6 Alasan Mengapa Orang Kaya Kerap Memiliki Umur yang Panjang Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Kita sering mendengar anggapan bahwa orang kaya memiliki kehidupan yang lebih nyaman. Mereka bisa tinggal di lingkungan yang lebih aman, mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik, memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat, dan tidak terlalu dipusingkan oleh kebutuhan finansial sehari-hari.

Menariknya, berbagai penelitian psikologi dan ilmu sosial memang menunjukkan adanya hubungan antara kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik dengan kesehatan serta harapan hidup yang lebih panjang. Namun, bukan berarti uang secara langsung membuat seseorang menjadi panjang umur.

Yang lebih tepat adalah: kekayaan dapat memberikan akses terhadap berbagai kondisi yang mendukung kesehatan fisik dan psikologis.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (7/10), dari perspektif psikologi, ada sejumlah mekanisme yang dapat menjelaskan mengapa orang dengan kondisi ekonomi lebih baik sering kali memiliki peluang hidup lebih panjang. Berikut enam di antaranya.

1. Lebih Sedikit Stres karena Masalah Finansial

Salah satu faktor psikologis paling penting adalah stres.

Bagi seseorang yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas, masalah keuangan dapat menjadi sumber tekanan yang muncul hampir setiap hari. Membayar sewa, cicilan, biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, hingga kebutuhan mendadak dapat menciptakan rasa khawatir yang terus-menerus.

Masalahnya bukan hanya jumlah uang yang dimiliki, tetapi juga rasa tidak aman terhadap masa depan.

Dalam psikologi, ketidakpastian dapat menjadi sumber stres yang kuat. Seseorang mungkin terus berpikir: