7 Hal yang Bisa Kamu Lakukan Saat Seseorang Mengecewakanmu Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sangat kecewa karena seseorang yang kamu percaya justru melakukan sesuatu yang tidak pernah kamu duga?

Mungkin dia adalah pasanganmu, sahabatmu, anggota keluargamu, rekan kerja, atau seseorang yang selama ini kamu anggap penting. Kamu sudah berusaha memahami dirinya, memberikan kepercayaan, bahkan mungkin selalu ada ketika dia membutuhkanmu. Namun, pada suatu titik, dia melakukan sesuatu yang membuatmu terluka.

Yang membuat kecewa terkadang bukan hanya apa yang dilakukan orang tersebut. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa harapan kita terhadapnya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.

Kita mungkin mulai bertanya:

"Kenapa dia tega melakukan itu?"

"Apa aku kurang baik selama ini?"

"Bukankah dia tahu kalau perbuatannya akan menyakitiku?"

"Haruskah aku memaafkannya?"

"Apakah hubungan ini masih layak dipertahankan?"