Misalnya:



“Maaf sudah membuatmu menunggu.”



berfokus pada kesalahan.



Sedangkan:



“Terima kasih sudah menunggu.”



berfokus pada penghargaan.



Keduanya bisa digunakan dalam situasi yang sama, tetapi pesan yang disampaikan kepada diri sendiri sangat berbeda.



Dengan membiasakan diri menggunakan kalimat yang lebih tepat, kamu tidak hanya mengubah cara berbicara kepada orang lain. Kamu juga perlahan mengubah cara memandang dirimu sendiri.



4. Belajar mengatakan “tidak” tanpa memberikan terlalu banyak penjelasan



Orang yang terlalu sering meminta maaf terkadang juga mengalami kesulitan mengatakan “tidak”.



Ketika menolak sesuatu, mereka merasa harus memberikan penjelasan panjang agar keputusan tersebut dapat diterima.



Misalnya:



“Maaf banget, sebenarnya aku mau datang, tapi tadi pekerjaanku banyak, terus aku juga kurang tidur, dan besok pagi harus bangun…”



Padahal, kamu tidak selalu membutuhkan alasan yang panjang untuk menolak sesuatu.



Kamu bisa mengatakan:



“Terima kasih sudah mengajakku, tapi kali ini aku tidak bisa ikut.”



Selesai.



Tentu saja, ada situasi tertentu yang membutuhkan penjelasan. Namun tidak setiap keputusan pribadi harus disertai pembelaan panjang.



Mengapa ini penting?



Karena semakin panjang kamu menjelaskan keputusanmu, semakin besar kemungkinan kamu merasa seolah-olah harus mendapatkan izin dari orang lain untuk memiliki batasan.



Padahal, kebutuhanmu juga valid.



Kamu boleh lelah.



Kamu boleh membutuhkan waktu sendiri.



Kamu boleh memiliki prioritas lain.



Kamu boleh berubah pikiran.



Kamu boleh tidak setuju.



Dan kamu boleh mengatakan tidak.



Pada awalnya, mengatakan “tidak” tanpa meminta maaf mungkin terasa sangat tidak nyaman. Itu normal.



Jika selama bertahun-tahun kamu terbiasa mencari persetujuan orang lain, memberikan batasan baru dapat memunculkan rasa bersalah.



Namun rasa tidak nyaman tidak selalu berarti kamu melakukan sesuatu yang salah.



Kadang-kadang, rasa tidak nyaman hanya menunjukkan bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang belum biasa kamu lakukan.



5. Perhatikan keyakinan tersembunyi di balik kebiasaan meminta maaf



Kebiasaan meminta maaf terlalu sering biasanya tidak berdiri sendiri.



Ada kemungkinan terdapat sebuah keyakinan tertentu di baliknya.



Misalnya:



“Kalau aku membuat orang kecewa, berarti aku orang yang buruk.”



Atau:



“Kalau seseorang marah kepadaku, aku pasti melakukan kesalahan.”



Atau:



“Aku harus selalu menyenangkan orang lain agar mereka tetap menyukaiku.”



Atau:



“Kebutuhanku tidak sepenting kebutuhan orang lain.”



Jika kamu menemukan pola seperti ini, jangan langsung menyalahkan diri sendiri.



Cobalah mengamatinya.



Tanyakan:



“Dari mana aku belajar bahwa aku harus selalu meminta maaf ketika orang lain tidak senang?”



Pertanyaan ini bisa membuka banyak hal.



Mungkin kamu tumbuh dalam lingkungan yang sangat menekankan untuk selalu menyenangkan orang lain.



Mungkin kamu pernah mengalami hubungan di mana konflik terasa menakutkan.



Mungkin kamu pernah belajar bahwa meminta maaf adalah cara tercepat untuk menghentikan pertengkaran.



Atau mungkin kamu pernah mengalami situasi ketika kebutuhan dan pendapatmu sering dianggap sebagai masalah.



Pengalaman seperti itu dapat memengaruhi cara seseorang bereaksi dalam hubungan di masa kini.



Namun memahami asal-usul suatu kebiasaan bukan berarti menyalahkan masa lalu.



Justru, kesadaran membuat kita memiliki pilihan.



Kamu bisa mulai mengatakan kepada diri sendiri:



“Aku tidak harus meminta maaf hanya karena seseorang tidak setuju denganku.”



“Aku boleh membuat kesalahan tanpa menganggap diriku sebagai orang yang buruk.”



“Aku bertanggung jawab atas perilakuku, tetapi bukan atas setiap emosi orang lain.”



Kalimat-kalimat tersebut mungkin terasa asing pada awalnya.



Tetapi perubahan psikologis sering kali dimulai dari kemampuan untuk menyadari pola yang sebelumnya berjalan secara otomatis.



6. Latih diri untuk merasa nyaman ketika tidak semua orang menyukaimu



Ini mungkin bagian yang paling sulit.



Karena pada akhirnya, menghentikan kebiasaan terlalu sering meminta maaf berarti belajar menerima satu kenyataan:



Kamu tidak mungkin membuat semua orang senang.



Dan itu bukan kegagalan.



Kamu bisa bersikap baik dan tetap membuat seseorang kecewa.



Kamu bisa berbicara dengan sopan dan tetap tidak disukai seseorang.



Kamu bisa mengambil keputusan yang benar untuk dirimu sendiri dan tetap mendapatkan kritik.



Kamu bisa mengatakan “tidak” dengan cara yang penuh hormat dan orang lain tetap merasa kecewa.



Itu semua adalah bagian dari kehidupan.



Jika setiap kali seseorang tidak senang kamu langsung menganggap dirimu bersalah, kamu akan terus menggunakan permintaan maaf untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendalimu.



Padahal, emosi orang lain bukan selalu tanggung jawabmu.



Tanggung jawabmu adalah bagaimana kamu memperlakukan mereka.



Kamu bisa memilih untuk jujur tanpa kasar.



Kamu bisa menetapkan batasan tanpa merendahkan orang lain.



Kamu bisa berbeda pendapat tanpa menyerang.



Dan setelah melakukan semua itu, kamu tetap harus menerima bahwa orang lain berhak memiliki reaksinya sendiri.



Inilah salah satu bentuk kedewasaan emosional: mampu bertanggung jawab tanpa mengambil tanggung jawab yang bukan milik kita.



Meminta Maaf Tetap Penting



Mengurangi kebiasaan meminta maaf bukan berarti menjadi seseorang yang tidak pernah mengakui kesalahan.



Justru sebaliknya.



Permintaan maaf akan menjadi lebih bermakna ketika kamu menggunakannya pada saat yang memang tepat.



Jika kamu menyakiti seseorang, meminta maaf.



Jika kamu melakukan kesalahan, akui.



Jika tindakanmu menimbulkan dampak buruk bagi orang lain, ambil tanggung jawab.



Tidak ada yang salah dengan mengatakan:



“Aku salah. Aku minta maaf.”



Yang perlu diubah adalah ketika “maaf” digunakan untuk sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahan.



Ada perbedaan besar antara:



“Aku melakukan kesalahan dan aku bertanggung jawab.”



dengan:



“Aku merasa tidak nyaman karena menjadi diriku sendiri, jadi aku harus meminta maaf.”



Permintaan maaf yang sehat lahir dari tanggung jawab.



Permintaan maaf yang berlebihan sering kali lahir dari ketakutan.



Ketakutan akan penolakan.

Ketakutan akan konflik.

Ketakutan mengecewakan orang lain.

Ketakutan dianggap egois.

Atau ketakutan bahwa hubungan akan berubah jika kita tidak terus-menerus mengalah.



Karena itu, tujuan akhirnya bukan berhenti berkata “maaf”.



Tujuannya adalah membuat kata “maaf” kembali menjadi pilihan sadar, bukan reaksi otomatis.



Kamu Tidak Harus Meminta Maaf Karena Memiliki Kebutuhan



Mungkin salah satu hal terpenting yang perlu kamu ingat adalah ini:



Memiliki kebutuhan bukan sebuah kesalahan.



Butuh istirahat bukan kesalahan.



Butuh waktu untuk berpikir bukan kesalahan.



Meminta bantuan bukan kesalahan.



Mengatakan tidak bukan kesalahan.



Menyampaikan pendapat bukan kesalahan.



Menetapkan batasan bukan kesalahan.



Dan tidak selalu tersedia untuk semua orang juga bukan kesalahan.



Kamu tetap bisa menjadi orang yang baik tanpa selalu mengorbankan dirimu sendiri.



Kamu tetap bisa peduli kepada orang lain tanpa terus-menerus menempatkan dirimu di posisi terakhir.



Dan kamu tetap bisa menjadi pribadi yang rendah hati tanpa merasa harus mengecilkan dirimu sendiri.



Jadi, lain kali kata “maaf” hampir keluar dari mulutmu, berhentilah sebentar.



Tarik napas.



Lalu tanyakan:



“Apakah aku benar-benar melakukan kesalahan, atau aku hanya takut seseorang tidak menyukaiku?”



Jika memang kamu salah, minta maaf dengan tulus.



Jika tidak, mungkin kali ini kamu tidak membutuhkan kata “maaf”.



Mungkin kamu hanya perlu mengatakan:



“Terima kasih sudah memahami.”



“Aku membutuhkan waktu.”



“Aku tidak bisa kali ini.”



“Aku punya pendapat yang berbeda.”



Atau bahkan cukup dengan diam dan membiarkan dirimu ada tanpa merasa harus meminta izin.



Karena pada akhirnya, menjadi pribadi yang sehat secara emosional bukan tentang tidak pernah membuat kesalahan.



