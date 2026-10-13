8 Alasan Tak Terduga Mengapa Orang Tercinta Kerap Mengecewakan Kita dalam Hubungan Menurut Psikologi

seseorang yang dikecewakan oleh orang tercinta / foto: Magnific/ARTcreator_98

JawaPos.com - Ada sesuatu yang terasa lebih menyakitkan ketika kekecewaan datang dari orang yang kita cintai.



Jika orang asing bersikap buruk kepada kita, mungkin kita bisa mengabaikannya. Jika seorang rekan kerja tidak memenuhi harapan, kita mungkin cukup mengatakan bahwa itu bagian dari kehidupan. Namun ketika seseorang yang kita cintai—pasangan, sahabat, anggota keluarga, atau orang yang selama ini kita percaya—melakukan sesuatu yang mengecewakan, rasa sakitnya bisa terasa jauh lebih dalam.



Pertanyaannya kemudian muncul:



Mengapa justru orang yang paling kita cintai sering kali menjadi orang yang paling mampu mengecewakan kita?



Menurut psikologi, jawabannya tidak selalu sesederhana “dia tidak menghargai kita” atau “dia sudah berubah.”



Dalam banyak kasus, kekecewaan muncul karena adanya perbedaan antara harapan, kebutuhan emosional, cara berkomunikasi, pengalaman masa lalu, dan kemampuan seseorang dalam memahami dunia emosional orang lain.



Bahkan, beberapa alasan yang paling kuat justru sering kali tidak kita sadari.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (13/10), terdapat delapan alasan tak terduga mengapa orang tercinta kerap mengecewakan kita dalam hubungan.



1. Semakin Kita Mencintai Seseorang, Semakin Tinggi Harapan Kita Kepadanya



Salah satu alasan paling sederhana, tetapi sering tidak disadari, adalah bahwa cinta membuat kita memiliki ekspektasi yang lebih tinggi.



Kita mungkin tidak mengatakannya secara langsung. Namun di dalam pikiran, kita membangun gambaran tentang bagaimana seharusnya orang yang mencintai kita bersikap.



Kita berharap pasangan mengerti ketika kita sedang diam.



Kita berharap dia tahu kapan kita membutuhkan pelukan.



Kita berharap dia mengingat hal-hal kecil yang penting bagi kita.



Kita berharap ketika kita sedang sedih, dia akan otomatis menyadari dan memberikan dukungan.



Masalahnya, harapan tersebut sering kali tidak pernah benar-benar dikomunikasikan.



Di sinilah kekecewaan mulai muncul.



Dalam psikologi hubungan, ekspektasi memainkan peran besar dalam menentukan kepuasan seseorang terhadap hubungan. Kita tidak hanya bereaksi terhadap apa yang dilakukan pasangan, tetapi juga membandingkan perilaku tersebut dengan apa yang kita yakini seharusnya dilakukan.



Misalnya, seorang perempuan berharap pasangannya menghubunginya setelah ia menjalani hari yang berat. Baginya, perhatian tersebut adalah bentuk cinta yang sederhana.



Namun bagi pasangannya, memberikan ruang setelah hari yang berat justru merupakan bentuk kepedulian.



Keduanya mungkin sama-sama peduli.



Tetapi mereka memiliki definisi yang berbeda tentang bagaimana kepedulian seharusnya ditunjukkan.



Akibatnya, satu orang merasa dicintai, sementara yang lain merasa tidak dihargai.



Yang menarik, semakin penting seseorang bagi kita, semakin besar kemungkinan kita memiliki harapan seperti ini.



Itulah sebabnya cinta terkadang secara paradoks meningkatkan potensi kekecewaan.



Kita tidak terlalu kecewa kepada orang yang tidak kita harapkan apa-apa darinya.



Kekecewaan sering kali merupakan tanda bahwa seseorang memiliki tempat yang sangat besar dalam kehidupan emosional kita.



Namun bukan berarti semua harapan harus dihilangkan.



Yang lebih sehat adalah belajar membedakan antara kebutuhan yang memang layak dikomunikasikan dan harapan diam-diam yang kita anggap seharusnya dipahami tanpa penjelasan.



2. Orang yang Paling Dekat Justru Sering Melihat Sisi Terburuk Kita



Ada ironi lain dalam hubungan dekat.



Kita biasanya ingin menunjukkan versi terbaik diri kita kepada orang lain. Kita menjaga sikap, memilih kata-kata, bahkan menyembunyikan kelemahan.



Namun semakin dekat sebuah hubungan, semakin sedikit kebutuhan untuk mempertahankan citra tersebut.



Akibatnya, orang yang kita cintai akhirnya melihat sisi diri kita yang tidak terlihat oleh orang lain.



Mereka melihat kita ketika lelah.



Ketika marah.



Ketika cemburu.



Ketika takut.



Ketika egois.



Ketika tidak tahu harus berbuat apa.



Begitu juga sebaliknya.



Kita melihat sisi mereka yang tidak pernah ditunjukkan kepada orang lain.



Di satu sisi, ini merupakan tanda keintiman.



Di sisi lain, ini dapat membuat hubungan terasa jauh lebih mengecewakan.



Bayangkan seseorang yang di depan orang lain selalu sabar, tetapi ternyata mudah marah ketika berada di rumah.



Atau seseorang yang terlihat sangat perhatian kepada teman-temannya, tetapi justru menjadi kurang peka kepada pasangannya.



Bukan selalu berarti ia berpura-pura kepada orang lain.



Dalam hubungan yang aman, manusia cenderung menurunkan “pertahanan sosialnya”. Kita tidak terus-menerus berusaha terlihat sempurna di hadapan orang yang kita anggap aman.



Sayangnya, kebebasan ini kadang muncul dalam bentuk perilaku yang menyakitkan.



Karena itu, kedekatan tidak selalu membuat seseorang berperilaku lebih sempurna.



Justru kedekatan memungkinkan kita melihat manusia tersebut secara lebih utuh—termasuk kekurangannya.



Masalah muncul ketika “merasa aman” kemudian digunakan sebagai alasan untuk bersikap seenaknya.



Hubungan yang sehat bukan berarti kita harus selalu sempurna di hadapan pasangan.



Tetapi rasa aman juga bukan izin untuk melukai seseorang tanpa bertanggung jawab.



3. Kita Sering Mengira Orang Lain Memiliki Cara Mencintai yang Sama dengan Kita



Ini adalah salah satu penyebab kekecewaan yang paling umum.



Kita sering memberikan cinta dengan cara yang ingin kita terima.



Jika kita senang diberi kabar, kita akan sering memberi kabar.



Jika kita menunjukkan cinta melalui bantuan, kita akan membantu pasangan ketika dia membutuhkan sesuatu.



Jika kita mengingat detail kecil, kita berharap pasangan juga melakukan hal yang sama.



Kemudian ketika pasangan tidak membalas dengan cara yang sama, kita berpikir:



“Dia sudah tidak peduli.”



Padahal belum tentu.



Bisa jadi dia memang peduli, tetapi cara mengekspresikan kasih sayangnya berbeda.



Seseorang mungkin menunjukkan cinta dengan memberikan waktu.



Orang lain menunjukkannya melalui tindakan praktis.



Yang lain mungkin lebih nyaman mengungkapkan perasaan melalui kata-kata.



Perbedaan ini dapat menciptakan situasi yang membingungkan.



Seseorang merasa sudah memberikan banyak cinta, sementara pasangannya merasa tidak mendapatkan cinta sama sekali.



Mengapa?



Karena cinta yang diberikan dan cinta yang dirasakan tidak selalu identik.



Inilah mengapa dalam hubungan, penting untuk tidak hanya bertanya:



“Apakah dia mencintaiku?”



Tetapi juga:



“Bagaimana dia menunjukkan cintanya?”



Dan yang tidak kalah penting:



“Bagaimana aku ingin menerima cinta?”



Dua orang bisa saling mencintai dengan tulus tetapi tetap sering merasa kecewa jika mereka tidak memahami bahasa emosional masing-masing.



4. Luka Masa Lalu Bisa Membuat Seseorang Bereaksi Berlebihan terhadap Hal Kecil



Kadang-kadang masalah yang terlihat terjadi hari ini sebenarnya memiliki akar dari masa lalu.



Misalnya, seseorang merasa sangat terluka ketika pasangannya tidak membalas pesan selama beberapa jam.



Bagi orang lain, situasi tersebut mungkin biasa saja.



Tetapi bagi orang tersebut, diamnya pasangan dapat memicu ketakutan yang lebih dalam:



“Apakah dia mulai meninggalkanku?”



“Apakah aku tidak penting?”



“Apakah dia akan pergi seperti orang sebelumnya?”



Reaksi tersebut mungkin terlihat berlebihan jika kita hanya melihat peristiwa yang sedang terjadi.



Namun jika kita memahami sejarah emosionalnya, reaksinya menjadi lebih masuk akal.



Pengalaman masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang membaca situasi dalam hubungan sekarang.



Konsep tentang attachment atau keterikatan emosional membantu menjelaskan mengapa orang yang berbeda dapat memberikan respons yang sangat berbeda terhadap situasi yang sama.



Seseorang dengan pengalaman hubungan yang penuh ketidakpastian mungkin menjadi sangat sensitif terhadap tanda-tanda penolakan.



Sementara seseorang yang terbiasa mendapatkan ruang dan kemandirian mungkin tidak memahami mengapa pasangan begitu membutuhkan kepastian.



Akibatnya, perilaku seseorang dapat secara tidak sengaja memicu luka lama pasangannya.



Yang lebih rumit, pasangan tersebut mungkin bahkan tidak tahu bahwa ia sedang memicu sesuatu.



Inilah mengapa dalam hubungan dewasa, kita tidak hanya berhadapan dengan “siapa kamu hari ini”.



Kita juga membawa pengalaman, ketakutan, dan pembelajaran dari masa lalu.



Namun ada batas penting yang perlu diingat:



Memahami luka seseorang bukan berarti membenarkan perilaku yang menyakiti.



Trauma masa lalu dapat menjelaskan sebuah reaksi, tetapi bukan berarti semua perilaku akibatnya harus diterima tanpa batas.



5. Orang yang Kita Cintai Tidak Selalu Mampu Memberikan Apa yang Kita Butuhkan



Ini mungkin salah satu kenyataan paling sulit dalam hubungan.



Kita bisa mencintai seseorang dan tetap tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya.



Seseorang mungkin sangat menyayangi pasangannya, tetapi tidak pandai memberikan dukungan emosional.



Seseorang mungkin setia, tetapi buruk dalam berkomunikasi.



Seseorang mungkin sangat perhatian dalam hal praktis, tetapi kesulitan membicarakan perasaan.



Dengan kata lain:



Niat baik tidak selalu menghasilkan dampak yang baik.



Orang sering mengukur cinta berdasarkan niat.



“Aku sebenarnya peduli.”



“Aku tidak bermaksud menyakitimu.”



“Aku hanya tidak tahu harus bagaimana.”



Semua itu mungkin benar.



Tetapi bagi orang yang terluka, dampaknya tetap nyata.



Inilah salah satu alasan mengapa hubungan dapat terasa sangat membingungkan.



Kita dapat mengetahui bahwa seseorang mencintai kita, tetapi pada saat yang sama merasa tidak bahagia bersamanya.



Keduanya bisa benar secara bersamaan.



Cinta bukan satu-satunya komponen hubungan yang sehat.



Hubungan juga membutuhkan keterampilan: komunikasi, regulasi emosi, empati, kemampuan menyelesaikan konflik, dan kesediaan untuk belajar.



Seseorang bisa memiliki hati yang baik tetapi belum memiliki keterampilan hubungan yang baik.



Karena itu, ketika seseorang mengecewakan kita, pertanyaan yang lebih berguna bukan hanya:



“Apakah dia mencintaiku?”



Tetapi juga:



“Apakah dia memiliki kemampuan dan kemauan untuk mencintai dengan cara yang sehat?”



6. Kita Sering Terjebak dalam “Membaca Pikiran” Orang yang Kita Cintai



Semakin lama kita mengenal seseorang, semakin mudah kita merasa bahwa kita sudah mengetahui isi pikirannya.



Kita mulai membuat kesimpulan sendiri.



“Dia pasti sengaja.”



“Dia tahu aku tidak suka itu.”



“Dia seharusnya tahu apa yang aku rasakan.”



“Kalau dia benar-benar mencintaiku, dia pasti mengerti.”



Masalahnya, kita sebenarnya tidak bisa membaca pikiran orang lain.



Bahkan orang yang sudah bersama selama bertahun-tahun pun tetap dapat salah memahami satu sama lain.



Dalam psikologi, kecenderungan menganggap orang lain mengetahui apa yang kita pikirkan atau rasakan dapat menyebabkan berbagai kesalahpahaman.



Contohnya sederhana.



Kita terlihat murung.



Pasangan bertanya:



“Kamu kenapa?”



Kita menjawab:



“Tidak apa-apa.”



Pasangan menganggap kita memang tidak ingin membicarakannya.



Beberapa jam kemudian kita marah:



“Kamu kok tidak peka?”



Dari sudut pandang kita, pasangan gagal memahami kebutuhan emosional.



Dari sudut pandang pasangan, ia sudah bertanya tetapi mendapatkan jawaban bahwa semuanya baik-baik saja.



Tidak ada pihak yang sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya terjadi.



Masalahnya bukan selalu kurang cinta.



Kadang masalahnya adalah informasi yang tidak pernah disampaikan dengan jelas.



Hubungan yang sehat membutuhkan keberanian untuk mengatakan:



“Aku sebenarnya sedang butuh ditemani.”



“Aku merasa sedih ketika kamu melakukan itu.”



“Aku ingin kamu mendengarkan dulu, bukan langsung memberikan solusi.”



Kalimat seperti ini mungkin terasa sederhana.



Tetapi dibandingkan berharap seseorang membaca pikiran kita, komunikasi langsung jauh lebih realistis.



7. Semakin Dekat Hubungan, Semakin Besar Potensi Konflik karena Kita Memiliki Lebih Banyak Hal untuk Dipertaruhkan



Orang yang kita cintai memiliki kemampuan besar untuk memengaruhi emosi kita.



Mengapa?



Karena pendapat mereka penting bagi kita.



Ketika orang asing mengkritik kita, kita mungkin bisa berkata:



“Dia tidak mengenalku.”



Tetapi ketika pasangan mengatakan hal yang sama, kita mungkin memikirkannya sepanjang malam.



Ketika teman biasa lupa ulang tahun kita, mungkin kita kecewa sebentar.



Tetapi ketika orang yang kita cintai lupa, kita bisa merasa tidak dianggap penting.



Ini menunjukkan bahwa konflik dalam hubungan dekat bukan selalu tanda bahwa hubungan tersebut buruk.



Semakin besar keterikatan emosional, semakin besar pula taruhan emosionalnya.



Karena itu, hubungan yang sehat bukanlah hubungan tanpa konflik.



Yang lebih penting adalah bagaimana konflik tersebut dikelola.



Apakah kedua orang bisa kembali tenang?



Apakah mereka mampu mendengarkan?



Apakah mereka dapat meminta maaf?



Apakah mereka mampu memperbaiki pola yang sama?



Ataukah setiap konflik berubah menjadi penghinaan, manipulasi, ancaman, atau hukuman diam?



Perbedaan ini sangat penting.



Kekecewaan sesekali adalah bagian dari hubungan manusia.



Tetapi pola perilaku yang terus-menerus menyakiti tanpa adanya tanggung jawab adalah masalah yang berbeda.



Jadi, jangan hanya menghitung berapa kali pasangan mengecewakan kita.



Perhatikan juga apa yang terjadi setelah kekecewaan itu terjadi.



Apakah ada usaha untuk memperbaiki?



Karena kualitas hubungan sering kali terlihat bukan ketika semuanya berjalan baik, tetapi ketika sesuatu berjalan buruk.



8. Kita Kadang Tidak Kecewa pada Orangnya, Melainkan pada Gambaran tentang Dirinya di Kepala Kita



Ini mungkin alasan yang paling tidak terduga.



Kadang-kadang kita tidak hanya mencintai seseorang.



Kita juga mencintai versi ideal dirinya yang kita bayangkan.



Kita mungkin melihat seseorang sebagai:



“Orang yang pasti selalu ada untukku.”



“Pasangan yang tidak akan pernah meninggalkanku.”



“Orang yang akhirnya akan berubah.”



“Orang yang sebenarnya sangat berbeda jika dia mau berusaha.”



Masalah muncul ketika realitas tidak sesuai dengan gambaran tersebut.



Kita kemudian mengalami apa yang terasa seperti kehilangan.



Padahal orang tersebut mungkin tidak berubah.



Bisa jadi kita hanya mulai melihatnya dengan lebih jelas.



Ini sering terjadi pada tahap awal hubungan.



Ketika seseorang baru jatuh cinta, otak cenderung sangat fokus pada kualitas positif orang tersebut. Kekurangan mungkin terlihat kecil atau bahkan dianggap menarik.



Seiring waktu, gambaran menjadi lebih realistis.



Kita mulai melihat kebiasaan buruk, perbedaan nilai, cara menghadapi konflik, dan sisi-sisi yang sebelumnya tidak terlihat.



Di titik tersebut, seseorang bisa merasa:



“Kenapa dia berubah?”



Padahal pertanyaan yang lebih tepat mungkin:



“Apakah aku sekarang melihat dirinya dengan lebih realistis?”



Mencintai seseorang secara dewasa berarti perlahan melepaskan kebutuhan agar orang tersebut sesuai dengan fantasi kita.



Kita mulai melihatnya sebagai manusia utuh.



Ada kebaikannya.



Ada kekurangannya.



Ada sisi yang cocok dengan kita.



Ada sisi yang mungkin tidak pernah cocok.



Dan kemudian kita harus menentukan apakah hubungan tersebut masih dapat dibangun secara sehat berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan harapan.



Jadi, Apakah Sering Kecewa Berarti Hubungan Kita Tidak Sehat?



Tidak selalu.



Kekecewaan merupakan bagian dari hampir semua hubungan manusia.



Tidak ada pasangan yang selalu memahami kita.



Tidak ada sahabat yang selalu hadir tepat ketika kita membutuhkannya.



Tidak ada anggota keluarga yang selalu mengatakan hal yang tepat.



Manusia memiliki keterbatasan.



Yang perlu diperhatikan bukan sekadar apakah seseorang pernah mengecewakan kita, tetapi bagaimana pola hubungan tersebut bekerja.



Ada perbedaan besar antara:



“Dia melakukan kesalahan dan mau memperbaikinya.”



dengan:



“Dia terus melakukan hal yang sama, mengabaikan perasaan kita, lalu menyalahkan kita karena terluka.”



Yang pertama adalah ketidaksempurnaan manusia.



Yang kedua bisa menjadi pola hubungan yang tidak sehat.



Karena itu, jangan menggunakan psikologi untuk mencari alasan agar semua perilaku buruk seseorang dapat dimaklumi.



Memahami seseorang bukan berarti harus menoleransi semuanya.



Empati tidak berarti mengorbankan batas diri.



Memaafkan tidak selalu berarti tetap bertahan.



Dan mencintai seseorang tidak berarti kita harus menerima perlakuan yang terus-menerus merusak diri kita.



Pada Akhirnya, Kekecewaan Mengajarkan Kita Sesuatu tentang Hubungan



Kekecewaan memang menyakitkan.



Tetapi terkadang ia juga memberikan informasi yang sangat berharga.



Ia menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi.



Ada ekspektasi yang belum dibicarakan.



Ada perbedaan cara mencintai.



Ada luka lama yang belum disadari.



Atau mungkin ada kenyataan tentang hubungan yang selama ini kita coba abaikan.



Karena itu, ketika seseorang yang kita cintai mengecewakan kita, kita tidak harus langsung bertanya:



“Mengapa dia tega melakukan ini kepadaku?”



Cobalah juga bertanya:



“Apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara kami?”



“Apakah aku mengharapkan sesuatu yang belum pernah kukomunikasikan?”



“Apakah dia memahami bagaimana perilakunya memengaruhiku?”



“Apakah kebutuhan kami memang berbeda?”



“Apakah dia bersedia memperbaiki kesalahannya?”



“Dan yang paling penting, apakah hubungan ini membuat kami sama-sama berkembang atau justru terus saling melukai?”



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membawa kita dari sekadar rasa sakit menuju pemahaman.



Sebab dalam hubungan yang dewasa, tujuan akhirnya bukan menemukan manusia yang tidak pernah mengecewakan kita.



Itu hampir mustahil.



Tujuannya adalah menemukan dan membangun hubungan dengan seseorang yang ketika terjadi kekecewaan, bersedia mendengarkan, memahami, bertanggung jawab, dan memperbaiki keadaan bersama-sama.



Karena cinta yang sehat bukan tentang tidak pernah saling mengecewakan.



Cinta yang sehat adalah tentang memiliki cukup kedewasaan untuk menghadapi kekecewaan tanpa kehilangan rasa hormat, tanpa mengabaikan batas diri, dan tanpa berhenti belajar memahami satu sama lain.



Pada akhirnya, kita tidak membutuhkan seseorang yang sempurna.



Kita membutuhkan seseorang yang nyata—dan yang bersedia tumbuh bersama kita.