7 Alasan Tak Terduga Mengapa Kita Sulit untuk Berhenti Doom-Scrolling Media Sosial Menurut Psikologi

seseorang yang tak bisa berhenti scrolling / foto: Magnific/lookstudio

JawaPos.com - Pernah berniat membuka media sosial hanya selama lima menit, tetapi tiba-tiba sadar bahwa hampir satu jam telah berlalu?

Awalnya hanya ingin melihat satu video. Kemudian muncul unggahan lain, berita terbaru, komentar orang, video pendek, berita yang membuat cemas, lalu sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting—dan tanpa sadar jari kembali menggulir layar.



Kebiasaan ini sering disebut doom-scrolling atau doomscrolling, yaitu perilaku terus-menerus mengonsumsi berbagai informasi, terutama berita negatif, mengkhawatirkan, atau membuat kita cemas, meskipun setelah melakukannya kita justru merasa lebih buruk.



Yang menarik, sulitnya berhenti doom-scrolling bukan semata-mata karena kita "kurang disiplin" atau "kecanduan HP".



Ada sejumlah mekanisme psikologis yang membuat aktivitas ini terasa sangat sulit dihentikan. Bahkan, beberapa di antaranya cukup paradoks: kita terus menggulir bukan karena menikmatinya, melainkan karena otak sedang berusaha mengurangi rasa tidak nyaman.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (13/10), terdapat tujuh alasan tak terduga mengapa kita sulit berhenti doom-scrolling menurut psikologi.



1. Kita Terus Menggulir Karena Ingin Merasa Lebih Aman



Salah satu alasan paling tidak terduga mengapa doom-scrolling sulit dihentikan adalah karena perilaku tersebut dapat terasa seperti bentuk persiapan menghadapi ancaman.



Ketika kita melihat berita buruk—tentang ekonomi, politik, bencana, konflik, kesehatan, atau masalah sosial—otak dapat menangkapnya sebagai informasi yang berpotensi penting bagi keselamatan kita.



Muncul pertanyaan:



"Apa yang sedang terjadi?"



"Seberapa buruk situasinya?"



"Apakah ada sesuatu yang perlu saya ketahui?"



"Bagaimana kalau saya melewatkan informasi penting?"



Akibatnya, kita terus mencari informasi berikutnya dengan harapan mendapatkan rasa aman.



Ironisnya, semakin banyak informasi yang kita konsumsi, semakin banyak pula hal yang kita temukan untuk dikhawatirkan.



Ini menciptakan sebuah lingkaran:



cemas → mencari informasi → menemukan ancaman baru → semakin cemas → mencari informasi lagi.



Dari sudut pandang psikologi, perilaku tersebut bisa menyerupai strategi untuk mengurangi ketidakpastian.



Masalahnya, media sosial hampir tidak pernah memberikan titik akhir yang jelas.



Selalu ada berita baru. Selalu ada komentar baru. Selalu ada sudut pandang lain. Selalu ada pembaruan.



Jadi otak yang awalnya berpikir, "Saya akan terus mencari informasi sampai merasa aman," justru menemukan bahwa rasa aman tersebut terus bergeser semakin jauh.



Dengan kata lain, doom-scrolling terkadang bukan usaha untuk mencari ketakutan, melainkan usaha yang gagal untuk menemukan kepastian.



2. Otak Kita Lebih Sensitif terhadap Hal Negatif



Manusia memiliki kecenderungan psikologis yang dikenal sebagai negativity bias.



Secara sederhana, kita cenderung memberikan perhatian lebih besar pada informasi negatif dibandingkan informasi netral atau positif.



Bayangkan dua judul:



"Hari Ini Banyak Hal Berjalan Normal"



dan:



"Hal Buruk Ini Bisa Terjadi Tanpa Kita Sadari"



Judul kedua kemungkinan lebih mudah menarik perhatian.



Mengapa?



Karena dari perspektif evolusi, mendeteksi ancaman merupakan sesuatu yang sangat penting.



Jika manusia purba mengabaikan suara mencurigakan di balik semak, konsekuensinya bisa serius. Sebaliknya, jika mereka terlalu waspada terhadap sesuatu yang ternyata bukan ancaman, kerugiannya relatif kecil.



Kecenderungan tersebut tidak tiba-tiba hilang di era smartphone.



Masalahnya, lingkungan digital menyediakan jauh lebih banyak ancaman potensial untuk diperhatikan daripada yang pernah dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari.



Satu kali membuka media sosial, kita dapat melihat:



konflik politik,



kecelakaan,



kriminalitas,



bencana alam,



masalah ekonomi,



perdebatan,



skandal,



penyakit,



komentar penuh kemarahan,



dan berbagai kemungkinan buruk lainnya.



Semuanya masuk ke dalam satu layar.



Akibatnya, otak mendapatkan rangsangan negatif dalam jumlah yang sangat besar.



Dan karena informasi negatif cenderung lebih mudah menangkap perhatian, kita mungkin melewati unggahan positif dengan cepat tetapi berhenti lebih lama pada sesuatu yang membuat kita khawatir.



Inilah salah satu alasan mengapa doom-scrolling terasa seperti lubang tanpa dasar.



Ada selalu sesuatu yang lebih mengkhawatirkan untuk dilihat berikutnya.



3. Ketidakpastian Membuat Kita Terus Mencari "Satu Informasi Lagi"



Alasan ketiga berhubungan dengan sesuatu yang sangat manusiawi: kita tidak suka ketidakpastian.



Bayangkan Anda membaca berita tentang suatu kejadian yang mengkhawatirkan.



Anda belum tahu apa penyebabnya.



Lalu Anda mencari penjelasan.



Setelah menemukan penjelasan, muncul pertanyaan baru:



"Tapi apa dampaknya?"



Anda mencari lagi.



Kemudian:



"Apakah ada perkembangan terbaru?"



Gulir lagi.



Lalu:



"Bagaimana tanggapan orang lain?"



Gulir lagi.



Pada titik tertentu, pencarian informasi tidak lagi bertujuan memahami situasi. Kita hanya ingin mendapatkan informasi yang membuat cerita tersebut terasa "lengkap".



Namun media sosial tidak dirancang seperti buku yang memiliki halaman terakhir.



Informasi terus berkembang.



Tidak ada titik di mana kita bisa berkata:



"Oke, sekarang saya sudah tahu semuanya."



Ini menciptakan sesuatu yang mirip dengan information-seeking loop.



Kita berharap informasi berikutnya akan menyelesaikan rasa tidak pasti.



Tetapi informasi berikutnya sering kali justru membuka pertanyaan baru.



Hasilnya:



ketidakpastian → mencari informasi → informasi baru → pertanyaan baru → mencari lagi.



Karena itu, seseorang bisa merasa, "Saya harus terus mengikuti berita supaya tidak ketinggalan," padahal semakin lama mengikuti, semakin sulit merasa benar-benar mengetahui apa yang terjadi.



4. Doom-Scrolling Memberikan Hadiah Kecil yang Tidak Terduga



Doom-scrolling sering dianggap sebagai aktivitas yang sepenuhnya tidak menyenangkan.



Namun jika memang sama sekali tidak memberikan sesuatu yang menarik, kita mungkin tidak akan mengulanginya berkali-kali.



Di sinilah mekanisme reinforcement menjadi penting.



Saat menggulir media sosial, sebagian besar konten mungkin terasa biasa saja.



Tetapi sesekali kita menemukan sesuatu yang sangat menarik:



informasi baru,



video lucu,



komentar mengejutkan,



berita terbaru,



pendapat yang kontroversial,



atau sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan kita.



Hadiah kecil yang muncul secara tidak terduga dapat membuat perilaku menggulir terus berulang.



Kita tidak tahu kapan konten menarik berikutnya akan muncul.



Dan justru ketidakpastian itulah yang dapat membuat aktivitas tersebut sulit dihentikan.



Ini mirip dengan logika:



"Mungkin unggahan berikutnya menarik."



Lalu kita menggulir.



"Ah, bukan. Coba satu lagi."



Gulir.



"Yang ini juga bukan."



Gulir lagi.



Dan sesekali kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar menarik.



Otak kemudian belajar bahwa guliran berikutnya mungkin menghasilkan sesuatu yang berharga.



Karena itu, masalahnya bukan hanya jumlah konten yang kita lihat, tetapi pola penghargaan yang tidak dapat diprediksi.



Kita tidak pernah tahu kapan "hadiah" berikutnya akan muncul.



Dan justru karena tidak tahu itulah, kita terdorong untuk terus mencoba.



5. Kita Menggulir Ketika Sedang Menghindari Perasaan yang Tidak Nyaman



Kadang-kadang alasan sebenarnya kita membuka media sosial bukan karena ingin melihat media sosial.



Kita sedang ingin tidak merasakan sesuatu.



Mungkin kita sedang bosan.



Kesepian.



Stres.



Cemas.



Lelah.



Tidak ingin mengerjakan pekerjaan.



Atau sekadar merasa tidak nyaman dengan pikiran sendiri.



Dalam kondisi seperti itu, smartphone menjadi jalan keluar yang sangat mudah.



Daripada duduk bersama rasa bosan, kita membuka aplikasi.



Daripada memikirkan pekerjaan yang menumpuk, kita menonton video.



Daripada menghadapi kecemasan, kita membaca berita.



Dengan kata lain, doom-scrolling dapat menjadi bentuk pengalihan perhatian.



Masalahnya, pengalihan perhatian memang dapat memberikan kelegaan jangka pendek.



Kita tidak perlu memikirkan masalah selama beberapa menit.



Tetapi masalah yang kita hindari belum tentu hilang.



Ketika kita akhirnya menutup aplikasi, pekerjaan masih ada.



Masalah masih ada.



Kecemasan masih ada.



Bahkan kita mungkin merasa lebih lelah karena menghabiskan banyak waktu untuk menggulir.



Ini menciptakan pola:



perasaan tidak nyaman → membuka media sosial → mendapat distraksi → merasa sedikit lebih baik → kembali ke masalah → mencari distraksi lagi.



Semakin sering pola tersebut terjadi, semakin kuat hubungan antara emosi tidak nyaman dan keinginan membuka smartphone.



Karena itu, pertanyaan yang lebih berguna daripada "Mengapa saya tidak bisa berhenti scrolling?" terkadang adalah:



"Perasaan apa yang sedang saya hindari ketika saya mulai scrolling?"



Jawabannya bisa sangat berbeda bagi setiap orang.



6. Kita Terjebak dalam "Biaya yang Sudah Dikeluarkan"



Ada alasan lain yang lebih halus: sunk cost.



Bayangkan Anda sudah menghabiskan 40 menit membaca sebuah rangkaian berita.



Kemudian muncul pikiran:



"Saya sudah sejauh ini. Sekalian saja sampai tahu akhirnya."



Padahal, 40 menit pertama sebenarnya tidak mengharuskan kita menghabiskan 20 menit berikutnya.



Tetapi otak manusia sering merasa tidak nyaman ketika harus meninggalkan sesuatu yang sudah menghabiskan waktu dan perhatian.



Akibatnya, kita terus membaca.



Hal yang sama bisa terjadi saat menonton video pendek.



Anda sudah melihat 30 video.



Kemudian muncul pikiran:



"Sebentar lagi saya berhenti."



Lalu video berikutnya muncul.



Dan berikutnya.



Tanpa sadar, kita bukan lagi menikmati konten.



Kita hanya merasa perlu menyelesaikan rangkaian aktivitas yang sudah dimulai.



Inilah salah satu jebakan psikologis yang membuat kita bertahan lebih lama daripada yang sebenarnya kita inginkan.



Yang lebih menarik, media sosial tidak memiliki "akhir".



Berbeda dengan film yang memiliki credit title atau buku yang memiliki halaman terakhir, feed media sosial pada dasarnya dapat terus diperbarui.



Jadi jika kita menunggu sampai menemukan titik alami untuk berhenti, titik tersebut mungkin tidak pernah datang.



7. Kita Takut Kehilangan Sesuatu Jika Berhenti



Alasan terakhir adalah FOMO—fear of missing out, atau ketakutan akan kehilangan informasi, pengalaman, atau sesuatu yang sedang dibicarakan orang lain.



Ketika kita berhenti scrolling, selalu ada kemungkinan:



"Bagaimana kalau ada sesuatu yang terjadi setelah saya pergi?"



Mungkin ada berita penting.



Mungkin teman mengunggah sesuatu.



Mungkin ada tren baru.



Mungkin ada perkembangan dari sebuah isu.



Mungkin ada video yang sedang viral.



Mungkin ada sesuatu yang semua orang akan bicarakan besok.



Perasaan tersebut membuat berhenti terasa seperti kehilangan akses terhadap dunia.



Padahal, sebagian besar informasi yang kita khawatirkan akan terlewat sebenarnya tidak terlalu penting bagi kehidupan kita.



Namun media sosial menciptakan ilusi bahwa setiap saat adalah momen yang harus dipantau.



Ada sesuatu yang selalu berlangsung.



Ada sesuatu yang selalu baru.



Ada sesuatu yang selalu muncul.



Dan karena feed terus berubah, kita merasa harus terus kembali untuk memastikan tidak ada yang terlewat.



Akibatnya, kita bukan hanya mengonsumsi informasi.



Kita merasa harus mengawasi aliran informasi tersebut.



Jadi, Mengapa Doom-Scrolling Terasa Begitu Sulit Dihentikan?



Jika ketujuh alasan tersebut digabungkan, kita dapat melihat bahwa doom-scrolling bukan sekadar masalah kurangnya kemauan.



Ada beberapa mekanisme yang bekerja secara bersamaan:



Kita mencari kepastian.



Otak kita sensitif terhadap ancaman.



Kita tidak nyaman dengan ketidakpastian.



Konten yang tidak terduga membuat kita terus berharap menemukan sesuatu yang menarik.



Media sosial menjadi pelarian dari emosi yang tidak nyaman.



Kita sulit meninggalkan sesuatu yang sudah menghabiskan waktu.



Dan kita takut kehilangan informasi ketika berhenti.



Yang membuatnya semakin rumit adalah semua mekanisme tersebut dapat terjadi tanpa kita sadari.



Kita mungkin berpikir:



"Saya cuma mau lihat sebentar."



Padahal di balik keputusan sederhana itu, ada kombinasi antara rasa ingin tahu, kecemasan, kebutuhan akan kepastian, kebosanan, dan kebiasaan.



Cara Memutus Siklus Doom-Scrolling



Jika penyebabnya psikologis, solusinya tidak cukup hanya dengan mengatakan kepada diri sendiri:



"Jangan scrolling."



Pendekatan yang lebih efektif adalah memahami pemicu sebelum mencoba mengubah perilakunya.



1. Perhatikan alasan Anda membuka aplikasi



Sebelum membuka media sosial, tanyakan:



"Saya sebenarnya mencari apa?"



Apakah informasi?



Hiburan?



Distraksi?



Teman?



Atau sekadar ingin menghindari kebosanan?



Pertanyaan sederhana ini dapat membantu kita menyadari bahwa kebutuhan sebenarnya mungkin bukan media sosial.



2. Tentukan titik berhenti sebelum mulai



Daripada berkata, "Saya akan berhenti kalau sudah bosan," tentukan aturan yang lebih konkret.



Misalnya:



"Saya akan scrolling selama 15 menit."



Atau:



"Saya hanya akan melihat tiga akun yang memang ingin saya ikuti."



Tujuannya bukan membuat aturan sempurna, tetapi menciptakan batas yang sebelumnya tidak tersedia.



3. Jangan selalu mencoba mengganti scrolling dengan aktivitas yang "produktif"



Kita tidak harus langsung membaca buku, berolahraga, atau melakukan pekerjaan rumah setiap kali ingin membuka media sosial.



Terkadang otak memang membutuhkan istirahat.



Namun istirahat tidak harus berupa konsumsi informasi tanpa batas.



Duduk sebentar, berjalan, mendengarkan musik, berbicara dengan seseorang, atau sekadar menikmati waktu tanpa rangsangan juga bisa menjadi alternatif.



4. Bedakan kebutuhan informasi dengan kebutuhan kepastian



Ini mungkin bagian yang paling penting.



Tanyakan:



"Apakah saya masih mencari informasi, atau sebenarnya saya sedang mencari rasa yakin bahwa semuanya baik-baik saja?"



Jika jawabannya yang kedua, tambahan informasi belum tentu menyelesaikan masalah.



Kadang-kadang yang kita butuhkan bukan informasi baru, melainkan menerima bahwa kita memang tidak bisa mengetahui atau mengendalikan semuanya.



Penutup: Mungkin Masalahnya Bukan Kurang Disiplin



Doom-scrolling sering dianggap sebagai bukti bahwa seseorang tidak memiliki kontrol diri.



Padahal, perilaku manusia jauh lebih kompleks.



Kita hidup dalam lingkungan digital yang dirancang untuk mempertahankan perhatian, sementara otak kita secara alami sangat responsif terhadap ancaman, kebaruan, ketidakpastian, dan penghargaan yang tidak terduga.



Jadi, ketika kita merasa sulit berhenti scrolling, mungkin masalahnya bukan semata-mata karena kita "lemah".



Kita sedang berhadapan dengan kombinasi antara mekanisme psikologis manusia dan lingkungan digital yang sangat efektif menarik perhatian.



Ironisnya, semakin cemas kita terhadap apa yang sedang terjadi di dunia, semakin besar keinginan untuk terus memeriksa layar.



Dan semakin sering kita memeriksa layar, semakin banyak pula hal yang berpotensi membuat kita cemas.



Karena itu, langkah pertama untuk keluar dari siklus doom-scrolling bukan selalu dengan memaksa diri berhenti.



Langkah pertama bisa jauh lebih sederhana:



sadari mengapa tangan kita ingin menggulir.



Apakah karena ingin tahu?



Karena takut?



Karena bosan?



Karena sedang menghindari sesuatu?



Atau karena kita berharap informasi berikutnya akhirnya membuat kita merasa lebih aman?



Sering kali, ketika kita memahami kebutuhan di balik perilaku tersebut, kita baru memiliki kesempatan untuk memilih respons yang berbeda.



Bukan berarti kita harus meninggalkan media sosial sepenuhnya.



