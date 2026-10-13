6 Alasan Mengapa Rasa Cemburu Dapat Mengancam dan Menghancurkan Suatu Hubungan Menurut Psikologi

seseorang yang cemburu kepada pasangan / foto: Magnific/thanyakij-12

JawaPos.com - Cemburu adalah salah satu emosi yang sangat manusiawi dalam hubungan romantis. Hampir setiap orang pernah merasakannya, baik ketika melihat pasangan terlalu dekat dengan orang lain, ketika pasangan tampak lebih memperhatikan seseorang, maupun ketika muncul ketakutan bahwa dirinya akan kehilangan orang yang dicintai.

Dalam kadar tertentu, rasa cemburu sebenarnya tidak selalu buruk. Cemburu dapat menjadi tanda bahwa seseorang menghargai hubungannya dan menyadari bahwa hubungan tersebut memiliki arti penting. Masalah muncul ketika kecemburuan menjadi terlalu kuat, terus-menerus, dan tidak lagi didasarkan pada fakta yang jelas.



Ketika cemburu mulai menguasai pikiran dan perilaku, seseorang dapat berubah menjadi terlalu curiga, posesif, mudah marah, menuntut kepastian secara berlebihan, bahkan berusaha mengendalikan kehidupan pasangannya. Pada titik tersebut, kecemburuan bukan lagi sekadar emosi, tetapi dapat menjadi sumber konflik yang serius.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (13/10), dalam perspektif psikologi, ada beberapa alasan mengapa rasa cemburu yang tidak dikelola dapat mengancam bahkan menghancurkan sebuah hubungan.



1. Cemburu dapat menghancurkan kepercayaan



Kepercayaan merupakan salah satu fondasi terpenting dalam hubungan romantis. Tanpa kepercayaan, seseorang akan terus merasa perlu memastikan bahwa pasangannya tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan.



Rasa cemburu yang berlebihan sering membuat seseorang sulit mempercayai pasangan meskipun tidak ada bukti nyata bahwa pasangan melakukan sesuatu yang salah.



Misalnya, pasangan terlambat membalas pesan selama beberapa jam. Bagi orang yang memiliki kecemburuan tinggi, keterlambatan tersebut mungkin langsung ditafsirkan sebagai tanda bahwa pasangan sedang berbicara dengan orang lain.



Padahal, ada banyak kemungkinan lain: pasangan sedang bekerja, berkendara, bertemu seseorang, kehabisan baterai, atau memang sedang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri.



Masalahnya bukan hanya pada kecemburuan itu sendiri, tetapi pada cara seseorang menafsirkan situasi.



Pikiran seperti:



"Kenapa dia tidak membalas?"



dapat berkembang menjadi:



"Jangan-jangan dia sedang bersama orang lain."



Kemudian berkembang lagi menjadi:



"Mungkin dia sudah tidak mencintaiku."



Jika pola tersebut terjadi berulang kali, hubungan akan dipenuhi kecurigaan.



Orang yang dicurigai pun dapat merasa bahwa apa pun yang dilakukannya tidak pernah cukup untuk membuktikan kesetiaan. Akibatnya, ia mungkin merasa lelah karena harus terus memberikan penjelasan.



Di sinilah muncul sebuah paradoks.



Seseorang mungkin menjadi sangat cemburu karena takut kehilangan pasangannya. Namun, perilaku yang muncul dari kecemburuan justru dapat membuat pasangan semakin menjauh.



Hubungan yang awalnya dibangun berdasarkan kepercayaan akhirnya berubah menjadi hubungan yang dipenuhi pemeriksaan, pertanyaan, dan pembuktian.



Ketika kepercayaan hilang, hubungan menjadi rapuh.



2. Cemburu dapat berubah menjadi perilaku mengontrol



Salah satu dampak kecemburuan yang paling berbahaya adalah munculnya keinginan untuk mengontrol pasangan.



Pada awalnya, kontrol mungkin terlihat seperti perhatian.



"Sudah sampai mana?"



"Dengan siapa?"



"Kenapa lama membalas pesan?"



"Siapa yang tadi menelepon?"



"Kenapa kamu harus pergi dengannya?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya tidak selalu bermasalah. Dalam hubungan yang sehat, pasangan memang boleh saling bertanya tentang aktivitas masing-masing.



Namun, persoalannya terletak pada intensitas, tujuan, dan konsekuensinya.



Jika pertanyaan tersebut berubah menjadi kewajiban untuk selalu melapor, permintaan untuk memberikan akses ke ponsel, larangan berteman dengan orang tertentu, atau tuntutan agar pasangan mengubah kehidupannya demi mengurangi kecemburuan, hubungan dapat memasuki pola yang tidak sehat.



Secara psikologis, perilaku mengontrol sering muncul sebagai upaya mengurangi rasa takut.



Seseorang merasa tidak aman, kemudian berusaha mengendalikan lingkungan agar dirinya merasa lebih aman.



Masalahnya, pasangan bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan sepenuhnya.



Semakin seseorang mencoba mengontrol pasangannya, semakin besar kemungkinan pasangan merasa kehilangan kebebasan.



Akibatnya, pasangan dapat merasa:



tidak dipercaya,



tidak dihargai,



diawasi,



kehilangan ruang pribadi,



dan tidak bebas menjadi dirinya sendiri.



Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi kepuasan dalam hubungan.



Hubungan yang sehat membutuhkan kedekatan, tetapi juga membutuhkan ruang pribadi. Cinta tidak seharusnya berarti seseorang kehilangan hak untuk memiliki kehidupan, teman, aktivitas, dan batas pribadi.



3. Cemburu dapat menciptakan konflik yang terus berulang



Cemburu yang tidak dikelola sering menciptakan siklus konflik.



Siklusnya dapat terlihat sederhana:



cemburu → curiga → bertanya atau menuduh → pasangan defensif → konflik → meminta maaf → muncul situasi baru → cemburu kembali.



Pada awalnya, konflik mungkin hanya terjadi sesekali. Namun, jika pola tersebut tidak diselesaikan pada akar masalahnya, pertengkaran dapat menjadi semakin sering.



Contohnya, seseorang melihat pasangannya memberikan komentar kepada orang lain di media sosial.



Ia merasa cemburu.



Kemudian ia bertanya dengan nada menuduh:



"Kenapa kamu komentar seperti itu ke dia?"



Pasangan merasa dituduh dan menjawab:



"Itu cuma komentar biasa."



Orang yang cemburu merasa jawaban tersebut tidak meyakinkan.



"Kalau cuma biasa, kenapa harus komentar?"



Pasangan kemudian menjadi frustrasi.



"Apakah aku harus menjelaskan semua yang aku lakukan?"



Akhirnya, masalah yang sebenarnya kecil berubah menjadi pertengkaran besar.



Yang menarik, konflik seperti ini sering kali bukan benar-benar tentang komentar di media sosial. Di baliknya bisa terdapat persoalan yang lebih dalam seperti rasa tidak aman, pengalaman masa lalu, rendahnya harga diri, atau ketakutan ditinggalkan.



Jika akar persoalan tersebut tidak dibahas, pasangan hanya akan terus berdebat mengenai pemicu-pemicu kecil.



Akibatnya, hubungan menjadi melelahkan secara emosional.



4. Cemburu dapat membuat seseorang melakukan "self-fulfilling prophecy"



Dalam psikologi, terdapat konsep self-fulfilling prophecy, yaitu kondisi ketika keyakinan seseorang tentang sesuatu justru mendorong perilaku yang pada akhirnya membuat keyakinan tersebut tampak menjadi kenyataan.



Hal ini dapat terjadi dalam hubungan yang dipenuhi kecemburuan.



Misalnya, seseorang sangat takut bahwa pasangannya akan meninggalkannya.



Karena takut ditinggalkan, ia menjadi sangat posesif.



Ia terus menghubungi pasangan, meminta laporan, mempertanyakan teman-temannya, memeriksa aktivitasnya, dan marah ketika pasangan membutuhkan waktu sendiri.



Awalnya pasangan mungkin tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan hubungan.



Namun, karena merasa tertekan dan tidak dipercaya, pasangan mulai merasa tidak nyaman.



Ia kemudian mengambil jarak.



Ketika melihat pasangannya mulai menjauh, orang yang cemburu berpikir:



"Benar kan, dia memang mulai berubah."



Padahal, tanpa disadari, perilaku mengontrol dan kecurigaannya sendiri mungkin ikut berkontribusi terhadap perubahan tersebut.



Inilah salah satu aspek paling tragis dari kecemburuan.



Ketakutan kehilangan pasangan dapat menghasilkan perilaku yang justru meningkatkan kemungkinan hubungan menjadi tidak nyaman.



Seseorang berusaha mempertahankan hubungan dengan cara yang salah, tetapi cara tersebut justru membuat hubungan semakin sulit dipertahankan.



5. Cemburu dapat merusak harga diri dan kesehatan emosional kedua pasangan



Kecemburuan tidak hanya berdampak pada orang yang merasa cemburu. Pasangan yang menjadi objek kecemburuan juga dapat mengalami tekanan emosional.



Orang yang terus-menerus dicurigai dapat mulai mempertanyakan dirinya sendiri.



"Apakah aku memang melakukan sesuatu yang salah?"



"Kenapa dia tidak pernah percaya kepadaku?"



"Apakah aku harus terus membuktikan bahwa aku setia?"



Jika kondisi tersebut berlangsung lama, hubungan dapat berubah menjadi sumber stres.



Sementara itu, orang yang cemburu sendiri juga dapat mengalami tekanan yang besar.



Ia mungkin terus membandingkan dirinya dengan orang lain.



"Apakah dia lebih cantik dariku?"



"Apakah dia lebih sukses?"



"Apakah pasangan saya lebih tertarik kepadanya?"



"Bagaimana jika pasangan saya menemukan seseorang yang lebih baik?"



Pola perbandingan seperti ini dapat mengikis harga diri.



Semakin rendah harga diri seseorang, semakin mudah ia merasa terancam oleh kehadiran orang lain. Kemudian semakin ia merasa terancam, semakin kuat kecemburuannya.



Terbentuklah sebuah lingkaran:



harga diri rendah → merasa terancam → cemburu → membandingkan diri → harga diri semakin rendah.



Karena itu, mengatasi kecemburuan tidak selalu cukup dengan meminta pasangan meyakinkan kita.



Terkadang persoalan yang perlu diperbaiki justru berada di dalam diri sendiri, terutama mengenai rasa aman, harga diri, dan keyakinan tentang kelayakan diri untuk dicintai.



6. Cemburu yang ekstrem dapat mengubah cinta menjadi hubungan yang penuh ketakutan



Hubungan romantis idealnya menjadi tempat seseorang merasa aman secara emosional.



Namun, kecemburuan yang ekstrem dapat mengubah suasana tersebut.



Alih-alih merasa dicintai, seseorang dapat merasa diawasi.



Alih-alih merasa dipercaya, seseorang merasa harus membuktikan dirinya.



Alih-alih menikmati kebersamaan, pasangan mulai takut melakukan sesuatu yang mungkin memicu pertengkaran.



Pada kondisi yang lebih ekstrem, kecemburuan dapat berkembang menjadi perilaku yang sangat tidak sehat, seperti intimidasi, ancaman, penghinaan, isolasi sosial, atau bentuk kekerasan dalam hubungan.



Pada titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar "terlalu sayang" atau "takut kehilangan".



Perilaku tersebut sudah menyentuh persoalan kontrol dan keamanan dalam hubungan.



Penting untuk membedakan antara perasaan cemburu dan perilaku yang dilakukan karena cemburu.



Seseorang tidak selalu dapat memilih apakah ia akan merasa cemburu.



Emosi dapat muncul secara spontan.



Namun, seseorang tetap memiliki tanggung jawab terhadap bagaimana ia merespons emosi tersebut.



Merasa cemburu bukan alasan untuk menghina pasangan.



Merasa takut kehilangan bukan alasan untuk mengontrol pasangan.



Merasa tidak aman bukan alasan untuk melanggar privasi pasangan.



Emosi dapat dipahami tanpa membenarkan perilaku yang merugikan.



Mengapa Kita Bisa Menjadi Cemburu?



Untuk memahami kecemburuan, kita juga perlu melihat bahwa penyebabnya tidak selalu berasal dari pasangan.



Kecemburuan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis.



Salah satunya adalah insecure attachment, yaitu pola keterikatan yang membuat seseorang lebih mudah khawatir terhadap penerimaan, penolakan, atau kehilangan hubungan.



Pengalaman masa lalu juga dapat berperan.



Seseorang yang pernah dikhianati mungkin menjadi lebih sensitif terhadap tanda-tanda yang mengingatkannya pada pengalaman tersebut.



Namun, pengalaman masa lalu tidak berarti seseorang pasti akan menjadi pencemburu.



Yang penting adalah bagaimana pengalaman tersebut diproses.



Selain itu, keyakinan terhadap diri sendiri juga berpengaruh.



Orang yang merasa dirinya tidak cukup baik mungkin lebih mudah melihat orang lain sebagai ancaman terhadap hubungannya.



Media sosial juga dapat memperburuk keadaan karena memberikan akses terhadap begitu banyak informasi tentang kehidupan sosial pasangan. Foto, komentar, tanda suka, pengikut baru, dan interaksi digital dapat dengan mudah ditafsirkan secara berlebihan ketika seseorang sedang merasa tidak aman.



Padahal, informasi yang terlihat di media sosial sering kali tidak memberikan konteks lengkap mengenai suatu hubungan.



Cemburu Tidak Selalu Berarti Tidak Mencintai



Ada kesalahpahaman bahwa orang yang cemburu berarti orang tersebut paling mencintai pasangannya.



Tidak selalu demikian.



Cemburu lebih tepat dipahami sebagai respons emosional terhadap ancaman yang dirasakan terhadap suatu hubungan.



Seseorang dapat sangat mencintai pasangannya sekaligus memiliki rasa tidak aman yang tinggi.



Sebaliknya, seseorang yang tidak menunjukkan kecemburuan berlebihan bukan berarti tidak peduli.



Hubungan yang sehat bukanlah hubungan tanpa rasa cemburu sama sekali.



Hubungan yang sehat adalah hubungan ketika kecemburuan dapat dibicarakan tanpa berubah menjadi kontrol, tuduhan, atau penghukuman.



Bagaimana Cara Mengelola Rasa Cemburu?



Langkah pertama adalah belajar membedakan antara fakta dan asumsi.



Tanyakan kepada diri sendiri:



"Apakah saya memiliki bukti bahwa sesuatu memang terjadi?"



Atau:



"Apakah saya sedang mengisi kekosongan informasi dengan ketakutan saya sendiri?"



Pertanyaan sederhana ini dapat membantu seseorang mengambil jarak dari emosinya.



Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi pemicu.



Apa yang sebenarnya membuat kita cemburu?



Apakah perilaku pasangan?



Pengalaman masa lalu?



Rasa tidak aman?



Takut ditinggalkan?



Atau perasaan bahwa diri kita tidak cukup baik?



Setelah memahami pemicunya, komunikasi menjadi sangat penting.



Daripada mengatakan:



"Kamu memang tidak bisa dipercaya!"



lebih baik menjelaskan pengalaman emosional:



"Saya merasa tidak aman ketika melihat situasi itu. Saya tahu mungkin ada penjelasan lain, tetapi saya ingin membicarakannya denganmu."



Perbedaannya sangat besar.



Kalimat pertama menyerang karakter pasangan.



Kalimat kedua membuka ruang untuk komunikasi.



Jika kecemburuan sudah sangat intens dan mengganggu kehidupan sehari-hari atau hubungan, berbicara dengan psikolog juga dapat menjadi pilihan yang membantu. Terapi dapat membantu seseorang memahami sumber kecemburuan, mengenali pola pikir yang tidak sehat, membangun harga diri, dan mempelajari cara mengelola emosi dengan lebih adaptif.



Kesimpulan



Rasa cemburu pada dasarnya adalah emosi manusiawi. Kehadirannya dalam sebuah hubungan tidak otomatis berarti hubungan tersebut tidak sehat.



Namun, ketika kecemburuan menjadi berlebihan, tidak terkendali, dan diwujudkan dalam perilaku mengontrol, hubungan dapat mengalami kerusakan yang serius.



Ada setidaknya enam alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi:



Cemburu dapat menghancurkan kepercayaan.



Cemburu dapat berubah menjadi perilaku mengontrol.



Cemburu dapat menciptakan konflik yang berulang.



Cemburu dapat menciptakan self-fulfilling prophecy.



Cemburu dapat merusak harga diri dan kesehatan emosional kedua pasangan.



Cemburu yang ekstrem dapat mengubah hubungan dari tempat yang aman menjadi sumber ketakutan.



Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah seseorang pernah merasa cemburu, melainkan bagaimana ia mengelola rasa tersebut.



Cinta membutuhkan kedekatan, tetapi juga kepercayaan. Membutuhkan perhatian, tetapi juga kebebasan. Membutuhkan keterbukaan, tetapi juga penghormatan terhadap batas pribadi.



Karena itu, ketika rasa cemburu muncul, pertanyaan yang lebih sehat bukanlah:



"Bagaimana caranya agar pasangan tidak pernah dekat dengan orang lain?"



Melainkan:



"Apa yang sebenarnya sedang saya takutkan, dan bagaimana saya bisa menghadapinya tanpa merusak hubungan yang ingin saya pertahankan?"



