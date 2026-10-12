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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 13 Oktober 2026 | 02.32 WIB

7 Alasan Mengapa Memberikan Label pada Anjing Bisa Menjadi Masalah Menurut Psikologi

seseorang yang memberikan label pada anjing./Magnific/magnific - Image

seseorang yang memberikan label pada anjing./Magnific/magnific

JawaPos.com - Memberikan label pada anjing terdengar seperti sesuatu yang sederhana. Kita mungkin menyebut seekor anjing sebagai “galak”, “nakal”, “penakut”, “bodoh”, “keras kepala”, atau sebaliknya “baik” dan “pintar”. Label-label tersebut sering muncul secara spontan untuk menggambarkan perilaku yang kita lihat.

Namun, dari sudut pandang psikologi perilaku, kebiasaan memberi label pada anjing dapat menimbulkan masalah yang lebih besar daripada yang kita sadari.

Masalah utamanya bukan sekadar soal kata-kata. Label dapat memengaruhi cara manusia memahami perilaku anjing, cara manusia meresponsnya, bahkan bagaimana hubungan antara manusia dan anjing berkembang dari waktu ke waktu.

Seekor anjing yang menggonggong ketika bertemu orang asing, misalnya, belum tentu dapat disimpulkan sebagai “anjing galak”. Gonggongan tersebut bisa berkaitan dengan rasa takut, kecemasan, pengalaman masa lalu, kurangnya sosialisasi, perlindungan terhadap wilayah, atau sekadar respons terhadap situasi tertentu.

Dengan kata lain, perilaku adalah sesuatu yang terjadi dalam konteks, sedangkan label sering kali membuat perilaku seolah-olah menjadi identitas tetap.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (7/10), terdapat tujuh alasan mengapa memberikan label pada anjing bisa menjadi masalah jika dilihat dari perspektif psikologi.

1. Label Membuat Kita Menganggap Perilaku sebagai Kepribadian yang Permanen

Salah satu masalah terbesar dari pemberian label adalah kecenderungan manusia untuk mengubah perilaku tertentu menjadi kesimpulan tentang “siapa” anjing tersebut.

Ketika seekor anjing menggigit seseorang, misalnya, orang mungkin langsung menyebutnya sebagai “anjing agresif”. Ketika anjing terus berlari dan sulit diam, ia disebut “hiperaktif”. Ketika anjing bersembunyi di balik pemiliknya, ia disebut “penakut”.

Padahal, perilaku tidak selalu menunjukkan karakter yang permanen.

Editor: Hanny Suwindari
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