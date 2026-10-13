6 Alasan Mengapa Kita Berbohong tentang Siapa Diri Kita kepada Orang yang Baru Kenal

seseorang yang berbohong kepada orang baru / foto: Magnific/asier_relampagoestudio

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang baru dikenal, lalu tanpa sadar menceritakan sesuatu tentang diri sendiri yang sebenarnya tidak sepenuhnya benar?



Mungkin Anda mengatakan pekerjaan Anda lebih menarik daripada kenyataannya. Mungkin Anda melebih-lebihkan pengalaman, menyembunyikan kelemahan, mengatakan menyukai sesuatu hanya karena orang di depan Anda menyukainya, atau bahkan menciptakan versi diri yang terlihat lebih sukses, percaya diri, dan menarik.



Menariknya, perilaku seperti ini tidak selalu berarti seseorang adalah pembohong dalam arti yang buruk.



Dalam psikologi, manusia memang memiliki kecenderungan untuk mengatur bagaimana dirinya dipersepsikan oleh orang lain. Ketika bertemu seseorang untuk pertama kali, kita menghadapi situasi sosial yang penuh ketidakpastian. Kita belum tahu apakah orang tersebut akan menyukai kita, menghargai kita, meremehkan kita, atau justru menolak kita.



Karena itu, terkadang kita tidak menunjukkan diri kita apa adanya.



Kita menunjukkan versi diri yang menurut kita paling aman untuk diterima.



Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi?



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (13/10), terdapat enam alasan psikologis mengapa seseorang bisa berbohong atau tidak sepenuhnya jujur tentang siapa dirinya kepada orang yang baru dikenal.



1. Kita Ingin Memberikan Kesan Pertama yang Baik



Salah satu alasan paling sederhana adalah karena kita ingin disukai.



Ketika bertemu orang baru, kita tahu bahwa orang tersebut belum memiliki banyak informasi tentang diri kita. Kesan yang terbentuk pada beberapa menit atau beberapa pertemuan pertama bisa menjadi dasar bagaimana mereka menilai kita selanjutnya.



Akibatnya, kita cenderung memilih informasi yang membuat kita terlihat lebih positif.



Seseorang yang sebenarnya gugup mungkin berusaha terlihat percaya diri. Orang yang pekerjaannya biasa saja mungkin menggambarkan pekerjaannya dengan cara yang terdengar lebih keren. Seseorang yang sebenarnya tidak terlalu memahami suatu topik mungkin ikut berbicara seolah-olah ia cukup menguasainya.



Ini berkaitan dengan konsep psikologi yang sering disebut impression management, yaitu usaha seseorang untuk memengaruhi bagaimana dirinya dipersepsikan oleh orang lain.



Dalam situasi sosial, kita tidak hanya bertanya:



"Siapa saya?"



Kita juga secara tidak sadar bertanya:



"Saya ingin orang ini melihat saya sebagai siapa?"



Perbedaan antara dua pertanyaan tersebut bisa menjelaskan mengapa seseorang terkadang tidak sepenuhnya jujur.



Misalnya, Anda baru bertemu seseorang yang tampak sangat sukses. Ketika dia bertanya tentang pekerjaan Anda, Anda mungkin menjawab secara lebih dramatis daripada biasanya.



Bukan karena Anda ingin menipu orang tersebut secara serius.



Anda hanya ingin menghindari kemungkinan munculnya pikiran:



"Dia tidak sehebat saya."



Ada kebutuhan manusia yang sangat kuat untuk mendapatkan penerimaan sosial. Kita ingin dianggap kompeten, menarik, lucu, sukses, baik, atau setidaknya layak untuk dihargai.



Karena itu, ketika berkenalan dengan orang baru, kita sering kali bukan sedang menunjukkan seluruh diri kita.



Kita sedang memperkenalkan versi diri yang paling mudah diterima.



2. Kita Takut Ditolak atau Dinilai Negatif



Di balik banyak kebohongan kecil sebenarnya terdapat rasa takut.



Takut dianggap tidak cukup baik.



Takut terlihat gagal.



Takut ditertawakan.



Takut dibandingkan.



Takut tidak disukai.



Ketika bertemu orang baru, kita belum mengetahui standar yang mereka gunakan untuk menilai kita. Ketidakpastian ini dapat membuat seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam menceritakan dirinya.



Bayangkan seseorang bertanya:



"Kamu sudah punya pasangan?"



Pertanyaan sederhana ini bisa terasa sangat berbeda bagi orang yang baru mengalami putus cinta, orang yang merasa tertinggal dibanding teman-temannya, atau orang yang memang tidak nyaman membicarakan kehidupan pribadinya.



Ia mungkin menjawab:



"Lagi fokus kerja."



Padahal sebenarnya ia sedang merasa kesepian.



Secara teknis, jawaban tersebut mungkin tidak sepenuhnya menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Namun bagi orang tersebut, jawaban itu berfungsi sebagai perlindungan.



Hal yang sama bisa terjadi dalam banyak situasi.



Ketika ditanya tentang pekerjaan, seseorang mungkin menyembunyikan bahwa dirinya sedang menganggur.



Ketika ditanya tentang pendidikan, ia mungkin tidak menceritakan kegagalannya.



Ketika ditanya tentang kehidupan sosial, ia mungkin menggambarkan dirinya memiliki banyak teman meskipun sebenarnya sering merasa kesepian.



Dalam psikologi sosial, kebutuhan untuk diterima oleh kelompok merupakan salah satu kekuatan yang sangat penting dalam perilaku manusia.



Itulah sebabnya kita sering melakukan self-presentation untuk mengurangi kemungkinan mendapatkan penilaian negatif.



Dengan kata lain, kebohongan kepada orang baru terkadang bukan berasal dari keinginan untuk terlihat hebat.



Justru sebaliknya.



Kita berbohong karena takut dianggap tidak cukup baik.



3. Kita Ingin Terlihat Lebih Menarik dan Berharga



Ada perbedaan antara ingin diterima dan ingin dikagumi.



Ketika bertemu orang baru, kita tidak hanya ingin menghindari penolakan. Kita juga mungkin ingin meningkatkan daya tarik sosial kita.



Kita ingin dianggap menarik.



Inilah yang membuat seseorang terkadang melebih-lebihkan pencapaian atau kualitas dirinya.



Contohnya:



"Saya sering traveling ke luar negeri."



Padahal baru beberapa kali.



"Saya suka banget baca buku psikologi."



Padahal sebenarnya hanya membaca beberapa artikel.



"Saya lumayan jago bisnis."



Padahal pengalaman bisnisnya masih sangat terbatas.



Kebohongan seperti ini sering muncul dalam konteks ketika seseorang merasa bahwa dirinya perlu memberikan "nilai tambah" agar orang lain tertarik kepadanya.



Hal tersebut semakin terlihat dalam konteks romantis.



Seseorang mungkin menampilkan dirinya sebagai orang yang lebih sukses, lebih berani, lebih romantis, lebih mandiri, atau lebih mapan daripada kenyataannya ketika berbicara dengan calon pasangan.



Ada semacam proses seleksi sosial:



"Jika saya menunjukkan kualitas tertentu, mungkin orang ini akan menganggap saya menarik."



Masalahnya, semakin jauh seseorang membangun citra yang tidak sesuai kenyataan, semakin besar pula tekanan untuk mempertahankannya.



Awalnya hanya satu kebohongan kecil.



Kemudian muncul kebohongan berikutnya untuk mendukung kebohongan pertama.



Lama-kelamaan, seseorang bukan lagi sekadar memperkenalkan dirinya.



Ia harus mempertahankan karakter yang telah ia ciptakan.



Inilah salah satu alasan mengapa menjadi diri sendiri, meskipun terasa lebih berisiko, sering kali justru lebih sehat dalam hubungan jangka panjang.



Karena hubungan yang dibangun berdasarkan citra palsu akan menghadapi masalah ketika kenyataan akhirnya muncul.



4. Kita Sedang Mencoba Melindungi Bagian Diri yang Rentan



Tidak semua kebohongan kepada orang baru bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.



Sebagian justru merupakan mekanisme perlindungan.



Setiap manusia memiliki bagian diri yang tidak ingin langsung dibagikan kepada orang asing.



Ada pengalaman traumatis, kegagalan, rasa malu, masalah keluarga, ketakutan, insecurity, atau pengalaman masa lalu yang dianggap terlalu pribadi.



Karena itu, seseorang mungkin sengaja memberikan informasi yang tidak lengkap atau bahkan sedikit mengubah cerita tentang dirinya.



Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kegagalan bisnis mungkin berkata:



"Sekarang saya bekerja di perusahaan lain."



Ia tidak menjelaskan bahwa alasan sebenarnya adalah karena bisnis sebelumnya bangkrut.



Atau seseorang yang pernah mengalami hubungan buruk mungkin mengatakan:



"Saya memang belum tertarik menjalin hubungan."



Padahal sebenarnya ia masih terluka.



Apakah ini selalu berarti berbohong dalam arti negatif?



Tidak selalu.



Dalam kehidupan sosial, manusia juga memiliki hak atas privasi.



Tidak semua informasi tentang diri kita harus langsung diberikan kepada orang yang baru kita kenal.



Ada perbedaan antara:



berbohong untuk memanipulasi orang lain



dan



menyembunyikan informasi pribadi karena belum merasa aman untuk membagikannya.



Keduanya bisa terlihat mirip dari luar, tetapi motif psikologisnya sangat berbeda.



Dalam hubungan yang baru dimulai, kepercayaan biasanya dibangun secara bertahap.



Kita tidak memberikan seluruh cerita hidup kepada orang asing dalam satu percakapan.



Kita menguji terlebih dahulu:



"Apakah orang ini aman?"



"Apakah dia bisa dipercaya?"



"Apakah dia akan menghakimi saya?"



"Apakah saya nyaman menjadi diri sendiri di depannya?"



Semakin besar rasa aman, semakin besar pula kemungkinan seseorang menunjukkan dirinya yang sebenarnya.



5. Kita Menyesuaikan Diri agar Terlihat "Cocok"



Pernahkah Anda bertemu seseorang yang baru dikenal dan tiba-tiba menyadari bahwa Anda memiliki banyak kesamaan dengannya?



Anda suka musik yang sama.



Anda menyukai film yang sama.



Anda memiliki hobi yang sama.



Bahkan pandangan Anda terhadap banyak hal terasa sangat mirip.



Tentu saja, mungkin memang benar-benar ada kesamaan.



Namun terkadang manusia juga secara tidak sadar melakukan mirroring, yaitu menyesuaikan perilaku, gaya komunikasi, minat, atau ekspresi dengan orang lain.



Tujuannya sederhana:



menciptakan rasa kedekatan.



Ketika kita merasa seseorang menyukai sesuatu, kita mungkin menjadi lebih terbuka mengatakan bahwa kita juga menyukainya.



Misalnya:



"Oh, kamu suka hiking? Saya juga."



Padahal sebenarnya kita hanya pernah hiking sekali.



Atau:



"Saya juga suka musik jazz."



Padahal kita sebenarnya tidak terlalu memahami genre tersebut.



Mengapa kita melakukan ini?



Karena manusia adalah makhluk sosial. Kita memiliki kecenderungan untuk mencari kesamaan sebagai dasar membangun hubungan.



Kesamaan memberikan sinyal psikologis bahwa:



"Kita satu kelompok."



"Kita punya sesuatu yang sama."



"Kamu mungkin bisa memahami saya."



Karena itu, seseorang terkadang mengubah atau melebih-lebihkan kesamaan dengan orang lain.



Ini bisa menjadi strategi sosial yang sangat halus.



Bahkan kita mungkin tidak sadar sedang melakukannya.



Yang menarik, perilaku tersebut tidak selalu muncul karena seseorang ingin menipu. Terkadang otak kita hanya sedang mencari cara tercepat untuk menciptakan koneksi sosial.



6. Kita Sendiri Belum Sepenuhnya Tahu Siapa Diri Kita



Ini mungkin alasan yang paling menarik.



Terkadang seseorang tidak sepenuhnya jujur tentang dirinya bukan karena ia sengaja berbohong.



Ia memang belum benar-benar memahami dirinya sendiri.



Identitas manusia bukan sesuatu yang selalu tetap.



Kita terus berubah berdasarkan pengalaman, lingkungan, hubungan, pekerjaan, kegagalan, keberhasilan, dan fase kehidupan.



Seseorang bisa mengatakan:



"Saya orang yang sangat ambisius."



Namun setelah beberapa tahun, ia mungkin menyadari bahwa yang sebenarnya ia inginkan bukan kesuksesan besar, melainkan kehidupan yang lebih tenang.



Seseorang bisa mengatakan:



"Saya tidak membutuhkan siapa pun."



Padahal sebenarnya ia sangat membutuhkan kedekatan emosional.



Seseorang bisa menganggap dirinya pemberani sampai menghadapi situasi yang benar-benar menakutkan.



Artinya, terkadang kita bukan sedang memalsukan identitas.



Kita sedang mencoba memahami identitas kita sendiri.



Psikologi mengenal konsep mengenai self-concept, yaitu cara seseorang memahami dan mendefinisikan dirinya.



Masalahnya, self-concept tidak selalu sama dengan kenyataan objektif.



Kita bisa memiliki gambaran tertentu tentang diri sendiri yang ternyata tidak sepenuhnya akurat.



Itulah sebabnya seseorang dapat mengatakan sesuatu dengan sangat yakin, meskipun setelah dipikirkan lebih dalam ternyata tidak benar-benar sesuai dengan perilakunya.



Misalnya, seseorang mengatakan:



"Saya orangnya santai."



Tetapi ketika dikritik sedikit, ia langsung defensif.



Atau:



"Saya tidak peduli dengan pendapat orang."



Namun diam-diam ia sangat memikirkan bagaimana orang lain menilainya.



Ini menunjukkan bahwa memahami diri sendiri membutuhkan waktu.



Dan ketika bertemu orang baru, kita terkadang bukan hanya sedang memperkenalkan diri.



Kita juga sedang menguji versi diri mana yang ingin kita tampilkan.



Jadi, Apakah Berbohong kepada Orang Baru Selalu Buruk?



Tidak.



Yang lebih penting adalah jenis, frekuensi, dan tujuan kebohongan tersebut.



Ada kebohongan kecil yang bersifat sosial dan relatif tidak berbahaya.



Ada pula kebohongan yang digunakan untuk mengeksploitasi, memanipulasi, mendapatkan keuntungan, atau menyembunyikan sesuatu yang sangat penting.



Keduanya tidak bisa disamakan.



Misalnya, seseorang mengatakan bahwa ia "suka" makanan yang sebenarnya biasa saja karena tidak ingin membuat suasana menjadi canggung.



Itu berbeda dengan seseorang yang sengaja memalsukan pekerjaan, status keuangan, atau identitasnya untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain.



Karena itu, pertanyaan yang lebih menarik bukan:



"Apakah saya pernah berbohong kepada orang yang baru saya kenal?"



Kemungkinan besar hampir semua orang pernah melakukannya dalam kadar tertentu.



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



"Mengapa saya merasa perlu menjadi orang lain ketika berada di depan orang tertentu?"



Jawaban atas pertanyaan tersebut bisa membuka banyak hal tentang diri kita.



Apakah kita takut ditolak?



Apakah kita merasa tidak cukup baik?



Apakah kita terlalu membutuhkan validasi?



Apakah kita sedang melindungi diri?



Atau apakah kita sebenarnya belum tahu siapa diri kita?



Ketika Kita Terlalu Sibuk Menjadi Versi yang Disukai Orang Lain



Ada satu hal yang sering tidak kita sadari.



Semakin sering kita mengubah diri agar disukai orang lain, semakin sulit bagi kita untuk mengetahui siapa diri kita sebenarnya.



Kita mulai berpikir:



"Saya harus terlihat sukses."



"Saya harus terlihat pintar."



"Saya harus terlihat menarik."



"Saya tidak boleh terlihat lemah."



"Saya harus punya cerita yang keren."



Akhirnya, interaksi sosial berubah menjadi semacam pertunjukan.



Kita tidak lagi bertanya:



"Apa yang sebenarnya saya rasakan?"



Melainkan:



"Apa yang harus saya katakan agar dia menyukai saya?"



Dalam jangka pendek, strategi tersebut mungkin berhasil.



Kita mendapatkan perhatian.



Kita mendapatkan pujian.



Kita mungkin mendapatkan teman atau pasangan.



Tetapi dalam jangka panjang, ada risiko munculnya kelelahan psikologis.



Karena mempertahankan identitas palsu membutuhkan energi.



Kita harus mengingat apa yang pernah kita katakan.



Kita harus menjaga agar cerita tidak bertentangan.



Kita harus terus mempertahankan citra yang sudah dibangun.



Dan yang paling melelahkan adalah ketika seseorang mulai merasa:



"Kalau dia mengenal saya yang sebenarnya, apakah dia masih akan menyukai saya?"



Padahal hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi seseorang untuk perlahan-lahan menjadi dirinya sendiri.



Pada Akhirnya, Kita Semua Memiliki "Versi Sosial"



Ketika bertemu orang yang baru dikenal, hampir tidak ada manusia yang langsung menunjukkan seluruh dirinya.



Kita memilih pakaian tertentu.



Kita memilih kata-kata tertentu.



Kita menyembunyikan beberapa kelemahan.



Kita menonjolkan beberapa kelebihan.



Kita mungkin melebihkan sedikit cerita.



Dan kita menyimpan sebagian kehidupan pribadi untuk diri sendiri.



Semua itu merupakan bagian dari proses sosial manusia.



Yang perlu diperhatikan adalah ketika jarak antara siapa diri kita sebenarnya dan siapa yang kita pura-purakan menjadi terlalu jauh.



Sebab pada akhirnya, tujuan dari mengenal orang lain bukan hanya agar mereka menyukai kita.



Tujuannya juga agar kita bisa menemukan orang-orang yang tetap menghargai kita ketika kita tidak lagi harus berpura-pura.



Mungkin karena itu, salah satu bentuk keberanian terbesar dalam hubungan sosial bukanlah terlihat sempurna.



Melainkan berani mengatakan:



"Ini saya. Saya memang tidak sempurna, tetapi saya tidak perlu menjadi orang lain agar pantas diterima."



Dan ketika seseorang merasa aman untuk mengatakan hal tersebut, hubungan yang dibangun biasanya menjadi jauh lebih autentik.