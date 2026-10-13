7 Hal yang Dibutuhkan Introvert Menjaga Energi di Tengah Kesibukan, Penting untuk Mencegah Burnout

Ilustrasi self-care/Magnific
JawaPos.com-Seorang introvert akan merasakan kelelahan saat menjalani hari-hati yang menguras energi.
Di sisi lain, pekerjaan dan tanggungjawab sehari-hari menuntut seorang introvert untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis, sistem kerja multitasking,sampai keterlibatan dalam berbagai interaksi sosial secara terus menerus.
Kelelahan pada introvert kerap terjadi pada kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Jika berlangsung terus-menerus tanpa pemulihan yang cukup, kelelahan tersebut dapat berkembang menjadi burnout.
Oleh karena itu, introvert perlu menyediakan waktu dan melakukan berbagai aktivitas untuk memulihkan energi di tengah kesibukan.
Melansir dari laman .aconsciousrethink pada (13/10) berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan introvert untuk mencegah burnout di tengah padatnya aktivitas.
Me time
Setiap orang membutuhkan keseimbangan untuk mengeluarkan dan memulihkan energi. Bagi introvert aktivitas yang membantu mereka memulihkan energi bisa berbeda-beda. Mulai dari membaca buku, menonton film, mengerjakan hobi, ataupun beristirahat.
Berbicara dengan sahabat
Seorang introvert cenderung lebih menikmati interaksi yang bermakna, terutama saat membicarakan topik yang benar-benar mereka sukai bersama orang-orang yang memiliki ketertarikan serupa.
Menata ruang pribadi agar nyaman
Seorang introvert bisa merasa kewalahan saat berhadapan dengan suara keras, cahaya yang terlalu terang, aroma menyengat, serta interaksi sosial yang berlangsung secara terus menerus. Ruang pribadi yang nyaman tidak harus berupa kamar khusus, tempat baca, sudut yang tenang, dan area lain dapat menjadi lokasi me time untuk introvert.
Menjalani hidup dengan baik
Bagi introvert, menjalani hidup sesuai dengan karakter diri sendiri dapat membantu mengurangi tekanan tersebut. Mereka tidak harus selalu mengikuti cara orang lain bersosialisasi atau memenuhi semua ekspektasi lingkungan.
Menentapkan batasan
Batasan yang sehat membantu seorang introvert untuk menjaga energi dan membangun hubungan yang lebih seimbang tanpa harus mengorbankan kebutuhan pribadi. Seorang introvert perlu belajar menyampaikan kebutuhan secara tegas dan sopan. Contohnya menolak ajakan saat sedang ingin me time.
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Jawa Pos
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