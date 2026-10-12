Ingin Bekerja Lebih Cerdas Ketimbang Lebih Keras? Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang bekerja lebih cerdas./Magnific/user5240577
JawaPos.com - Kita sering diajarkan bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja keras.
Semakin lama bekerja, semakin banyak tugas yang diselesaikan, semakin sibuk jadwal kita, maka semakin besar pula peluang untuk berhasil.
Namun, dalam kehidupan nyata, bekerja lebih lama tidak selalu berarti menghasilkan lebih banyak.
Ada orang yang menghabiskan 10 jam sehari di depan laptop, tetapi hasilnya tidak jauh berbeda dari orang yang bekerja 6 jam. Ada pula orang yang terlihat sangat sibuk sepanjang hari, tetapi ketika malam tiba, ia justru bingung apa saja yang sebenarnya sudah diselesaikan.
Masalahnya mungkin bukan kurangnya kerja keras.
Bisa jadi kita hanya belum bekerja dengan cara yang tepat.
Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (7/10), dalam psikologi, produktivitas bukan sekadar tentang seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja. Produktivitas juga berkaitan dengan bagaimana kita mengelola perhatian, energi mental, motivasi, kebiasaan, pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk menentukan prioritas.
Itulah sebabnya konsep "bekerja lebih cerdas, bukan sekadar lebih keras" menjadi penting.
Bekerja cerdas bukan berarti mencari jalan pintas atau bekerja sesedikit mungkin. Sebaliknya, bekerja cerdas berarti mengarahkan tenaga yang terbatas kepada hal-hal yang memberikan dampak terbesar.
Jika Anda ingin berhenti merasa sibuk sepanjang hari tetapi tetap tertinggal, tujuh cara berikut bisa menjadi titik awal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022