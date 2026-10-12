Ingin Bekerja Lebih Cerdas Ketimbang Lebih Keras? Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kita sering diajarkan bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja keras.

Semakin lama bekerja, semakin banyak tugas yang diselesaikan, semakin sibuk jadwal kita, maka semakin besar pula peluang untuk berhasil.

Namun, dalam kehidupan nyata, bekerja lebih lama tidak selalu berarti menghasilkan lebih banyak.

Ada orang yang menghabiskan 10 jam sehari di depan laptop, tetapi hasilnya tidak jauh berbeda dari orang yang bekerja 6 jam. Ada pula orang yang terlihat sangat sibuk sepanjang hari, tetapi ketika malam tiba, ia justru bingung apa saja yang sebenarnya sudah diselesaikan.

Masalahnya mungkin bukan kurangnya kerja keras.

Bisa jadi kita hanya belum bekerja dengan cara yang tepat.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (7/10), dalam psikologi, produktivitas bukan sekadar tentang seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja. Produktivitas juga berkaitan dengan bagaimana kita mengelola perhatian, energi mental, motivasi, kebiasaan, pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk menentukan prioritas.

Itulah sebabnya konsep "bekerja lebih cerdas, bukan sekadar lebih keras" menjadi penting.

Bekerja cerdas bukan berarti mencari jalan pintas atau bekerja sesedikit mungkin. Sebaliknya, bekerja cerdas berarti mengarahkan tenaga yang terbatas kepada hal-hal yang memberikan dampak terbesar.