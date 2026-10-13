Sering Tak Disadari, 8 Perilaku Ini Jadi Andalan Orang Hemat saat Belanja Kebutuhan Harian

hal yang dilakukan orang hidup pas-pasan di toko kelontong./Freepik/ freepik JawaPos.com – Cara seseorang berbelanja ternyata bisa memperlihatkan bagaimana dirinya mengelola keuangan. Bagi orang dengan anggaran terbatas, membeli kebutuhan sehari-hari bukan sekadar memilih barang, tetapi juga memikirkan cara agar uang yang tersedia cukup untuk memenuhi berbagai keperluan. Kondisi finansial yang terbatas sering kali mendorong seseorang menjadi lebih teliti ketika menentukan barang yang akan dibeli. Mulai dari membandingkan harga, menyusun prioritas, hingga mempertimbangkan manfaat setiap produk, semua dilakukan agar pengeluaran tidak melampaui kemampuan. Dilansir dari geediting.com pada Minggu (12/10), terdapat delapan kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan orang yang terbiasa hidup hemat dan menghadapi keterbatasan finansial ketika berbelanja. Kebiasaan tersebut menunjukkan bagaimana perencanaan, pengendalian diri, serta kreativitas dapat membantu seseorang memenuhi kebutuhan tanpa menghamburkan uang. Lantas, apa saja kebiasaan yang dimaksud? Berikut delapan perilaku saat berbelanja yang mungkin juga sering kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baca Juga:10 Perilaku yang Menghambat Kesuksesan, Kenali Kebiasaan yang Perlu Anda Hindari 1. Membawa Daftar Belanja agar Tidak Membeli Sembarangan Bagi orang yang terbiasa mengatur pengeluaran secara ketat, daftar belanja menjadi panduan penting sebelum memasuki toko. Mereka biasanya sudah mencatat barang-barang yang benar-benar diperlukan sehingga tidak mudah tergoda untuk membeli produk di luar rencana. Kebiasaan tersebut membantu mereka menjaga pengeluaran tetap sesuai anggaran. Setiap barang yang dimasukkan ke keranjang memiliki tujuan yang jelas, bukan sekadar dibeli karena terlihat menarik. Selain mengurangi risiko belanja impulsif, daftar belanja juga memudahkan seseorang menentukan prioritas. Dengan begitu, uang yang tersedia bisa digunakan untuk kebutuhan utama terlebih dahulu. 2. Membandingkan Harga sebelum Menentukan Pilihan Harga yang tertera pada kemasan bukan satu-satunya hal yang diperhatikan. Orang yang cermat dalam mengatur uang biasanya turut membandingkan harga berdasarkan berat, volume, atau jumlah isi produk. Sebagai contoh, dua produk dengan ukuran berbeda belum tentu menawarkan nilai yang sama. Kemasan besar memang terlihat lebih ekonomis, tetapi harga per satuannya perlu diperiksa agar pembelian benar-benar menguntungkan. Kebiasaan ini membantu pembeli mendapatkan produk sesuai kebutuhan dengan biaya yang lebih masuk akal. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum mengetahui pilihan mana yang paling sesuai dengan anggaran. 3. Lebih Memilih Produk Generik daripada Merek Mahal Kemasan menarik dan merek populer tidak selalu menjadi penentu utama ketika memilih barang. Sebagian orang lebih mengutamakan fungsi, kualitas, serta harga yang sesuai dengan kemampuan finansial. Produk generik atau merek toko kerap menjadi alternatif karena harganya relatif terjangkau. Selama mutu dan kegunaannya memenuhi kebutuhan, produk tersebut bisa menjadi pilihan yang layak dibandingkan barang bermerek dengan harga lebih tinggi. Cara berpikir ini menunjukkan bahwa keputusan belanja tidak harus didasarkan pada gengsi. Dengan mempertimbangkan manfaat produk secara objektif, anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.